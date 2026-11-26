Σε κατ’ οίκον περιορισμό βρίσκεται ο 63χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία στην Ακρόπολη, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση.

Η ανακρίτρια τάχθηκε υπέρ της επιβολής του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»), ενώ ο εισαγγελέας έκρινε ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του φρουρείται από Αστυνομικούς καθώς δεν υπάρχει «βραχιολάκι».

Ο 63χρονος μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» για τη σχέση του με τη σύζυγό του ενώ τόνισε ότι την αγαπούσε πολύ και πως δεν ήθελε να την βλάψει.

«Καθόταν με κλειστή τηλεόραση κοιτώντας το ταβάνι»

«Όλα ξεκίνησαν το 2017 από τη διάρρηξη. Εκεί ήταν που έγινε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τσακώθηκε μετά το 2018-2019 με όλη τη δουλειά της. Και αυτό το αναφέρω όχι για κάτι άλλο, ότι μετά εξαναγκάστηκε να σταματήσει τη δουλειά. Ήταν μόνη της. Αναγκάστηκε από τις καταστάσεις να σταματήσει τη δουλειά και να μένει συνέχεια έγκλειστη στο σπίτι, μέχρι που μπόρεσα να τη βγάλω 2-3 φορές, το 2025, 2026», δήλωσε αρχικά ο 63χρονος.

Ερωτώμενος αν τη βοηθούσε και ψυχολογικά αλλά και πρακτικά δήλωσε: «Βεβαίως, και λογαριασμούς, δουλειές που είχε. Μέχρι να σας πω, να της πάρω τα πάντα, εσώρουχα. Να της πάρω ό,τι ήθελε. Ό,τι ήθελε. Της έκοβα το φαγητό της κομματάκια για να μην παιδεύεται. Της το πήγαινα να φάει, γιατί δεν σηκωνόταν. Καθόταν εκεί μόνιμα στο κρεβάτι με κλειστή τηλεόραση κοιτώντας το ταβάνι. Οι προσπάθειές μου να την τραβήξω από εκεί ήταν καθημερινές και συνεχείς».

Και πρόσθεσε: «Ήταν δύσκολη η κατάστασή μου μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Αυτά που λέει η αδερφή της ότι δεν ήταν τρελή και τέτοια… Αυτό ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό. Τίποτα παραπάνω. Κάποια στιγμή δυστυχώς ξέφυγε. Ξέφυγε και έγινε ό,τι έγινε. Και όχι μόνο αυτό. Λέει είπε ο δικαστής ότι υπάρχουν ίχνη στραγγαλισμού. Δεν υπήρχαν. Εδώ από την προηγούμενη μέρα που την κράταγα από τον λαιμό για να μη με δαγκώσει. Επειδή σφιγγόταν τόσο πολύ πάνω στο χέρι μου και μπορεί να έχουν δημιουργηθεί κάποια τραύματα εσωτερικά. Και αυτός αναφέρει για στραγγαλισμό. Δεν το έκανα εκείνη την ημέρα. Ούτε την ακούμπησα εγώ. Ούτε στο πιο τρελό μου όνειρο. Σε καμία περίπτωση δεν το περίμενα αυτό».

«Διάβαζα ότι είχα δόλο. Τι δόλο; Άν είχα δόλο… δεν το έκανα προχτές. Θα το έκανα και εγώ δεν ξέρω πότε», δήλωσε σε άλλο σημείο.