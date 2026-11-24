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Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, αφέθηκε μετά την απολογία του, ο 44χρονος που συνελήφθη το Σάββατο για την υπόθεση διακίνησης πλαστών έργων τέχνης, αξίας 1,7 εκατομμυρίου ευρώ.

Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε γνώση της πλαστότητας των έργων, υποστηρίζοντας ότι τα απέκτησε μέσω τρίτου προσώπου και πως δεν γνώριζε ότι επρόκειτο για πλαστά έργα, σύμφωνα με το dikastiko.gr

Οι αρχές έχουν προχωρήσει συνολικά στην κατάσχεση 35 πλαστών έργων τέχνης, τα οποία αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 44χρονος στους Αμπελοκήπους και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης, διακεκριμένη απάτη και παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην οποία περιλαμβάνεται και 49χρονος, ο οποίος φέρεται να ιερουργεί ως αρχιμανδρίτης στην Τάμπα της Φλόριντα.