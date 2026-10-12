Η πρεμιέρα του «For you» και οι νέοι συνεργάτες της Φαίης Σκορδά

Με πλήρως στελεχωμένη ομάδα θα αναλάβει η Φαίη Σκορδά τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, σύμφωνα με τη Reallife.

Τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή της από το κανάλι του Αμαρουσίου, η παρουσιάστρια επιστρέφει την ίδια ώρα αλλά σε νέα ημέρα και με νέο τίτλο εκπομπής. Το «For you» θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου λίγο πριν από τις 10:00. Δίπλα της θα πάρουν θέση ο Άρης Καβατζίκης, η Δέσποινα Τσώκου και ο Δημήτρης Μακαλιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομάδα της Φ. Σκορδά εντάσσεται ως ειδικός συνεργάτης και ο Δημήτρης Μπάρμπας, γνωστός από την παρουσία του στα social ως Mr. Music. Η εκπομπή θα δίνει έμφαση στην ψυχαγωγία, αλλά θα καλύπτει όλο το εύρος των θεμάτων της επικαιρότητας.

Επίσης θα περιλαμβάνει στήλη μαγειρικής με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, ενώ δεν θα έχει στήλη για ζώδια.