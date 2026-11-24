Τα ενδεχόμενα της παροχής «προστασίας» και του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών εξετάζουν οι αρχές για το κίνητρο πίσω από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (24/11) σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, προκαλώντας την ολοσχερή καταστροφή της επιχείρησης και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε γειτονικά καταστήματα.

Ζημιές από το ωστικό κύμα και τα θραύσματα υπέστησαν και σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ οι κάτοικοι πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους, αφού ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός.

Τις έρευνες έχει αναλάβει η Δίωξη Εκβιαστών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι στόχος επίθεσης είχε γίνει πριν από λίγες ημέρες και άλλη επιχείρηση του ίδιου ιδιοκτήτη.

Η στιγμή της έκρηξης

Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, διακρίνονται δύο άτομα, ντυμένα στα μαύρα και φορώντας κράνη, να προσεγγίζουν την καφετέρια και να σταματούν μπροστά από την είσοδο. Ο ένας κατέβηκε από το μηχανάκι, έσπασε την τζαμαρία με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο και πέταξε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό εντός του μαγαζιού. Ο μηχανισμός εξερράγη περίπου τρία λεπτά αργότερα. Ευτυχώς, εκείνη την στιγμή δεν περνούσε από το σημείο κάποιος πολίτης κι έτσι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Δείτε το βίντεο του enikos.gr από τη στιγμή της έκρηξης:

H στιγμή που αποχωρούν οι δύο δράστες

Το Mega παρουσίασε φωτογραφίες με τους δύο βασικούς υπόπτους της βομβιστικής επίθεσης. Πρόκειται για τα δύο άτομα που εμφανίζονται να αποχωρούν από το σημείο πάνω σε μία μηχανή.

Στο μικροσκόπιο η προηγούμενη επίθεση

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αστυνομικές αρχές παρουσιάζει το γεγονός ότι στις 13 Νοεμβρίου είχε σημειωθεί επίθεση σε πλυντήριο αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ανήκει στον ίδιο επιχειρηματία. Η συγκεκριμένη επίθεση δεν είχε προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στην επιχείρηση.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν την πιθανή σύνδεση των δύο περιστατικών, επιχειρώντας να διαπιστώσουν τα κίνητρα πίσω από τις επιθέσεις.

Στο μικροσκόπιο η προηγούμενη επίθεση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αστυνομικές αρχές παρουσιάζει το γεγονός ότι στις 13 Νοεμβρίου είχε σημειωθεί επίθεση σε πλυντήριο αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ανήκει στον ίδιο επιχειρηματία. Η συγκεκριμένη επίθεση δεν είχε προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στην επιχείρηση.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν την πιθανή σύνδεση των δύο περιστατικών, επιχειρώντας να διαπιστώσουν τα κίνητρα πίσω από τις επιθέσεις.

«Θα μας σκότωνε αν περνούσαμε απ’ έξω»

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στην τηλεοπτική κάμερα ότι την στιγμή της έκρηξης «ερχόμουν από τη γωνία, το μπαμ ήταν δυνατό».

«Περνάω κάθε πρωί από εδώ με τη γυναίκα μου, θα μας σκότωνε, δεν θα γλιτώναμε, αν τύχαινε να περνάμε εκείνη την ώρα. Τα τζάμια θα μας έπαιρναν το κεφάλι», ανέφερε ο ίδιος κάτοικος.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Νέας Ιωνίας, Παναγιώτης Μανούρης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η έκρηξη συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

«Το πρωί κατά τις 4 παρά τοποθέτησαν, πέταξαν, εκρηκτικούς μηχανισμούς μέσα στο καφενείο. Πρόκειται για κάποιο ξεκαθάρισμα, γιατί για να γίνει την ώρα εκείνη προφανώς δεν είναι θέμα με πελάτες. Δυστυχώς μετά από τρεις μήνες είναι το δεύτερο (περιστατικό) που γίνεται, το άλλο είχε γίνει στην Αλσούπολη, πάλι σε μαγαζί και όλη η πολυκατοικία περνάει ακόμη πολύ δύσκολα», ανέφερε.