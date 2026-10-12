Μαρία Ιωαννίδου: «Θα μπορούσα και εγώ να χορογραφήσω την Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ»

Η Μαρία Ιωαννίδου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική, δηλώνοντας ότι έχει δεχθεί προτάσεις. Επιπλέον, σχολίασε τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα μπορούσε και η ίδια να είχε αναλάβει τη χορογραφία.

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Μαρία Ιωαννίδου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Ιωαννίδου, σε συνέντευξή της στο «Happy Day», αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να ασχοληθεί με τη πολιτική, δηλώνοντας: «Έχω λέγειν, έχω γνώσεις… και θα μπορούσα να το κάνω».
  • Η ίδια αποκάλυψε πως «Μου έχουν κάνει πρόταση, δύο-τρεις φορές», ενώ και ο σύντροφός της την έχει προτρέψει να το σκεφτεί σοβαρά.
  • Σχολιάζοντας τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, η Μαρία Ιωαννίδου δήλωσε: «Δεν μου άρεσε πολύ», προσθέτοντας πως «Θα μπορούσα και εγώ να χορογραφήσω την Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ».

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Το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, προβλήθηκε μία συνέντευξη που παραχώρησε στο «Happy Day» η Μαρία Ιωαννίδου. Μεταξύ άλλων, η καλλιτέχνις αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να ασχοληθεί με τη πολιτική, ενώ σχολίασε και τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Για το ενδεχόμενο να κατέβει στη πολιτική, η Μαρία Ιωαννίδου είπε πως: «Έχω λέγειν, έχω γνώσεις. Είμαι άνθρωπος που έχω διαβάσει στη ζωή μου και θα μπορούσα να το κάνω. Το έχω σκεφτεί.

Και ο σύντροφός μου, ο Δημήτρης, μου το έχει πει: “Γιατί δεν πας; Αφού σου κάνουν πρόταση”. Μου έχουν κάνει πρόταση, δύο-τρεις φορές». 

Σε ερώτηση για το πώς είδε τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και αν της φάνηκε σωστό που πήρε ξένους χορευτές και χορογράφους, η αγαπημένη ηθοποιός και χορεύτρια απάντησε: «Δεν μου άρεσε πολύ.

Θα μπορούσα και εγώ να χορογραφήσω την Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ. Έχω τεράστια πείρα, έχω χορογραφήσει, έχω κάνει χορογραφίες, είχα το δικό μου μπαλέτο… Βεβαίως θα μπορούσα και θα ήθελα».

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