Ο Θάνος Πετρέλης με ανάρτησή του στο Instagram, είχε ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με νυχτερινό κέντρο, στο οποίο εμφανιζόταν μαζί με την Χριστίνα Κολέτσα και τον Κυριάκο Κυανό.

Ο Κυριάκος Κυανός μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» και τοποθετήθηκε για το τέλος της συνεργασίας τους. Όταν ο δημοσιογράφος του μετέφερε την ανάρτηση του Θάνου Πετρέλη, ο Κυριάκος Κυανός απάντησε: «Τι είπε; Οι ειρωνείες και οι υπαινιγμοί νομίζω ότι δεν χωράνε σε τέτοια πράγματα. Όταν η επιχείρηση, στα τόσα χρόνια που δουλεύω, για εμένα ήταν ό,τι καλύτερο έχω συνεργαστεί και έχω δει.

Τώρα, το να αφήνουμε υπαινιγμούς και να λέμε “γραφειοκρατικά” και τέτοια… Γιατί και εμένα με ρωτάει ο κόσμος, αν έχει να κάνει με όλα αυτά που ακούγονται τελευταία, σας διαβεβαιώ, από όσα ξέρω και αν κάνω λάθος θα ζητήσω συγγνώμη, ότι η επιχείρηση είναι ολοκάθαρη, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν αλλού και πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας σαν καλλιτέχνες».

«Παρασυρθήκαμε όλοι και κλείσαμε τις πόρτες της συνεργασίας»

«Νιώθω από τα λεγόμενά σου, έτσι όπως τα λες, ότι η αιτία του κλεισίματος του μαγαζιού είναι ο Θάνος Πετρέλης», του είπε ο δημοσιογράφος, με τον τραγουδιστή να εξηγεί ότι: «Εντάξει, όλοι μας. Η κεφαλή πάντα είναι… Αν θες να είσαι επικεφαλής και να αναλαμβάνεις το καράβι, σαν καπετάνιος πρέπει να αναλάβεις και την ευθύνη».

Σε ερώτηση για το αν είχαν εύκολη συνεργασία με τον Θάνο Πετρέλη, ο Κυριάκος Κυανός ανέφερε: «Τώρα τι να σου πω; Ψέματα δεν μπορώ να λέω και με προκαλείς. Όχι, δεν είχαμε. Ο Μαζωνάκης, να είναι καλά εκεί που είναι, είχε πει ότι δεν συνεργαζόμαστε, συγκατοικούμε. Εμείς απλά ήμασταν στον ίδιο χώρο, χωρίς να συνεργαστούμε. Κάτι που με πλήγωσε εμένα, γιατί περίμενα να συνεργαστούμε, να κάνουμε ωραία πράγματα, να δώσουμε στον κόσμο να διασκεδάσει».

Σχετικά με την Χριστίνα Κολέτσα, ο τραγουδιστής σημείωσε: «Άλλη πληγή. Παρασύρθηκε πιστεύω και αυτή από όλο αυτό. Παρασυρθήκαμε όλοι και κλείσαμε τις πόρτες της συνεργασίας».

«Δεν έχω πρόβλημα να συνεργαστώ με οποιονδήποτε. Άλλοι έχουν, γιατί δεν συνεργάζονται προφανώς. Τρία βράδια που δουλέψαμε, ήταν σαν να είμαστε σε διαφορετικό όροφο. Δεν βρεθήκαμε ποτέ», τόνισε.

Η ανάρτηση του Θάνου Πετρέλη

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Θάνος Πετρέλης στην ανάρτησή του στο Instagram, έγραψε ότι: «Φιλαράκια μου… Επειδή με ρωτάτε, θέλω να σας ενημερώσω ότι η συνεργασία μου με το SANREMO ολοκληρώθηκε μετά από μόλις 3 υπέροχες βραδιές για “γραφειοκρατικούς” λόγους και για τίποτα άλλο που μπορεί να ακούσετε… Θα τα ξαναπούμε σύντομα… Συνεχίζουμε».