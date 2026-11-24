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Νέο επεισόδιο της σειράς “Κρίνο και Αγκάθι” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Γεροδήμος βρίσκει στο πηγάδι το φυλαχτό και, μαζί με το αίμα στο πέρασμα και τις νέες μαρτυρίες, αμφισβητεί πια εντελώς τη θεωρία πως ο θάνατος του Στέλιου οφείλεται σε μέθη.

Ο Σκλίβας ήδη υποδεικνύει στη Δέσποινα τους Αρβανιαταίους ως πιθανούς ενόχους, ενώ ο Τριαντάφυλλος μετά και τις κατηγορίες του Πέτρου πανικοβάλλεται μήπως η νέα έρευνα ανοίξει παλιές πληγές.

Στο αρχοντικό, το ματωμένο παντελόνι του Μήτρου αναστατώνει τη Μαρίκα και τη Λαμπρινή, ενώ ο Πέτρος επιστρέφει σπίτι του απ’ την κλινική βαθιά κλονισμένος.

Την ίδια ώρα, η Λευκή, συντετριμμένη από ενοχές, αποχαιρετά τον πατέρα της και φτάνει στο ποτάμι, εκεί όπου ο Μάρκος τη βρίσκει πριν να είναι αργά.

Κι ενώ η σχέση τους μοιάζει να ξαναγεννιέται, καθώς έρχονται πιο κοντά από ποτέ, το φυλαχτό που βλέπει η Λαμπρινή στα χέρια του Γεροδήμου την παγώνει και του αποκαλύπτει πως ίσως ξέρει περισσότερα απ’ όσα λέει…

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