Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν αγρότες και παραγωγοί από τη Μαγνησία. Άφησαν αγροτικά προϊόντα έξω από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιώντας παράλληλα μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο του Βόλου.

Το κόστος παραγωγής αλλά και τιμές που λαμβάνουν για τα προϊόντα τους καθιστούν ασύμφορη την παραμονή τους στον πρωτογενή τομέα όπως σημείωσαν αγρότες, αλλά και κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς. Ζητούν δε, εκ νέου συνάντηση με ειδικά κλιμάκια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και της ΑΑΔΕ, προκειμένου να θέσουν όλα τα προβλήματα που τους απασχολούν επί τάπητος και διεκδικώντας, όπως σημειώνουν ουσιαστικές λύσεις.

Η πορεία των παραγωγών κατέληξε στο λιμάνι του Βόλου, όπου έγινε διανομή προϊόντων σε πολίτες (μήλα Πηλίου και γάλα), τη στιγμή που οι εκπρόσωποί τους επισημαίνουν ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για εκ νέου δυναμικές κινητοποιήσεις.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι υπογράμμισαν συγχρόνως αρκετά τοπικά προβλήματα που όπως ανέφεραν καταγράφονται στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και στη Θεσσαλία γενικότερα, επισημαίνοντας ότι αρκετοί συνάδελφοι τους πλέον έχουν εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα, προσπαθώντας να βρουν άλλους τρόπους βιοπορισμού.