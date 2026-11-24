«Πράσινο φως» στο σχέδιο του ελληνικού προϋπολογισμού για το 2027 δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν), στο πλαίσιο της φθινοπωρινής δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε τα σχέδια προϋπολογισμού για το 2027 που υπέβαλαν 17 κράτη-μέλη της ευρωζώνης και έκρινε ότι μόλις οκτώ από αυτά, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει τη δημοσιονομική πολιτική της για το 2027 όπως έχει προγραμματιστεί, χωρίς να ζητά τη λήψη πρόσθετων διορθωτικών μέτρων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί θετικά τη δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας, προβλέποντας διατήρηση του δημοσιονομικού πλεονάσματος και περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Εμφανίζεται, ωστόσο, πιο συγκρατημένη από την Αθήνα όσον αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης και επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 1,5% το 2027, έναντι 2,3% που προβλέπει η ελληνική κυβέρνηση, ενώ για το 2026 εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί στο 1,8%, έναντι 2% που προβλέπει η Αθήνα. Η απόκλιση στις προβλέψεις για το 2027 αποδίδεται κυρίως στις διαφορετικές εκτιμήσεις για την πορεία των επενδύσεων και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στον πληθωρισμό.

Παράλληλα, η Επιτροπή προβλέπει σημαντικά χαμηλότερες επενδύσεις το 2027, σε σχέση με τις προβλέψεις της ελληνικής κυβέρνησης, εκτιμώντας ότι η ολοκλήρωση της υλοποίησης του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, η Επιτροπή προβλέπει υψηλότερο πληθωρισμό, στο 3,2% το 2027, έναντι 2,4% που εκτιμά η ελληνική κυβέρνηση, λόγω της μεγαλύτερης αύξησης και της βραδύτερης αποκλιμάκωσης των τιμών της ενέργειας, καθώς και της επιμονής των πληθωριστικών πιέσεων στον τομέα των υπηρεσιών.

Δημοσιονομικό πλεόνασμα και δημόσιο χρέος

Στο δημοσιονομικό σκέλος, οι προβλέψεις της Επιτροπής για το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης είναι ευνοϊκότερες από εκείνες της ελληνικής κυβέρνησης. Εκτιμάται ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στο 0,7% του ΑΕΠ το 2027, από 0,9% το 2026, έναντι 0,3% και 0,6%, αντίστοιχα, που προβλέπει η Αθήνα.

Όσον αφορά το δημόσιο χρέος, η Επιτροπή προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωσή του κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες, στο 130,7% του ΑΕΠ στα τέλη του 2027, από 135,7% στα τέλη του 2026. Η ελληνική κυβέρνηση προβλέπει μεγαλύτερη μείωση, στο 128,8% του ΑΕΠ το 2027, έχοντας συνυπολογίσει, μεταξύ άλλων, πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 3,4 δισ. ευρώ εντός του 2026.

Δημοσιονομικά μέτρα και ενεργειακή ακρίβεια

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, τα νέα δημοσιονομικά μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του ελληνικού προϋπολογισμού έχουν πρόσθετο καθαρό δημοσιονομικό κόστος περίπου 0,6% του ΑΕΠ το 2027.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες από τον Απρίλιο του 2027, η μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, φορολογικές ελαφρύνσεις για αγρότες και πολύτεκνες οικογένειες, η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο και συντάξεων, καθώς και η ενίσχυση των παροχών προς συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Επιτροπή στα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, το δημοσιονομικό κόστος των οποίων υπολογίζεται στο 0,3% του ΑΕΠ το 2026 και στο 0,1% το 2027.

Η Επιτροπή προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη παράταση των μέτρων ενεργειακής στήριξης θα οδηγήσει σε αύξηση των καθαρών δαπανών και σε περιορισμό του δημοσιονομικού πλεονάσματος το 2027, εφόσον δεν υπάρξουν αντισταθμιστικά μέτρα. Υπενθυμίζει, παράλληλα, τη σύσταση του Συμβουλίου προς την Ελλάδα να διασφαλίσει ότι τα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας είναι προσωρινά, στοχεύουν στην προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και των ενεργοβόρων επιχειρήσεων και διατηρούν τα κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ρήτρα διαφυγής για την άμυνα και την ενεργειακή ασφάλεια

Καθοριστικό ρόλο στη θετική δημοσιονομική αξιολόγηση της Ελλάδας διαδραματίζει η ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, η οποία επιτρέπει στη χώρα να υπερβαίνει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα συμφωνημένα όρια αύξησης των δημόσιων δαπανών της.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Ιουλίου 2025 το Συμβούλιο της ΕΕ, κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας, ενέκρινε την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής για την περίοδο 2025-2028, προκειμένου να δοθεί στη χώρα πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για την αύξηση των αμυντικών δαπανών της.

Στις 9 Οκτωβρίου 2026, με νέα απόφαση του Συμβουλίου, η δημοσιονομική αυτή ευελιξία επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει και επιλέξιμες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Το συνολικό περιθώριο δημοσιονομικής ευελιξίας για την άμυνα και την ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% του ΑΕΠ.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, στις επιλέξιμες δαπάνες για την ενεργειακή ασφάλεια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, επιδοτήσεις για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων, ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών και δημόσιων κτιρίων, καθώς και έργα σιδηροδρομικών υποδομών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, οι καθαρές δημόσιες δαπάνες της Ελλάδας αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,8% το 2027, υπερβαίνοντας το συμφωνημένο όριο του 3,1%. Ωστόσο, η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η σωρευτική υπέρβαση των δαπανών έναντι της συμφωνημένης δημοσιονομικής πορείας καλύπτεται από την ευελιξία που παρέχει στη χώρα η εθνική ρήτρα διαφυγής.

Συμπερασματικά, η Επιτροπή κρίνει ότι ο ελληνικός προϋπολογισμός του 2027 συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, συνυπολογίζοντας την ευελιξία που παρέχει η εθνική ρήτρα διαφυγής για την άμυνα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η πρόσφατη αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς καθιστά αναγκαία την άσκηση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και τον αξιόπιστο δημοσιονομικό σχεδιασμό, προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να παραμείνει υπό έλεγχο το κόστος αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους.