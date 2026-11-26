Για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ μίλησε η Άριελ Κωνσταντινίδη, στη διάρκεια συνέντευξής της στο «Χαμογέλα και Πάλι!». Μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός, η οποία λόγω της συνεργασίας της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον γνωρίζει από όταν και οι δύο τους ήταν παιδιά, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «όλη η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη» από εκείνον και εξήγησε τον λόγο.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, η Άριελ Κωνσταντινίδη απάντησε ότι: «Στον Γιάννη όλη η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Διότι αυτός ο άνδρας αυτή τη στιγμή, είναι 57 ετών. Δεν είναι ούτε γιος ούτε παιδί.

Όλα αυτά τα χρόνια, αντί να είναι αυτόφωτος και να προσδιορίζεται ως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ήταν το παιδί, ο γιος και “κοίτα τι κάνει” και πώς αυτό. Όχι, κανείς δεν είναι στη θέση του».

Αμέσως μετά, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως: «Εγώ μπορώ να καταλάβω το βάσανο ενός ανθρώπου, να μην μπορεί να είναι αυτόφωτος. Εγώ το είχα από τη μαμά του, που δεν ήμουν δικό της παιδί και όμως το κουβαλούσα αυτό το προβοκατόρικο δικό της ως διάδοχο, αλλά και πόσο εμπορικό ήταν αυτό.

Το οποίο όμως εμένα μου έκανε τεράστιο κακό, γιατί δεν μπορούσα να αυτοπροσδιοριστώ. Ήταν μία φήμη πριν από εμένα για εμένα, που έπρεπε συνεχώς να λέω: “Παιδιά, δεν έχω σχέση, ούτε θέλω, ούτε μπορώ ιδιοσυγκρασιακά να ανταποκριθώ σε αυτό”».