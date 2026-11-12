Χρήστος Λούλης: «Παρακαλώ, σηκώστε το τηλέφωνο, θα περιμένουμε» – Η στιγμή που διέκοψε παράσταση γιατί χτυπούσε το κινητό θεατή

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή, βρέθηκε ο Χρήστος Λούλης, ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε απρόοπτα που έχουν γίνει σε θεατρικές παραστάσεις.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για δύο διαφορετικά περιστατικά, κατά τα οποία χτυπούσαν τα κινητά τηλέφωνα θεατών με αποτέλεσμα να διακοπούν οι παραστάσεις.

«Το να μιλάει και με τον διπλανό του δεν με ενοχλεί τόσο πολύ, γιατί είναι ζωντανό το θέατρο. Ανάλογα με την παράσταση, είναι ωραίο να βλέπεις ανθρώπους, οι οποίοι μάλλον μιλάνε με τον διπλανό τους γι’ αυτό που βλέπουν. Ελπίζεις τουλάχιστον να είναι γι’ αυτόν τον λόγο και όχι για το τι θα φάνε μετά. Αλλά το να χαζεύει το κινητό του κάποιος, ναι, είναι κάτι που με θυμώνει», είπε αρχικά ο Χρήστος Λούλης.

«Λες “ρε φίλε, είμαι εδώ μπροστά σου, είμαστε όλοι εδώ μπροστά σου και όχι μόνο εμείς που έχουμε κοπιάσει γι’ αυτό. Είναι και εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι παρόντες και προσπαθούν να παρακολουθήσουν κάτι και υπάρχει και μια οθόνη μέσα στο σκοτάδι του θεάτρου που δεν είναι ωραίο“», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

«Παρακαλώ, σηκώστε το. Θα περιμένουμε»

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο ίδιος είχε διακόψει μία παράσταση, γιατί χτυπούσε διαρκώς το κινητό ενός θεατή. «Όχι σε αυτή την παράσταση, σε μια άλλη που έκανα, ήμουν εγώ και μια κοπέλα πάνω στη σκηνή και ένα κινητό χτυπούσε πολύ έντονα και δεν το σήκωνε. Σταμάτησα την παράσταση και του λέω “παρακαλώ, σηκώστε το. Θα περιμένουμε”. Ένιωσε περίεργα και το σήκωσε και είπε “συγγνώμη, συγγνώμη”», τόνισε ο ηθοποιός.

«Άμα είναι σε εφημερία, θα πρέπει να είναι στο νοσοκομείο, όχι στο θέατρο»

Αναφέρθηκε, δε, και σε ένα άλλο, παρόμοιο, περιστατικό που έγινε σε άλλη παράσταση, η οποία, επίσης, διακόπηκε. «Λέμε “έλεος κύριε”. Μας είπε η γυναίκα του που ήταν δίπλα “συγγνώμη, αλλά είναι σε εφημερία”. Λέμε “άμα είναι σε εφημερία, θα πρέπει να είναι στο νοσοκομείο, όχι στο θέατρο”. Έχει διάφορα τέτοια», περιέγραψε ο Χρήστος Λούλης.