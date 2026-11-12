Μαρία Ιωαννίδου για Εριέττα Μαυρουδή: Ας πάει κάπου να ηρεμήσει η γυναίκα, είναι τρελή – Δεν είμαι εγώ κατίνα, αυτή είναι – ΒΙΝΤΕΟ

Σφοδρή επίθεση στην Εριέττα Μαυρουδή εξαπέλυσε η Μαρία Ιωαννίδου, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της για τον Φρέντυ Γερμανό και τα τελευταία χρόνια της ζωής του ενώ σχολίασε και τις δηλώσεις περί μητρότητας. Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή της και διαψεύδοντας όσα υποστήριξε η πρώην σύζυγος του δημοσιογράφου.

Η Μαρία Ιωαννίδου δεν έκρυψε την οργή της, χαρακτηρίζοντας ντροπιαστικές τις αναφορές που έγιναν για τη σχέση της με τον Φρέντυ Γερμανό, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η συγκεκριμένη δημόσια αντιπαράθεση.

«Είναι ντροπή να λέγονται και να ακούγονται τέτοια πράγματα στον κόσμο που πιθανότατα δεν με ξέρει. Ας πάει κάπου να ηρεμήσει η γυναίκα, σε ένα τρελοκομείο. Είναι τρελή, δεν είναι στα καλά της. Εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια φτηνά πράγματα, γιατί είναι πολύ φτηνά και για μένα και για τον Φρέντυ και για τη μνήμη του. Δεν θα κάτσω να κατινιάσω. Δεν είμαι κατίνα εγώ. Αυτή είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση για τη μεταφορά του Φρέντυ Γερμανού στο νοσοκομείο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η ηθοποιός στον ισχυρισμό της Εριέττας Μαυρουδή ότι είχε μεταφέρει τον Φρέντυ Γερμανό στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας του.

Η Μαρία Ιωαννίδου υποστήριξε ότι η ίδια, λόγω του νεαρού της ηλικίας της και επειδή δεν οδηγούσε εκείνη την περίοδο, είχε ζητήσει τη βοήθεια της Μαυρουδή, καθώς διέθετε αυτοκίνητο.

«Εγώ ήμουν αρκετά νέα, δεν οδηγούσα και της είχα ζητήσει να μεταφέρουμε μία δυο φορές τον Φρέντυ επειδή εκείνη οδηγούσε. Θέλω δεν θέλω, την ταυτότητα τη δίνεις. Τι κουταμάρες είναι αυτές; Ντροπή, ρε παιδιά. Ντροπή δηλαδή. Και που το ακούω ανατριχιάζω», απάντησε.

Στη συνέχεια, επέμεινε ότι η ίδια ήταν εκείνη που βρισκόταν στο πλευρό του Φρέντυ Γερμανού μέχρι το τέλος, τονίζοντας ότι είχαν χωρίσει με την Εριέττα Μαυρουδή πολύ πριν από εκείνη την περίοδο.

«Ψέματα. Γιατί να την καλέσουνε; Είχαν χωρίσει εκατομμύρια χρόνια πριν και εγώ είχα παντρευτεί με τον Φρέντυ. Εγώ ήμουνα δίπλα του. Εγώ του κρατούσα το χεράκι και εγώ του έκλεισα τα ματάκια του», υποστήριξε η Μαρία Ιωαννίδου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σχέση και την κοινή τους ζωή, αποκαλύπτοντας ότι ο Φρέντυ Γερμανός τη στήριζε επαγγελματικά και διαψεύδοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε αναφορά σε απιστία από την πλευρά του.

«Με βοηθούσε στις δουλειές μου. Δεν είχε απιστήσει ποτέ ο Φρέντυ», δήλωσε.

Η αναφορά στη Ναταλία Γερμανού και τη σχέση με τη μητέρα της

Η ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει και τη σχέση της Ναταλίας Γερμανού με τη μητέρα της, Εριέττα Μαυρουδή, εκφράζοντας την άποψή της για τα συναισθήματα που, όπως υποστηρίζει, είχε η παρουσιάστρια στο παρελθόν.

«Πικραμένη ήταν η Ναταλία από όσο ξέρω. Δεν εκτιμούσε το γεγονός ότι την είχε παρατήσει η μητέρα της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στην Εριέττα Μαυρουδή εάν την συναντούσε από κοντά, η Μαρία Ιωαννίδου απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον της.

«Καταρχήν δεν θα την αναγνώριζα. Δεν την έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Αν είχα διάθεση και κέφια και καιρό και χρόνο, θα της έκανα μια ωραία μήνυση. Αλλά δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με την κυρία Μαυρουδή. Βασικά θέλω να τελειώνει η ιστορία, να μη με αναφέρει γιατί με ματιάζει», κατέληξε.