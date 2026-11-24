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Ρωσικό ροκ, νοσταλγικές μελωδίες, παλιά αντιπολεμικά τραγούδια και, ξαφνικά, μια φωνή που εξηγεί στους Ρώσους στρατιώτες πώς να παραδοθούν. Αυτό που ακούγεται σαν ένας συνηθισμένος ρωσικός ραδιοσταθμός κοντά στις γραμμές του μετώπου στην Ουκρανία είναι στην πραγματικότητα μέρος μιας μυστικής επιχείρησης ψυχολογικού πολέμου των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων, με στόχο να κλονίσουν το ηθικό των στρατευμάτων του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Την ασυνήθιστη αυτή επιχείρηση αποκαλύπτουν οι New York Times σε εκτενές ρεπορτάζ των Ολεξάντρ Τσούμπκο και Κασάντρα Βίνογκραντ, οι οποίοι ταξίδεψαν στην περιφέρεια του Χαρκόβου, αναζητώντας την προέλευση των μυστηριωδών ραδιοφωνικών εκπομπών.

Η πρώτη επαφή έγινε σε αυτοκινητόδρομο της ανατολικής Ουκρανίας, περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από την πόλη Ιζιούμ. Το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου άρχισε να παράγει παράσιτα, προτού ακουστεί καθαρά ένα γνωστό ρωσικό ροκ τραγούδι. Ακολούθησαν πανκ, ποπ, μπαλάντες και ηλεκτρονική μουσική από περασμένες δεκαετίες.

Όμως, ανάμεσα στις επιτυχίες, παρεμβαλλόταν κάτι ασυνήθιστο: μια ηχογράφηση με τίτλο «Οδηγίες παράδοσης».

Πίσω από το μικρόφωνο δεν βρισκόταν κάποιος Ρώσος ραδιοφωνικός παραγωγός, αλλά ένας 34χρονος Ουκρανός στρατιωτικός με το κωδικό όνομα «Humanist» (Ανθρωπιστής).

Αποστολή του ήταν να μετατρέψει τη μουσική και τη νοσταλγία σε όπλα ψυχολογικής πίεσης.

Ο «Humanist» και ο ραδιοσταθμός που ζητεί από τους Ρώσους να καταθέσουν τα όπλα

Ο ραδιοσταθμός που εκπέμπει στην περιοχή του Ιζιούμ ονομάζεται «Ράδιο Πεζικό» και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου πομπών που λειτουργούν οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας.

Σε άλλες περιοχές της πρώτης γραμμής μεταδίδονται διαφορετικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες.

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, για παράδειγμα, λειτουργεί ένας σταθμός με την ονομασία «Ραδιοφωνικός Σταθμός Διάλεξε τη Ζωή».

Το περιεχόμενο δεν περιορίζεται στη μουσική. Ανάμεσα στα τραγούδια μεταδίδονται ειδήσεις για τις εξελίξεις στο μέτωπο, πληροφορίες για Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου και μηνύματα που καλούν τους στρατιώτες να παραδώσουν τα όπλα τους.

Οι εκπομπές περιλαμβάνουν επίσης οδηγίες για το πώς μπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους να παραδοθούν στις ουκρανικές δυνάμεις.

Ο «Humanist», ο οποίος συντονίζει το πρόγραμμα και επιλέγει το περιεχόμενο, εξήγησε στους New York Times ότι ο βασικός στόχος είναι να περιοριστεί η επιθυμία των Ρώσων στρατιωτών να συνεχίσουν να πολεμούν.

Η στρατηγική του βασίζεται κυρίως στη δημιουργία νοσταλγίας, μελαγχολίας και αμφιβολιών για το νόημα του πολέμου.

Από τη ρωσική προπαγάνδα στη μουσική της περεστρόικα

Η ουκρανική επιχείρηση ξεκίνησε το 2024, όταν η Ρωσία χρησιμοποιούσε έναν ισχυρό ραδιοφωνικό πομπό στο Μπέλγκοροντ για να μεταδίδει προπαγανδιστικά μηνύματα προς την ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου.

Σύμφωνα με Ουκρανό στρατιωτικό που συμμετείχε στην αρχική ανάπτυξη του δικτύου, οι ειδικές δυνάμεις επιχείρησαν να παρεμβληθούν στις ρωσικές εκπομπές και να τις αντικαταστήσουν με δικό τους περιεχόμενο.

Στην αρχή, οι μεταδόσεις περιλάμβαναν αποκλειστικά μηνύματα προς τους Ρώσους στρατιώτες να παραδοθούν, αναφορές στη ματαιότητα του πολέμου και εκκλήσεις προς τους αμάχους να εγκαταλείψουν τις περιοχές κοντά στο μέτωπο.

Σύντομα, όμως, οι Ουκρανοί διαπίστωσαν ότι η μουσική θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό μέσο προσέλκυσης ακροατών.

Έτσι, οι εκπομπές άρχισαν να εμπλουτίζονται με γνωστά ρωσικά τραγούδια, ιδιαίτερα εκείνα που συνδέονταν με την αντιπολεμική κουλτούρα της Σοβιετικής Ένωσης και της μετασοβιετικής Ρωσίας.

Αρχικά αξιοποιήθηκε εκτεταμένα και η Τεχνητή Νοημοσύνη, για τη δημιουργία πρωτότυπων τραγουδιών με νοσταλγικό ύφος, που παρέπεμπαν στη σοβιετική εποχή. Σε ορισμένες περιπτώσεις τροποποιούνταν και οι στίχοι υφιστάμενων τραγουδιών.

Σήμερα, ωστόσο, αυτά τα κομμάτια αποτελούν μειοψηφία. Οι περισσότεροι σταθμοί βασίζονται σε αυθεντικές, γνωστές ρωσικές επιτυχίες, οι οποίες δεν χρειάζονται καμία τροποποίηση για να μεταδώσουν αντιπολεμικά μηνύματα.

Οι Kino, οι Aquarium και τα τραγούδια που επιστρατεύει η Ουκρανία

Σημαντική θέση στις εκπομπές κατέχουν τραγούδια συγκροτημάτων και δημιουργών που άσκησαν κριτική στον πόλεμο, στον αυταρχισμό ή στη σοβιετική πραγματικότητα.

Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Kino, το θρυλικό συγκρότημα του Βίκτορ Τσόι, που συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη του ροκ ως μέσου έκφρασης μιας ολόκληρης γενιάς κατά τα τελευταία χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο Τσόι, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το 1990, παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής στον ρωσόφωνο κόσμο. Το τραγούδι του «Ένα αστέρι που ονομάζεται Ήλιος» συγκαταλέγεται στις επιλογές των ουκρανικών εκπομπών.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το «Τρένο στις φλόγες» των Aquarium, που κυκλοφόρησε το 1987 και συνδέθηκε με την αντιπολεμική διάθεση της εποχής.

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Μπόρις Γκρεμπενστσίκοφ, είναι σήμερα ανοιχτός επικριτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ζει εξόριστος στο Λονδίνο.

Στις λίστες αναπαραγωγής περιλαμβάνεται επίσης το «Μην πυροβολείς» των DDT, ένα τραγούδι των αρχών της δεκαετίας του 1980, εμπνευσμένο από τον σοβιετικό πόλεμο στο Αφγανιστάν.

Ο «Humanist» το θεωρεί ιδιαίτερα κατάλληλο, τόσο λόγω του αντιπολεμικού περιεχομένου του όσο και της μουσικής του αξίας.

Στις εκπομπές ακούγεται ακόμη ο Τιμούρ Μουτσουράγεφ, Τσετσένος τραγουδοποιός γνωστός για τις μπαλάντες του κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000.

Ο Ουκρανός στρατιωτικός θυμάται ότι είχε ακούσει τη μουσική του κατά την πρώτη περίοδο της στρατιωτικής του υπηρεσίας, το 2014.

«Νοσταλγία για το σπίτι και η αίσθηση ότι δεν υπάρχει μέλλον»

Ο «Humanist» περιγράφει την ατμόσφαιρα των εκπομπών ως υποτονική και νοσταλγική.

Στόχος του είναι να προκαλέσει στους Ρώσους στρατιώτες λαχτάρα για το σπίτι και ένα αίσθημα απογοήτευσης, υπενθυμίζοντάς τους ότι ο πόλεμος σημαίνει θάνατο, αίμα και απώλειες.

Ελπίζει ότι οι ακροατές θα αρχίσουν να αμφισβητούν κατά πόσο αξίζει να συνεχίσουν να πολεμούν, ιδιαίτερα όταν δεν γνωρίζουν εάν θα επιστρέψουν ζωντανοί στις οικογένειές τους.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι οι νεότερες γενιές Ρώσων ενδέχεται να μην αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο την πολιτική και κοινωνική σημασία τραγουδιών που γράφτηκαν πριν από δεκαετίες.

Θεωρεί, ωστόσο, ότι η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και υποσυνείδητα.

Η επιλογή γνωστών τραγουδιών βοηθά επίσης τους σταθμούς να μοιάζουν με συνηθισμένες ραδιοφωνικές εκπομπές, μειώνοντας την πιθανότητα οι στρατιώτες να αλλάξουν αμέσως συχνότητα.

Πάντως, δεν υπάρχουν στο δημοσίευμα ανεξάρτητα στοιχεία που να αποδεικνύουν πόσοι Ρώσοι στρατιώτες έχουν παραδοθεί εξαιτίας αυτών των μεταδόσεων.

Ένας στρατιώτης με κουκούλα, ένα λάπτοπ και μια μυστική αποστολή

Οι δημοσιογράφοι των New York Times εντόπισαν για πρώτη φορά τον σταθμό τον Απρίλιο και επέστρεψαν στην περιοχή τον Μάιο, προκειμένου να καταγράψουν τις εκπομπές και να εξακριβώσουν ποιος βρισκόταν πίσω από αυτές.

Ύστερα από αλλεπάλληλες προσπάθειες, οι ουκρανικές Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων παραδέχθηκαν ότι ήταν υπεύθυνες για τη λειτουργία του δικτύου.

Δεν επέτρεψαν, ωστόσο, στους δημοσιογράφους να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μέσω βιντεοκλήσεων, με τον «Humanist» να εμφανίζεται μπροστά σε ουδέτερο φόντο, έχοντας καλυμμένο σχεδόν ολόκληρο το πρόσωπό του με μαύρη κουκούλα.

Όπως εξήγησε, η καθημερινή λειτουργία του σταθμού είναι πολύ λιγότερο εντυπωσιακή από ό,τι θα φανταζόταν κανείς.

Δεν πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο ραδιοφωνικό στούντιο, αλλά για έναν στρατιωτικό που εργάζεται μπροστά σε υπολογιστή, οργανώνοντας και συνδυάζοντας ηχητικά αρχεία.

Ο 34χρονος μεγάλωσε στην κεντρική Ουκρανία και, όταν ήταν παιδί, ονειρευόταν να γίνει επιστήμονας ή αρχαιολόγος. Αργότερα αποφάσισε ότι ήθελε να υπηρετήσει στον στρατό.

Σήμερα, αντί να χειρίζεται ένα συμβατικό όπλο, χρησιμοποιεί τη μουσική και τις ανθρώπινες αναμνήσεις για να επηρεάσει όσους βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του μετώπου.

Ο ραδιοφωνικός ψυχολογικός πόλεμος δεν είναι καινούργιος

Η χρήση ραδιοφωνικών εκπομπών για την αποδυνάμωση του ηθικού του αντιπάλου έχει μακρά ιστορία.

Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εκπομπές που συνδέθηκαν με τα προσωνύμια «Τόκιο Ρόουζ» και «Άξις Σάλι» χρησιμοποιήθηκαν από την ιαπωνική και τη γερμανική προπαγάνδα αντίστοιχα, με στόχο την αποθάρρυνση των Αμερικανών στρατιωτών.

Στον πόλεμο του Βιετνάμ, η «Χανόι Χάνα» μετέδιδε μηνύματα προς τα αμερικανικά στρατεύματα, αμφισβητώντας τον πόλεμο και παρεμβάλλοντας αντιπολεμικά τραγούδια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν επίσης ραδιοφωνικές ψυχολογικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της ίδιας σύγκρουσης.

Στην Ουκρανία, η παλιά αυτή μέθοδος επανέρχεται με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, τη δυνατότητα παραγωγής περιεχομένου με Τεχνητή Νοημοσύνη και ένα εκτεταμένο δίκτυο ραδιοφωνικών πομπών.

Η ειρωνεία είναι ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί τραγούδια της ίδιας της ρωσικής μουσικής ιστορίας για να αμφισβητήσει τον πόλεμο που διεξάγει η Μόσχα.

Ο «Humanist» παραδέχεται ότι μερικές φορές, όταν ακούει τον σταθμό μέσα στο αυτοκίνητό του, οι συνεπιβάτες του απορούν γιατί παίζει ρωσική μουσική εν μέσω πολέμου.

Η απάντησή του είναι ότι κάθε τραγούδι βρίσκεται εκεί για συγκεκριμένο λόγο.

Στον αθέατο αυτό πόλεμο των ερτζιανών, η Ουκρανία δεν προσπαθεί να καταστρέψει τα όπλα των Ρώσων στρατιωτών, αλλά να τους πείσει να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν.