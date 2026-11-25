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Μέτρα στήριξης για τους καταναλωτές φυσικού αερίου προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο ACTION24.

«Η κυβέρνηση δεν θα μείνει αδιάφορη απέναντι στους καταναλωτές φυσικού αερίου. Προετοιμάζουμε παρέμβαση και για αυτούς τους καταναλωτές διότι πράγματι η επιβάρυνση που θα προκύψει στους λογαριασμούς φυσικού αερίου θα είναι μεγαλύτερη, καθώς έχουν αυξηθεί δυσανάλογα οι τιμές χονδρικής φυσικού αερίου» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

«Η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πακέτο στήριξης για τους καταναλωτές φυσικού αερίου. Είμαστε σε φάση της επεξεργασίας» πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ερωτηθείς αν τα μέτρα θα αφορούν όλους τους καταναλωτές, απάντησε: «Θα εξειδικευτούν , όμως πίεση αισθάνονται τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις».