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Στον κατάλογο των κινηματογραφικών τοποσήμων της Ευρώπης εντάχθηκε το σπίτι όπου διαδραματίστηκε η ιστορία του Αντωνάκη και της Ελενίτσας στην ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα». Η «Οικία Κοκοβίκου», στην οδό Τριπόδων 32, στην Πλάκα, ανακηρύχθηκε «Θησαυρός του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού», ενώ το υπουργείο Πολιτισμού δρομολογεί την αποκατάσταση και τη μετατροπή της σε χώρο προβολής ελληνικών ταινιών.

Η ειδική τελετή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και το ΕΚΚΟΜΕΔ, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, και του Γιώργου Κωνσταντίνου, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην ταινία του 1965 μαζί με τη Μάρω Κοντού.

Η κατοικία αποτελεί το δεύτερο ελληνικό κινηματογραφικό τοπόσημο που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση, μετά τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, το 2022.

Στον ευρωπαϊκό κατάλογο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, που συνδέθηκε με τη «Γλυκιά ζωή» του Φεντερίκο Φελίνι, και ο Μεγάλος Τροχός του Πράτερ στη Βιέννη, που εμφανίζεται στην ταινία «Ο τρίτος άνθρωπος» του Κάρολ Ριντ.

Η εκπρόσωπος της Ακαδημίας, Φρανς Ορσέν (France Orsenne), επισήμανε ότι ο θεσμός έχει αναγνωρίσει περισσότερα από 70 κινηματογραφικά τοπόσημα στην Ευρώπη, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται τα σκαλοπάτια της Οδησσού από το «Θωρηκτό Ποτέμκιν», το βιβλιοπωλείο της ταινίας «Notting Hill» και το καφέ της Μονμάρτρης που έγινε γνωστό μέσα από την «Αμελί».

Η κ. Ορσέν αναφέρθηκε στην αρχιτεκτονική αξία της παραδοσιακής αθηναϊκής κατοικίας και στη σημασία της προστασίας των χώρων που συνδέονται με την κινηματογραφική δημιουργία και τη συλλογική μνήμη. Εξέφρασε, επίσης, τη συγκίνησή της για την παρουσία του Γιώργου Κωνσταντίνου και μετέφερε τις ευχαριστίες της προέδρου της Ακαδημίας, Ζυλιέτ Μπινός.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, χαρακτήρισε την κατοικία εμβληματικό τοπόσημο της συλλογικής μνήμης, επισημαίνοντας ότι η διάκριση εντάσσει ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας στον ευρωπαϊκό κινηματογραφικό χάρτη.

Η συγκίνηση του Γιώργου Κωνσταντίνου και η αναφορά στη Μάρω Κοντού

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την αναγνώριση του κτιρίου, ευχαριστώντας τη Λίνα Μενδώνη για την πρωτοβουλία μετατροπής του σε χώρο καλλιτεχνικής δημιουργίας και συνάντησης.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην απουσία της συμπρωταγωνίστριάς του, Μάρως Κοντού, την οποία χαρακτήρισε «το άλλο του μισό», εκφράζοντας την ελπίδα ότι το πνεύμα της βρίσκεται στον χώρο.

Μιλώντας για τη σημασία της ανάδειξης μνημείων που συνδέονται με την τέχνη, στάθηκε στην προσφορά των Ελλήνων καλλιτεχνών και στην παρακαταθήκη που αφήνουν στις επόμενες γενιές.

«Πάντα με τη βοήθεια, βέβαια, ανθρώπων που κυβερνούν, να είμαστε πάντα σε έπαρση και να αφήνουμε μια περιουσία πίσω μας, μια διαθήκη, όπως είναι αυτό εδώ», ανέφερε.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, όταν ρωτήθηκε για τις αναμνήσεις του από τα γυρίσματα της ταινίας, απάντησε: «Είναι τόσες οι ταινίες που έχω γυρίσει και σε τόσους χώρους, που θα έπρεπε να μιλώ συνέχεια για αυτούς!».

Τα σχέδια για την αποκατάσταση και την αξιοποίηση της κατοικίας

Το κτίριο, το οποίο χρονολογείται στα έτη 1836-1837, αποτελεί δείγμα αστικής αθηναϊκής κατοικίας της πρώιμης οθωνικής περιόδου.

Στο σενάριο της ταινίας του Γιώργου Τζαβέλλα, το σπίτι προοριζόταν για κατεδάφιση, ενώ δεκαετίες αργότερα είχε συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό του ΤΑΙΠΕΔ για πώληση. Στη διάσωσή του συνέβαλε η απόφαση της Μελίνας Μερκούρη να το κηρύξει διατηρητέο.

Στον αύλειο χώρο της κατοικίας διατηρούνται αρχαιολογικά κατάλοιπα, μεταξύ των οποίων τμήμα της αρχαίας οδού των Τριπόδων, κλίμακα του 4ου αιώνα π.Χ., αρχαία υδραυλικά έργα και κατάλοιπα της βυζαντινής περιόδου.

Το έργο αποκατάστασης αναμένεται να δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα, με τη διαχείριση του χώρου να αναλαμβάνει το ΕΚΚΟΜΕΔ.

«Ένα ιστορικό κτίριο που συνδέθηκε και με την κινηματογραφική μνήμη αποκτά σύντομα νέα ζωή ως χώρος προβολής των ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου, ως χώρος συνάντησης των Αθηναίων με την ιστορία και την τέχνη τους», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού.

Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε και στο κοινωνικό περιεχόμενο της ταινίας του 1965, επισημαίνοντας ότι, πέρα από το χιούμορ και τις χαρακτηριστικές ατάκες της, αποτύπωσε τη σύγκρουση ανάμεσα στο παραδοσιακό πατριαρχικό πρότυπο και τη γυναικεία χειραφέτηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φράση της Ελενίτσας «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου», η οποία, όπως επισήμανε, απέκτησε συμβολική σημασία για τις γυναίκες της δεκαετίας του 1960.

Η υπουργός χαρακτήρισε, ακόμη, τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο πολύτιμο αρχείο της κοινωνικής ζωής, καθώς οι ταινίες εκείνης της περιόδου διασώζουν εικόνες της παλιάς Αθήνας, με τα νεοκλασικά κτίρια, τις αυλές και τις γειτονιές της.

Η αξιοποίηση της κατοικίας αναμένεται να ενισχύσει την πολιτιστική φυσιογνωμία της Πλάκας, καθώς η ευρύτερη περιοχή συνδέεται με την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και των γραμμάτων.

Ακριβώς απέναντι από την «Οικία Κοκοβίκου» βρίσκεται το σπίτι όπου πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα της ταινίας «Διπλοπενιές», με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ενώ στην ευρύτερη γειτονιά υπάρχουν σημεία που συνδέονται με τον ποιητή Γεώργιο Δροσίνη και τον ηθοποιό Ορέστη Μακρή.

Στην Αθήνα τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου του 2027

Η αναγνώριση της κατοικίας εντάσσεται στο πλαίσιο της επικείμενης διοργάνωσης των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, η τελετή απονομής των οποίων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου 2027.

Η Λίνα Μενδώνη συνέδεσε τη διάκριση με τη στρατηγική ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού κινηματογράφου.

Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την ανακήρυξη του κτιρίου σε ευρωπαϊκό κινηματογραφικό τοπόσημο περιλαμβανόταν και ειδική προβολή της ταινίας «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» στο Ινστιτούτο Γκαίτε.

Περισσότερες από έξι δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα παραμένει σημείο αναφοράς του ελληνικού κινηματογράφου, καταγράφοντας τις αρχιτεκτονικές, πολεοδομικές και κοινωνικές αλλαγές της Αθήνας.