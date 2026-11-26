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Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα βρέθηκε ο Θανάσης Κουρλαμπάς, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, αλλά και για τη δική του επαγγελματική πορεία.

Ακόμη, ο ηθοποιός αποκάλυψε ποιες συμπεριφορές μπορούν να τον κάνουν να χάσει την υπομονή του, ενώ μίλησε και για το ενδεχόμενο να αναζητήσει επαγγελματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό.

«Την υπομονή μου θα τη χάσω με την υπερβολή, την ασυνέπεια, την αγένεια και με το άδικο. Αυτά μπορούν να με κάνουν έξαλλο. Κι όταν ο άλλος δεν σέβεται τη δουλειά τη δική του και την κάνει με τέτοιο τρόπο που επεμβαίνει στον δικό σου τον χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, στάθηκε στην τάση πολλών ανθρώπων να αναζητούν πλέον ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον εκτός Ελλάδας, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν αισθάνθηκε ποτέ την ανάγκη να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο.

«Ο νέος σήμερα, δυστυχώς, πρέπει να κοιτάει πρώτα την περίπτωση της εξόδου από τη χώρα παρά της παραμονής. Δεν ένιωσα ποτέ την ανάγκη να προσπαθήσω να δοκιμάσω κάπου αλλού. Ήθελα πάντα να κάνω εδώ ό,τι μπορώ καλύτερο στη ζωή μου», εξομολογήθηκε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην οικονομική κατάσταση, επισημαίνοντας τις πιέσεις που δέχονται οι εργαζόμενοι από τη δυσαναλογία μισθών και καθημερινών εξόδων.

«Έτσι όπως είναι η οικονομική κατάσταση στη χώρα μας, εγώ δουλεύω σχεδόν διπλάσια και μπορώ και αντιμετωπίζω τις ανάγκες μου το πολύ με τον ίδιο τρόπο που τις αντιμετώπιζα πριν από 15-20 χρόνια, με μια δουλειά, ένα θέατρο. Ήταν άλλες οι τιμές των αποδοχών και άλλα τα έξοδα», σημείωσε ο ηθοποιός και κατέληξε λέγοντας:

«Το να δουλεύεις συνέχεια δεν σημαίνει ότι αποταμιεύεις για να είσαι καλά τα επόμενα χρόνια. Εύχομαι να δουλεύω μέχρι το τέλος».