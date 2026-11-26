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Σε τουλάχιστον 16 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη Σούκρε της Βολιβίας, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων των μεταφορέων που διαμαρτύρονται για τη νέα αύξηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, ενώ αποκλεισμοί δρόμων και απεργιακές κινητοποιήσεις καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οδηγοί λεωφορείων και φορτηγών απέκλεισαν με τα οχήματά τους κεντρικούς δρόμους της Σούκρε, της ιστορικής και συνταγματικής πρωτεύουσας της χώρας. Σύμφωνα με οπτικό υλικό που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων, προκειμένου να απομακρύνουν τα οχήματα και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.

Ο υποδιοικητής της αστυνομίας στην επαρχία Τσουκισάκα, Πέρσι Καρβαχάλ, επιβεβαίωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Unitel τη σύλληψη 16 ατόμων, ενώ ανέφερε ότι στην περιοχή καταγράφηκαν περίπου 40 αποκλεισμοί δρόμων.

Κινητοποιήσεις σημειώθηκαν επίσης στον νομό Ορούρο, όπου αποκλείστηκαν οδικές αρτηρίες, καθώς και στην Ποτοσί και τη Λα Πας, όπου οι μεταφορείς προχώρησαν σε διακοπή εργασιών.

Αύξηση 14% στο ντίζελ και τέλος στις κρατικές επιδοτήσεις

Αφορμή για τις αντιδράσεις αποτέλεσε η νέα αύξηση στην τιμή του ντίζελ, η οποία διαμορφώθηκε περίπου στο 14% μέσα στην εβδομάδα, φτάνοντας τα 1,75 δολάρια ανά λίτρο.

Η εξέλιξη έρχεται δύο μήνες μετά την απόφαση της κυβέρνησης του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας να καταργήσει την κρατική επιδότηση στα καύσιμα, στο πλαίσιο συμφωνίας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Η συμφωνία προβλέπει τη χορήγηση δανείου ύψους 1,9 δισ. δολαρίων στη χώρα.

Ο πρόεδρος Πας δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να προσαρμόσει την τιμή του πετρελαίου κίνησης όσο το δυνατόν καλύτερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τιμές.

Την ίδια ώρα, η ένταση επιβαρύνεται από την ήδη δύσκολη οικονομική κατάσταση της Βολιβίας, η οποία αντιμετωπίζει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων 40 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιούνιο βρίσκεται σε ισχύ κατάσταση εξαίρεσης, η οποία απαγορεύει, μεταξύ άλλων, τους αποκλεισμούς δρόμων. Το μέτρο είχε επιβληθεί μετά από μαζικές κινητοποιήσεις διάρκειας 53 ημερών, που είχαν προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις και την οικονομική δραστηριότητα.