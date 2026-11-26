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Σε συμφωνία συνασπισμού με το κεντροαριστερό κόμμα των Δημοκρατών κατέληξε ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος έχει λάβει την εντολή συγκρότησης κυβέρνησης του Ισραήλ.

Τα δύο κόμματα, τα οποία αποτελούν μέρος του αντιπολιτευόμενου μπλοκ απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχαν αναστείλει τις συνομιλίες την Τρίτη εν μέσω διαφωνιών. Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν διαφωνίες σχετικά με την κατανομή των υπουργικών χαρτοφυλακίων σε περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης.

«Ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρόεδρος του Γιασάρ, και ο Γιαΐρ Γκολάν, πρόεδρος των Δημοκρατών, συμφώνησαν να υπογράψουν συμφωνία συνασπισμού μεταξύ των δύο κομμάτων τους», ανακοίνωσαν τα δύο κόμματα σε κοινή δήλωση.

Με αυτήν την ανακοίνωση, ο Γκάντι Άιζενκοτ κάνει ένα ακόμη μικρό βήμα προς τον στόχο του. Κατέληξε σε μια πρώτη συμφωνία αυτού του είδους την Τρίτη με τον εθνικιστή Αβίγκντορ Λίμπερμαν, πρώην στενό σύμμαχο του Νετανιάχου, ο οποίος έχει γίνει ένας από τους επικριτές του. Με 36 μέλη του κοινοβουλίου, αυτός ο κυβερνητικός συνασπισμός υπολείπεται κατά πολύ των 61 εδρών που απαιτούνται στην Κνεσέτ για την πλειοψηφία. Ο Γκάντι Άιζενκοτ είναι επίσης σύμμαχος με το κεντροδεξιό κόμμα (12 έδρες) των πρώην πρωθυπουργών Ναφτάλι Μπένετ και Γιαΐρ Λαπίντ, αλλά αυτό το κόμμα δεν έχει ακόμη υπογράψει επίσημη συμφωνία συνασπισμού με το Γιασάρ.

Ενώ όλα αυτά τα κόμματα είναι ενωμένα στην εναντίωσή τους στον απερχόμενο πρωθυπουργό, παραμένουν διχασμένα ως προς το πώς να απομακρύνουν την κυβέρνησή του.

Πάντως, το κόμμα των Δημοκρατών προτρέπει τον Γκάντι Άιζενκοτ να σχηματίσει κυβέρνηση, έστω και μειοψηφίας, με την υποστήριξη δύο κυρίως αραβικών κομμάτων που κέρδισαν αριθμό ρεκόρ εδρών στις βουλευτικές εκλογές. Βλέπει με καχυποψία τις συζητήσεις μεταξύ του Γιασάρ και του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου με στόχο τη διερεύνηση της πιθανότητας μιας κυβέρνησης ενότητας.

Τις τελευταίες ημέρες, τέσσερις γύροι συνομιλιών έχουν πραγματοποιηθεί, χωρίς καμία εμφανή πρόοδο.

Ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν, ο οποίος υποστηρίζει μια συμμαχία με υπερορθόδοξα κόμματα αντί για αραβικά κόμματα, προειδοποίησε σήμερα κατά οποιασδήποτε προσπάθειας σχηματισμού κυβέρνησης ενότητας με τον Νετανιάχου.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «θα παρατείνει τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης «εθνικής ενότητας» μέχρι την τελευταία στιγμή, στη συνέχεια θα αναζητήσει πρόσχημα για να τις εκτροχιάσει» και «θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες εκλογές», δήλωσε ο Λίμπερμαν στο X.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ έλαβε την 8η Νοεμβρίου από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης εντός προθεσμίας 28 ημερών, με πιθανή παράταση 14 ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ