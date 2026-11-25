Το παιχνίδι Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ για τη EuroLeague και τα ματς του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
17:00 Novasports 6HD | Κατάρ – Ελλάδα (Παγκόσμιο Κύπελλο U-17)
18:00 Novasports 4HD | Ιταλία – Νότια Κορέα (Davis Cup)
18:30 Magenta Sport 1 | Ντουμπάι – Παρτίζαν (EuroLeague)
19:00 Novasports 6HD | UEFA Champions League Show
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ιταλία – Νότια Κορέα (Davis Cup)
19:45 Magenta Sport 4 | ΑΕΚ – Βαλεφόλια (CEV Challenge Cup Γυναικών)
19:45 Magenta Sport 3 | Σλάβια Πράγας – Βιγιαρεάλ (Champions League)
19:45 Magenta Sport 1 | Σαμπάχ – Μπαρτσελόνα (Champions League)
20:00 Novasports Prime | UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό
21:15 Novasports Prime | Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague)
21:30 Novasports Start | Μπασκόνια – Αναντολού Εφές (EuroLeague)
21:45 Novasports 4HD | Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις Κάουνας (EuroLeague)
22:00 Magenta Sport 5 | Λιλ – Μπάγερν Μονάχου (Champions League)
22:00 Magenta Sport 9 | Σαχτάρ Ντόνετσκ – Φενέρμπαχτσε (Champions League)
22:00 Magenta Sport 8 | Ατλέτικο Μαδρίτης – Βίκινγκ (Champions League)
22:00 Magenta Sport 7 | Ίντερ – Στουτγκάρδη (Champions League)
22:00 Magenta Sport 6 | Κλαμπ Μπριζ – Λίβερπουλ (Champions League)
22:00 Magenta Sport 3 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Champions League)
22:00 Magenta Sport 1 | UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό
22:00 Magenta Sport 2 | Παρί Σεν Ζερμέν – Ρόμα (Champions League)