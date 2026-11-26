«Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης σε λίγους και εκλεκτούς, μία ακόμη υπόθεση διαφαινόμενης διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη οδηγεί σε συλλήψεις κατόπιν παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπερτιμολογήσεις, αποφάσεις ανάκτησης σχεδόν 40 εκατ. ευρώ και σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών συνθέτουν την εικόνα της υπόθεσης με τα “σπιτάκια ανακύκλωσης”, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Τι έχει να πει σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος έσπευδε να διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο; Τι γνώριζαν οι αρμόδιοι υπουργοί; Ποιοι ενέκριναν τις επίμαχες δαπάνες και ποιοι είχαν την ευθύνη της εποπτείας; Δεν υπάρχει πεδίο άσκησης πολιτικής που να μην το έχουν κάνει φερετζέ για τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος οι γαλάζιες ακρίδες του επιτελικού κράτους» προσθετει.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναδεικνύει με συνέπεια και επιμονή την υπόθεση ήδη από το 2020, με 15 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, αλλεπάλληλες ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου και του Τμήματος Περιβάλλοντος, καθώς και με ειδική αναφορά στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούνιο του 2026. Επίσης έχει καταθέσει φάκελο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την απορρόφηση των σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ουδείς μπορεί να επικαλεστεί άγνοια» συμπληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Η διερεύνηση των ποινικών ευθυνών ανήκει στη Δικαιοσύνη. Για τις πολιτικές ευθύνες, όμως, ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να δώσει απαντήσεις τώρα».