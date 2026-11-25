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Ο προϋπολογισμός του 2027 και ο πολυετής δημοσιονομικός προγραμματισμός 2027-2030 θα βρεθούν στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου, που συνεδριάζει στις 10:00 το πρωί σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναλυτικά, τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: