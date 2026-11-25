Ο Οδυσσέας Δήμας, με αποκλειστική δήλωσή του στην «R», αρνείται πλήρως τις κατηγορίες για διάθεση αναβολικών ουσιών σε αθλητές.

Των Δ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ, Ν. ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Παλεύω με τους εφιάλτες του bullying εις βάρος του γιου μου από την καθηγήτριά του, της συκοφαντίας ότι χορήγησα απαγορευμένη ουσία στον γιο μου και του ψεύδους ότι κατείχα δήθεν αναβολικά για να τα διαθέσω σε αγνώστους».

Με αυτή την κατηγορηματική δήλωσή του στη Realnews ο Οδυσσέας Δήμας προσδιορίζει την εικόνα της πρόσφατης περιπέτειάς του με τη Δικαιοσύνη, λίγα μόλις 24ωρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Ο 58χρονος πρώην προπονητής άρσης βαρών έχει κατηγορηθεί ότι προμήθευε σε αθλητές απαγορευμένες ουσίες, καθώς σε έρευνα των Αρχών εντοπίστηκαν σε κατοικία και σε αθλητικό σύλλογο στη Γλυφάδα συνολικά 871 χάπια και αμπούλες που περιείχαν ουσίες ντόπινγκ, δελτία νεαρών αθλητών καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις. «Θα πολεμήσει πρώτα για το παιδί του και μετά για τον αδελφό του, τον Πύρρο, που ευτυχώς λίγοι καθ’ έξιν και διαχρονικά θλιβεροί συκοφάντες του, ακόμα μία φορά επιχειρούν ανεπιτυχώς να τον συνδέσουν με την προσωπική περιπέτειά του», επεσήμανε στην «R» ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Οδ. Δήμα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο πρώην προπονητής της άρσης βαρών Οδ. Δήμας -μεγάλος αδελφός του ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα– αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και απαγόρευσης ενασχόλησης με την προπονητική στο άθλημα της άρσης βαρών.

Στο πλευρό του ο Πύρρος

Στο πλευρό του βρέθηκε και ο αδελφός του, Π. Δήμας, ο οποίος έδωσε το «παρών» στα δικαστήρια για να τον στηρίξει, χωρίς ωστόσο να καταθέσει. Ο 58χρονος κατά την απολογία του αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι όσον αφορά τα δελτία, επρόκειτο για παλαιά που είχαν λήξει, ενώ για τα φερόμενα αναβολικά ότι προορίζονταν για προσωπική χρήση του καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ενώπιον του ανακριτή, πληροφορήθηκε ότι ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη εις βάρος του για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών στον 15χρονο γιο του. Ο πρώην προπονητής της άρσης βαρών, στο άκουσμα της νέας κατηγορίας, φέρεται να μην κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να ξέσπασε σε κλάματα. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο συνήγορός του, Μ. Δημητρακόπουλος, «ήταν μια συγκλονιστική στιγμή, όταν άκουσε την κυρία ανακρίτρια να του λέει τι έχετε να απολογηθείτε. Τι έχετε να πείτε για το αδίκημα που σας προσάπτουν, ότι δηλαδή δώσατε αναβολικά στο παιδί σας. Εκείνη τη στιγμή κατέρρευσε με λυγμούς. Δεν μπορούσε να μιλήσει…». Ο 58χρονος στην απολογία του, σχετικά με την υπόθεση χορήγησης απαγορευμένων ουσιών το 2025 στον 14χρονο τότε γιο του, επικαλέστηκε απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών και υποστήριξε ότι του καταλογίστηκε αμέλεια και όχι πρόθεση.

Μετά την απόφαση του ανακριτή να αφεθεί ελεύθερος, ο Οδ. Δήμας δήλωσε στον ΑΝΤ1 πως «η χειρότερη στιγμή στη ζωή μου ήταν όταν πληροφορήθηκα από τον γιο μου ότι η καθηγήτριά του είπε ότι διακινώ αναβολικά. Ενιωσα ότι η κοινωνία με είχε καταδικάσει από τους αυτόκλητους τηλεδικαστές. Πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη που κρίνει μόνο με στοιχεία. Δεν έχω ποτέ διακινήσει απαγορευμένες ουσίες και η μεγαλύτερη απόδειξη που έχω γι’ αυτό είναι οι εκατοντάδες αθλητές μου, που ελέγχθηκαν επανειλημμένως και ήταν καθαροί».

Οι έρευνες των Αρχών δρομολογήθηκαν έπειτα από καταγγελία του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών (ΕΟΑΒ) στην Εισαγγελία, η οποία παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση. Την υπόθεση ανέλαβε η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Στο μεταξύ, αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), προκειμένου να διευκρινιστεί εάν τα σκευάσματα που εντοπίστηκαν στην κατοικία του 58χρονου είναι αναβολικά, τι είδους και ποια στερούνται άδειας. Οπως έγινε γνωστό, η πλευρά του Οδ. Δήμα αναμένεται να ορίσει και δικό της πραγματογνώμονα.

Σημειώνεται ότι ο 58χρονος υπηρετεί στο Πυροσβεστικό Σώμα και στο παρελθόν είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις με τα Σώματα Ασφαλείας.