Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης: «Οι φωστήρες της ΝΔ ανακάλυψαν αυτά που δηλώνω στο Πόθεν Έσχες μου. Τους είμαι αδιάφορος. Θέλουν να πλήξουν τον Αλέξη Τσίπρα» τόνισε χαρακτηριστικά ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στο Kontra24 και την εκπομπή της Λουκίας Γκάτσου.

Ο κ. Χατζηγιαννάκης τόνισε ότι η ΝΔ προσπαθεί να προκαλέσει συμψηφισμό για τις υποθέσεις Λιάκου, Μπεκίρη, Τσάφου.

Δήλωσε βέβαιος ότι η υπόθεσή του είναι ένα σαφές χτύπημα προς το Αλέξη Τσίπρα. «Δεν μπορούν να βρουν σκελετούς για τον Αλέξη Τσίπρα και χτυπάνε εμένα» είπε ο κ. Χατζηγιαννάκης.

Ερωτηθείς για το timing που βγήκε η είδηση που τον αφορά και αν υπάρχει συμψηφισμός με την υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου, απάντησε ότι «είναι σαφές ότι το κάνουν για αντιπερισπασμό. Αυτό κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 7 χρόνια τώρα. Επειδή δεν μπορούν να πουν ότι εμείς δεν είμαστε καθαροί, προσπαθούν να πουν ότι είναι όλοι ίδιοι».

Ο κ. Χατζηγιαννάκης δήλωσε ότι όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εταιρεία του πατέρα και την εταιρεία που ίδρυσε ο ίδιος είναι δημοσιευμένα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ότι για την εποχή που τον κατηγορούν είχε αποχωρήσει και από την οικογενειακή εταιρεία και ότι είχε αναστείλει τη δικηγορική του ιδιότητα και ως δήμαρχος Σκύρου και ως μετέπειτα βουλευτής.

Αποκάλυψε ότι μετά τα δημοσιεύματα, μίλησε με τον Αλέξη Τσίπρα που του παρείχε τη στήριξή του.

Ο κ. Χατζηγιαννάκης σε ερώτημα για το αν η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική στόχευε τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε:

«Βάζοντας μέσα την περίοδο 2015-2019, ενώ ξέρουν τι γινόταν, γιατί ήταν οι ίδιοι μέσα στην κυβέρνηση -ξέρουν ότι υπήρχε πλήρης προστασία της Α’ κατοικίας μέχρι το 2019- τουλάχιστον μας κάνει να αναρωτιόμαστε για τα πραγματικά κίνητρα».

Τέλος, ο κ. Χατζηγιαννάκης δήλωσε ότι θα θεωρήσει ευτελισμό το να καλέσουν τον Αλέξη Τσίπρα στην Εξεταστική Επιτροπή.