Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου κυκλοφόρησε από την NK Music, μέλος της Panik Entertainment Group, το νέο άλμπουμ του Νίκου Καρβέλα «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», το οποίο αποτελείται από 14 τραγούδια «με ρεμπέτικη ψυχή», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, το νέο άλμπουμ αποτελείται από τα κομμάτια: «Φλωρινιωτάκι» (Ελενάκι μου), «Ψυχιατρείο», «Καπνικαρέα», «Καλημέρα», «Πρωθυπουργός», «Εγκληματίας» (Αφιερωμένο στον Πάνο Ρούτσι), «Μαρμίτα», «Χημικά», «Καναντέρ», «Φίδι», «Προδοσία», «Συμπληγάδες», «Φαίδων», και «Αναπτήρας».

«Μόνο εσύ ξέρεις να μιλάς τόσο αληθινά μέσα από τα τραγούδια σου»

Η Ελένη Φερεντίνου, σε ανάρτησή της στο Instagram αναδημοσίευσε το τραγούδι «Φλωρινιωτάκι» και έγραψε: «Νίκο μου σ’ ευχαριστώ γι’ αυτό το δώρο! Μόνο εσύ ξέρεις να μιλάς τόσο αληθινά μέσα από τα τραγούδια σου. Θα είμαι για πάντα το Φλωρινιωτάκι σου, το Ελενάκι σου, που θα στέκεται δίπλα σου με αγάπη. Την αγάπη όπως την ξέρουμε εσύ κι εγώ!».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωση που συνόδευσε την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρει: «Πριν από ένα χρόνο περίπου είχα πάει να δω και να ακούσω τον Βαγγέλη Κορακάκη στο μαγαζί του. Στο τέλος, πάνω στις καληνύχτες, ο Βαγγέλης μου χάρισε ένα μπουζούκι του. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι και σήμερα δεν το έχω αφήσει απ’ τα χέρια μου. Λες και το όργανο γεννάει τις μελωδίες μόλις το γρατζουνίσω. Λες και περίμενα τόσα χρόνια να βρεθεί στην αγκαλιά μου. Λες και ο Βαγγέλης το ήξερε. Πρώτα απ’ όλα χρωστάω ένα μεγάλο ‘’ευχαριστώ’’ στον γλυκύτατο Βαγγέλη Κορακάκη και μετά σ’ αυτό το ταπεινό τεράστιο οργανάκι, που γέννησε μέσα μου την ανεξερεύνητη μαγεία από τα ακούσματα των πρώτων παιδικών μου χρόνων δίπλα στο λιμάνι του Πειραιά, στη Σαλαμίνος 74 στα Ταμπούρια».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panik Records (@panik_entertainment_group)

Οι ιδιαίτεροι στίχοι στο τραγούδι το «Φίδι»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι στίχοι στο κομμάτι το «Φίδι», στους οποίους ανάμεσα σε άλλα, ο καλλιτέχνης έχει γράψει: «Ήμουνα στους χειμώνες σου πάντα το καλοκαίρι, με τα φτερά που σου ‘δωσα σ’ όλης της Γης ταξίδεψες τα μέρη. Μεσ’ στην καρδιά μου σε έμπασα σου ‘δωσα αντικλείδι, πού να ‘ξερα πως έκρυβα ο δυστυχής στον κόρφο μου ένα φίδι».

Αναλυτικά οι στίχοι του κομματιού:

«Ήμουνα στους χειμώνες σου πάντα το καλοκαίρι, με τα φτερά που σου ‘δωσα σ’ όλης της Γης ταξίδεψες τα μέρη. Μεσ’ στην καρδιά μου σε έμπασα σου ‘δωσα αντικλείδι, πού να ‘ξερα πως έκρυβα ο δυστυχής στον κόρφο μου ένα φίδι.

Γλώσσα μου διχαλωτή ήσουν ευάλωτη στα σαλόνια, στα λεφτά, στα λούσα. Ξέχασες πως όταν έπεφτες στις πλάτες μου εγώ πάντα σε κουβαλούσα. Γλώσσα μου διχαλωτή για πες μου άλλο τι θα ‘θελες για σένανε να κάνω, θες να εξαφανιστώ από τη Γη όμως αυτή τη χάρη δε στη κάνω.

Ως του Ολύμπου την κορφή σε έχω ανεβάσει, μα η αλαζονεία σου ξανά στη γη θε’ να σε κατεβάσει. Τώρα στα πούπουλα θα ζεις έτσι όπως σ’ αρέσει, μα να το ξέρεις μάτια μου, στα μάτια μου για πάντα έχεις ξεπέσει.

Γλώσσα μου διχαλωτή ήσουν ευάλωτη στα σαλόνια, στα λεφτά, στα λούσα. Ξέχασες πως όταν έπεφτες στις πλάτες μου εγώ πάντα σε κουβαλούσα. Γλώσσα μου διχαλωτή για πες μου άλλο τι

θα ‘θελες για σένανε να κάνω, θες να εξαφανιστώ από τη Γη όμως αυτή τη χάρη δε στη κάνω».