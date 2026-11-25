Αιχμηρή κριτική στην Κατερίνα Λιόλιου για την εμφάνισή της στο MadWalk άσκησε η Ραμόνα Βλαντή, καλώντας την να απευθυνθεί «στους σωστούς ανθρώπους».

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και εξέφρασε την αντίθεσή της με το look της Κατερίνας Λιόλιου, σχολιάζοντας αρνητικά τόσο το ρούχο που φόρεσε η τραγουδίστρια όσο και την εικόνα των μαλλιών της.

«Είδα κι εγώ πέντε λεπτά. Η Κατερίνα Λιόλιου με τα μαλλιά από τα παιδικά καταστήματα. Όχι, αγάπη μου, δεν ήταν τίποτα. Τα μαλλιά, δεν ξέρω ποιος της το έκανε αυτό το πράγμα. Φαίνονται πολύ ταλαιπωρημένα. Το ρούχο δεν ήταν καλό. Αν και αγαπώ τους Deux Hommes, δεν ήταν καλό. Τίποτα δεν ήταν καλό, για άλλη μια φορά», είπε αρχικά η Ραμόνα Βλαντή.

«Πρέπει να καταλάβει η κυρία ότι δεν έχει αισθητική και πρέπει να απευθυνθεί στους σωστούς ανθρώπους. Αυτό έχω εγώ να της πω. Δεν την ξέρω προσωπικά, δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί της. Εγώ την ομάδα της πίσω κρίνω αυτή τη στιγμή και όχι την ίδια», πρόσθεσε η Ραμόνα Βλαντή.

Αντίθετα, η ίδια είχε να πει μόνο θετικά λόγια για την εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα. «Η Ελένη είναι μια κατηγορία από μόνη της. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα σε οποιαδήποτε σκηνή στο εξωτερικό», είπε χαρακτηριστικά.