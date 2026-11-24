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Νέο σπαρταριστό επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Η Λιλίμπου επιστρέφει μετά από χρόνια στη ζωή της οικογένειας Τριανταφύλλου, και φέρνει μαζί και τη διάσημη… ενέργειά της. Αυτή τη φορά δεν πρόκειται για βάζο αλλά για τασάκι, που ο Μενέλαος κάνει το λάθος να φέρει και πάλι στο σπίτι.

Η Αλεξάνδρα, που την ίδια μέρα περιμένει μια πολύ σημαντική απάντηση, αντιδρά αμέσως στην επερχόμενη γρουσουζιά, όμως η «ενέργεια» της Λιλίμπου θα κάνει και πάλι το θαύμα της, αφού αντί για γκαντεμιά, το τασάκι θα αρχίσει να φέρνει απανωτά περιστατικά καλοτυχίας σε όλους…

Το προαίσθημα της Λυδίας…

Η κα Λιλίμπου είναι γρουσούζα;

Η τύχη του Σάββα!

Οι Ζουζουνέλς πάνε Μαλδίβες!

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