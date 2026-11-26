Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε ηλικία 65 ετών έφυγε από τη ζωή ο Άντι Τέιλορ, ο κιθαρίστας των θρυλικών Duran Duran, που γνώρισαν τεράστια επιτυχία και κυριάρχησαν στην παγκόσμια ποπ σκηνή κατά τη δεκαετία του 1980. Ο μουσικός πέθανε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο του προστάτη, όπως ανακοίνωσαν τα μέλη του συγκροτήματος.

Γεννημένος στο Τάινεμαουθ της Αγγλίας, ο Τέιλορ συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου των Duran Duran, συνυπογράφοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, μεταξύ των οποίων τα «Save A Prayer», «Rio» και «Girls On Film». Στη διάρκεια της μουσικής του πορείας συνεργάστηκε επίσης με σημαντικά ονόματα της διεθνούς σκηνής, όπως ο Ρόμπερτ Πάλμερ, ο Ροντ Στιούαρτ και η Μπελίντα Κάρλαϊλ.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Duran Duran γνωστοποίησαν ότι ο κιθαρίστας έδωσε «μια μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο του προστάτη», επισημαίνοντας ότι έφυγε ήρεμα από τη ζωή, στο σπίτι του και έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

Συγκινητικά ήταν και τα λόγια της συζύγου του, Τρέισι, η οποία τον χαρακτήρισε «στήριγμα της οικογένειάς μας», προσθέτοντας ότι θα τους λείπει κάθε μέρα.

Γιος ψαρά, ο Άντι Τέιλορ έδειξε από μικρή ηλικία την αγάπη του για τη μουσική. Έμαθε μόνος του κιθάρα, μπάσο και ντραμς, ενώ ξεκίνησε να παίζει επαγγελματικά μόλις στα 13 του χρόνια. Στα πρώτα του βήματα συμμετείχε σε διάφορα συγκροτήματα σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η καθοριστική ευκαιρία ήρθε όταν ανταποκρίθηκε σε αγγελία μουσικού περιοδικού, μέσω της οποίας αναζητούνταν κιθαρίστας. Η οντισιόν που ακολούθησε άνοιξε τον δρόμο για την ένταξή του στους Duran Duran και την έναρξη μιας πορείας που θα τον καθιέρωνε στη διεθνή μουσική σκηνή.

«Ο Άντι ήταν εκεί από την αρχή της ιστορίας μας», ανέφεραν στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά τους ο Σάιμον Λε Μπον, ο Νικ Ρόουντς, ο Τζον Τέιλορ και ο Ρότζερ Τέιλορ, αποτίοντας φόρο τιμής στον μουσικό και στη συμβολή του στην επιτυχία του συγκροτήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το κοινό επώνυμο, τα μέλη του συγκροτήματος δεν συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς.