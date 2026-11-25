Ο γνωστός ηθοποιός Λευτέρης Ελευθερίου παραχώρησε μία συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί, καθώς, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις πολιτικές του επιλογές, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον εαυτό του «κωλοτούμπα», αλλά και “ακομμάτιστο”.

«Είναι ο Μητσοτάκης με την κυβέρνηση θα πάω με τη δεξιά να βγάλω κανά μεροκάματο, είναι η αριστερά θα θυμηθώ το αριστερό μου παρελθόν», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Βαθιά-βαθιά αυτό με έχει κάνει ακομμάτιστο. Εμάς στον χώρο μας της τέχνης υπάρχει ένα κομμάτι της αριστεράς και αριστερίλας που είναι σημαίνον γιατί ο πολιτισμός είναι ένα κομμάτι που ξυπνάει τον άνθρωπο, τον βοηθούσε από τις χαμηλότερες τάξεις να φτάσει σε μια συνείδηση».

«Με ενδιαφέρει να ακούσω τον λόγο και γιατί καταλήγει να φτάσει σε αυτές τις σκέψεις. Το κομμάτι του εμφυλίου άφησε ένα πολύ βαθύ τραύμα στον Έλληνα που δεν τον έχει αφήσει να κάτσει στο τραπέζι με αυτόν που έχει διαφορετικά πιστεύω. Έχουμε το κακό όταν κάθεσαι με κάποιον αριστερό να λένε “είσαι αριστερός” και αν κάθεσαι με κάποιον ακροδεξιό να λένε “έγινες ακροδεξιός;”», συνέχισε και συμπλήρωσε:

«Είμαι φουλ ισαποστάκιας» ενώ επικαλούμενος το παράδειγμα του Σωκράτη που ήταν της λογικής υπογράμμισε πως «εγώ πάνω από όλα είμαι Αθηναίος δεν πάει να είναι ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας. Ό,τι και να είσαι, με όποιον και να είσαι, κάνε 4 χρόνια το καθήκον σου, και βγες και βρίσε όσο θες. Να είσαι πολίτης σωστός και μετά βρίσε το σύστημα όσο θες. Η λογική του μου φταίνε όλοι… εγώ έτσι το βλέπω».