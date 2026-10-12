Η πρεμιέρα του «For you» και οι νέοι συνεργάτες της Φαίης Σκορδά

Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 για τα πρωινά του Σαββατοκύριακου με την εκπομπή «For you», η οποία κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. 

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Φαίη Σκορδά
Φωτογραφία: fayskorda/ Instagram
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 για τα πρωινά του Σαββατοκύριακου με την εκπομπή «For you», έχοντας μια πλήρως στελεχωμένη ομάδα.
  • Η πρεμιέρα του «For you» έχει οριστεί για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, με την ομάδα της να περιλαμβάνει τους Άρη Καβατζίκη, Δέσποινα Τσώκου, Δημήτρη Μακαλιά και τον Δημήτρη Μπάρμπα.
  • Η εκπομπή θα δίνει έμφαση στην ψυχαγωγία, ενώ θα περιλαμβάνει και στήλη μαγειρικής με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο.

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Με πλήρως στελεχωμένη ομάδα θα αναλάβει η Φαίη Σκορδά τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, σύμφωνα με τη Reallife. 

Τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή της από το κανάλι του Αμαρουσίου, η παρουσιάστρια επιστρέφει την ίδια ώρα αλλά σε νέα ημέρα και με νέο τίτλο εκπομπής. Το «For you» θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου λίγο πριν από τις 10:00. Δίπλα της θα πάρουν θέση ο Άρης Καβατζίκης, η Δέσποινα Τσώκου και ο Δημήτρης Μακαλιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομάδα της Φ. Σκορδά εντάσσεται ως ειδικός συνεργάτης και ο Δημήτρης Μπάρμπας, γνωστός από την παρουσία του στα social ως Mr. Music. Η εκπομπή θα δίνει έμφαση στην ψυχαγωγία, αλλά θα καλύπτει όλο το εύρος των θεμάτων της επικαιρότητας.

Επίσης θα περιλαμβάνει στήλη μαγειρικής με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, ενώ δεν θα έχει στήλη για ζώδια.

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