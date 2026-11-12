Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν μπορώ να μοιραστώ με κανέναν αυτά που νιώθω», λέει η αδελφή του, Μαρία, μετά την αποσφράγιση της κατοικίας του

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Δύο μήνες έχουν περάσει από το μεσημέρι εκείνο που ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε και πέθανε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, και ο πόνος της απώλειάς του είναι αβάσταχτος για την οικογένειά του.

Όπως έγινε γνωστό, χθες, με απόφαση του ανακριτή αποσφραγίστηκε η κατοικία όπου διέμενε ο αγαπημένος καλλιτέχνης, στη Βούλα. Σχετικό αίτημα είχε καταθέσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Μαρία Μαζωνάκη ήταν η μοναδική συγγενής του τραγουδιστή, που πέρασε το κατώφλι της μεζονέτας του, μετά την αποσφράγισή της.

Λίγες ώρες μετά, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα». «Δεν μπορώ να μοιραστώ με κανέναν αυτή τη στιγμή αυτά που νιώθω. Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον», ήταν τα λόγια της Μαρίας Μαζωνάκη.

Αποσφραγίστηκε η μεζονέτα του Γιώργου Μαζωνάκη

Όπως μετέδωσε χθες η εκπομπή «Αποκαλύψεις», η κατοικία του τραγουδιστή στη Βούλα αποσφραγίστηκε από τις Αρχές, περίπου δύο μήνες μετά την απώλειά του.

Το σπίτι παρέμενε κλειστό από τις 9 Σεπτεμβρίου 2026, όταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης πέθανε αιφνίδια στο ιατρείο του Κολωνακίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μικρότερη αδελφή του καλλιτέχνη, Μαρία Μαζωνάκη, ήταν η μοναδική συγγενής που μπήκε στο σπίτι, μετά την αποσφράγιση.

Σκοπός ήταν να δει τον χώρο, όπου ζούσε ο αδελφός της, και να μεριμνήσει για τα προσωπικά του αντικείμενα.

Νέα ουσία εντοπίστηκε στις τοξικολογικές εξετάσεις του τραγουδιστή

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής, στο μεταξύ, μια νέα και μέχρι στιγμής άγνωστη ουσία εντοπίστηκε στις τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τις «Αποκαλύψεις», πρόκειται για μια διουρητική ουσία που είναι συνταγογραφούμενη και αποτελεί την ένατη που βρέθηκε στις εξετάσεις. Παραμένει υπό διερεύνηση εάν ήταν εκείνη που έριξε την πίεση ή τους ηλεκτρολύτες ή ακόμη κι αν αύξησε τον κίνδυνο κατά τη χορήγηση προποφόλης και μιδαζολάμης.

Η ένατη ουσία που βρέθηκε στις εξετάσεις του δεν είχε καταγραφεί στο ιατρικό ιστορικό του γνωστού τραγουδιστή και, όπως είχε αποκαλύψει μια εργαζόμενη νοσηλεύτρια του ιατρείου, ήταν εκείνη που τον είχε ρωτήσει εάν έπαιρνε αγωγή με διουρητικά την ώρα που τον βοηθούσε να πάει στην τουαλέτα του ιατρείου.

Μάλιστα, ο υπνοθεραπευτής φαίνεται να γνώριζε πως ο Μαζωνάκης παίρνει διουρητικά, όπως φάνηκε από τα μηνύματα που αντάλλαζε με την κατηγορούμενη γιατρό μετά τον θάνατο του τραγουδιστή και αφού εκείνη του είχε στείλει φωτογραφία του μέσα από το εξεταστήριο.