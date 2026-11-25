Σημαντικά αναμένεται να αυξηθούν το επόμενο διάστημα οι τιμές σε διάφορα είδη ψαριών στη Βαρβάκειο Αγορά, λόγω της υψηλής ζήτησης που προβλέπεται να έχουν από τα εστιατόρια για τα γκουρμέ πιάτα του ρεβεγιόν αλλά και γενικότερα κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ο πρόεδρος των ιχθυοπωλών της Βαρβακείου Αγοράς, Γεράσιμος Μανταλβάνος αναφέρει στο enikonomia.gr ενδεικτικά κάποια από αυτά που εκτιμάται πως θα αυξηθούν σταδιακά 15% με 20% έως τις αρχές Ιανουαρίου του 2027.

Οι τιμές

Eιδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά προβλέπονται να είναι:

Σολωμός φρέσκος: Σήμερα, η μέση τιμή πώλησης κυμαίνεται από 12 ευρώ έως και 13 ευρώ η φέτα το κιλό. Έως τον Ιανουάριο του 2027 μπορεί να φτάσει τα 15 με 16 ευρώ το κιλό. Και αυτό, λόγω της υψηλής ζήτησης που αναμένεται να έχει εξαιτίας της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς, καθώς υπάρχουν αρκετοί Κινέζοι στη χώρα μας που έχουν ιδιαίτερη προτίμηση στον σολωμό αλλά δεν είναι και λίγοι οι Έλληνες καταναλωτές.

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