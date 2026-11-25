Για μήνες υπέφερε από έντονους πόνους στη μέση, χωρίς να μπορεί να βρει την αιτία. Όταν επισκέφθηκε τα Επείγοντα, έφυγε με την εκτίμηση ότι επρόκειτο για ισχιαλγία. Μόλις 12 ώρες αργότερα, όμως, ο 56χρονος Paul King έχασε κάθε αίσθηση από τη μέση και κάτω. Μια μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε τότε τη σκληρή αλήθεια: έπασχε από καρκίνο του προστάτη 4ου σταδίου με μεταστάσεις.

Από τους αφόρητους πόνους στη μέση στη διάγνωση του καρκίνου – Η σοβαρή περιπέτεια υγείας ενός 56χρονου

Ο Paul King, κάτοικος του Old Trafford της Βρετανίας, υπέφερε από «έντονο πόνο στη μέση» επί μήνες, προτού μια απεικονιστική εξέταση αποκαλύψει τελικά ότι είχε καρκίνο στη σπονδυλική στήλη και τους πνεύμονες.

Η διάγνωση ήταν συντριπτική: οι γιατροί τού έδωσαν λιγότερο από έναν χρόνο ζωής. Ο καρκίνος του προστάτη είχε κάνει μετάσταση σε άλλα σημεία του σώματός του και πίεζε τον νωτιαίο μυελό, προκαλώντας του πλήρη απώλεια αίσθησης στα κάτω άκρα.

Ωστόσο, περισσότερα από τρία χρόνια μετά, ο 56χρονος ζει με καρκίνο 4ου σταδίου, ο οποίος ελέγχεται με φαρμακευτική αγωγή. Ο ίδιος πιστεύει ακράδαντα ότι η ταχύτερη πρόσβαση σε διαγνωστικές απεικονίσεις θα είχε κάνει τεράστια διαφορά στην έκβαση της υγείας του.

Ο Paul μοιράζεται την εμπειρία του με αφορμή την κοινή εκστρατεία της εφημερίδας Manchester Evening News και του φιλανθρωπικού οργανισμού The Christie Charity για τη συγκέντρωση 42,5 εκατομμυρίων λιρών, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου κέντρου διαγνωστικών απεικονίσεων στο ογκολογικό νοσοκομείο του Μάντσεστερ.

Οι μήνες της αγωνίας και η λανθασμένη εκτίμηση των γιατρών

Τα συμπτώματα του Paul ξεκίνησαν το 2022, όταν άρχισε να βιώνει «ακραία και παράξενα» επεισόδια πόνου στη μέση. Άλλοτε μπορούσε να περπατήσει για δύο ημέρες και στη συνέχεια έμενε καθηλωμένος για αρκετές ακόμα. Παρά τα ισχυρά παυσίπονα που του συνταγογραφήθηκαν, πάλευε να βρει απαντήσεις για την αιτία του πόνου. «Κυριολεκτικά η κατάστασή μου χειροτέρευε όλο και περισσότερο. Κυνηγούσα τους γιατρούς για μια διάγνωση και δεν έβρισκα άκρη», αναφέρει ο Paul.

Μέχρι τον Ιούλιο του 2023, ο πόνος είχε γίνει αφόρητος και το αριστερό του πόδι δεν λειτουργούσε πλέον σωστά. Επισκέφθηκε τα Επείγοντα, αλλά τελικά τον έστειλαν σπίτι, καθώς οι γιατροί υπέθεσαν πως επρόκειτο για ισχιαλγία — μια διάγνωση που ο ίδιος δεν πίστευε ότι εξηγούσε τα συμπτώματά του. Μέσα σε 12 ώρες, έχασε κάθε αίσθηση και έλεγχο από τη μέση και κάτω.

«Είχα τρομοκρατηθεί για πολύ καιρό πριν από αυτό εξαιτίας του πόνου. Ήξερα ότι κάτι πολύ σοβαρό συνέβαινε», εξομολογείται. «Έφυγα εκείνη την ημέρα από τα Επείγοντα και ήξερα ότι αν ξάπλωνα, πιθανότατα δεν θα μπορούσα να σηκωθώ ξανά. Πήγα στο κρεβάτι παίρνοντας μαζί μου έναν κουβά, μια σοκολάτα, ένα σάντουιτς με τυρί και ένα μπουκάλι νερό».

Όταν αργότερα προσπάθησε να σταθεί όρθιος, κατέρρευσε στο πάτωμα και έχασε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε άλλο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε μαγνητική τομογραφία. «Βγήκα από τον μαγνητικό τομογράφο και μου είπαν αμέσως ότι ήταν καρκίνος. Δεν μου εξήγησαν αμέσως πού ακριβώς βρισκόταν, αλλά αυτή ήταν η πρώτη διάγνωση», θυμάται.

Το κρίσιμο χειρουργείο και η μάχη για ζωή

Ο όγκος στη σπονδυλική του στήλη πίεζε τον νωτιαίο μυελό, γεγονός που εξηγούσε την ξαφνική απώλεια αίσθησης και κίνησης. Όπως λέει, η διάγνωση τον άφησε «πραγματικά εξοργισμένο» που τα συμπτώματά του δεν είχαν διερευνηθεί νωρίτερα: «Αν με είχαν βάλει σε τομογράφο νωρίτερα, η έκβαση ίσως ήταν πολύ καλύτερη».

Οι γιατροί τον ενημέρωσαν ότι χρειαζόταν επείγουσα χειρουργική επέμβαση για την αποσυμπίεση της σπονδυλικής στήλης. Τον προειδοποίησαν μάλιστα ότι υπήρχε 50% πιθανότητα να μην επιβιώσει από το χειρουργείο και ότι ίσως να μην περπατούσε ξανά. «Ήταν συντριπτικό, άλλαξε η ζωή μου. Αν δεν είχα κάνει εκείνη την εξέταση εκείνη τη στιγμή, θα ήμουν νεκρός», προσθέτει.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, η σπονδυλική του στήλη σταθεροποιήθηκε με τιτάνιο και βίδες, και ξεκίνησε τη δύσκολη διαδικασία να μάθει να περπατά ξανά. Μερική αίσθηση επέστρεψε στο δεξί του πόδι, αλλά εξακολουθεί να έχει μειωμένη αισθητικότητα στο αριστερό, καθώς και μόνιμη νευρική βλάβη και πόνους.

Περαιτέρω εξετάσεις αποκάλυψαν την έκταση της νόσου, η οποία είχε εξαπλωθεί από τον προστάτη στη σπονδυλική στήλη, στους δύο πνεύμονες, στα επινεφρίδια, καθώς και σε ένα ύποπτο σημείο στο ήπαρ. Ο Paul εξηγεί ότι δεν είχε εμφανίσει τα τυπικά προειδοποιητικά συμπτώματα του καρκίνου του προστάτη, αλλά πιστεύει ότι μια απλή εξέταση αίματος (PSA) και η έγκαιρη διερεύνηση των πόνων του θα μπορούσαν να είχαν εντοπίσει τη νόσο νωρίτερα.

Νέες θεραπείες και η διέξοδος της ζωγραφικής

Στη συνέχεια ανέλαβαν την περίπτωσή του οι ειδικοί του νοσοκομείου The Christie, υποβάλλοντάς τον σε ακτινοθεραπεία για τους όγκους στη σπονδυλική στήλη και έπειτα σε χημειοθεραπεία, με στόχο τον έλεγχο της νόσου και τη βελτίωση της κινητικότητάς του.

«Μου έδωσαν πολύ μικρό προσδόκιμο ζωής. Αρχικά μου είπαν λιγότερο από έναν χρόνο, μετά έγινε ένα με δύο χρόνια και στη συνέχεια ένα με τρία χρόνια, αν έπαιρνα όλα τα φάρμακα που μπορούσαν να μου χορηγήσουν», λέει ο 56χρονος. «Είμαι περήφανος που έχω ξεπεράσει τα τρία χρόνια. Αυτό οφείλεται στην επιστημονική έρευνα, καθώς λαμβάνω φάρμακα που δεν έχουν λάβει ακόμη επίσημη έγκριση ευρείας κυκλοφορίας (NICE). Χάρη στο νοσοκομείο Christie και τις αφοσιωμένες ομάδες του, είμαι ακόμα ζωντανός».

Παρά τις σημαντικές παρενέργειες της αγωγής —όπως χρόνια κόπωση, εξάψεις, πόνους στα οστά και μειωμένη κινητικότητα— ο Paul βρήκε μια απροσδόκητη διέξοδο στη ζωγραφική, μέσω του εργαστηρίου τέχνης του νοσοκομείου. Έκτοτε έχει φτιάξει το δικό του ατελιέ στο σπίτι, συνεχίζει να ζωγραφίζει και έχει παρουσιάσει έργα του σε αρκετές εκθέσεις.

Γιατί η γρήγορη πρόσβαση στις εξετάσεις σώζει ζωές

Παρότι ο καρκίνος του παρακολουθείται πλέον κυρίως μέσω εξετάσεων αίματος, ο Paul γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τη ζωτική σημασία των απεικονιστικών ελέγχων. «Αν είχα κάνει νωρίτερα αξονική ή μαγνητική, οι γιατροί θα μπορούσαν να είχαν δράσει πιο γρήγορα. Ίσως να μην είχα χάσει την αίσθηση από τη μέση και κάτω. Όσο πιο γρήγορα εξετάζονται οι άνθρωποι, τόσο πιο γρήγορα λαμβάνουν θεραπεία», τονίζει ο ίδιος, στηρίζοντας τη δημιουργία του νέου διαγνωστικού κέντρου που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030.