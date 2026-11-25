Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο το βράδυ της Τετάρτης, καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε στο στόχαστρο ρωσικής πυραυλικής επίθεσης, με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.

Σε αναρτήσεις του στο Telegram, ο δήμαρχος έκανε λόγο για πλήγματα σε εμπορικό κέντρο και βιομηχανική ζώνη στη συνοικία Ντεσνιάνσκι. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών.

Η νέα επίθεση σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο, προκαλώντας αυξανόμενη ανησυχία στους κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι φόβοι ότι ο φετινός χειμώνας ενδέχεται να είναι ο δυσκολότερος από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022, καθώς οι συνεχιζόμενες επιθέσεις απειλούν να επιβαρύνουν περαιτέρω τις ήδη δοκιμαζόμενες υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών.