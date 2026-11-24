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Στην Άγκυρα έφθασε την Τρίτη ο στρατιωτικός διοικητής της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ, έπειτα από πρόσκληση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο πηγή στη στρατιωτική διοίκηση του Χαφτάρ.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της προσέγγισης μεταξύ Άγκυρας και Βεγγάζης, οι σχέσεις των οποίων έχουν μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η στρατιωτική υποστήριξη της Τουρκίας προς την κυβέρνηση της Τρίπολης υπήρξε καθοριστική για την απόκρουση της επίθεσης των δυνάμεων του Χαφτάρ κατά της λιβυκής πρωτεύουσας την περίοδο 2019-2020.

Εκτοτε, ωστόσο, οι σχέσεις των δύο πλευρών βελτιώνονται σταθερά, με Τούρκους αξιωματούχους να πραγματοποιούν συχνές επισκέψεις στη Βεγγάζη και την Τουρκία να προχωρεί σε σημαντικές επενδύσεις στον κατασκευαστικό και σε άλλους τομείς της οικονομίας της ανατολικής Λιβύης.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η επίσκεψη του Χαφτάρ αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς πραγματοποιείται περίπου έναν μήνα μετά την έγκριση, στις 20 Οκτωβρίου, του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, η οποία στο παρελθόν αντιτασσόταν στη συμφωνία.

Η συμφωνία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την Ελλάδα και την Αίγυπτο, με το Κάιρο να υποστηρίζει ότι θίγει τα δικαιώματά του στη Μεσόγειο.

Στις 12 Νοεμβρίου είχε επισκεφθεί την Άγκυρα και ο γιος του Χαλίφα Χαφτάρ, Χάλεντ Χαφτάρ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των στρατιωτικών δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης, ο οποίος είχε συνομιλίες με τον αρχηγό των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου.

Την ίδια ημέρα, ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, στο περιθώριο της διεθνούς διάσκεψης για το κλίμα COP31 στην Αττάλεια, όπως ανέφερε το Al-Monitor.

Διαμεσολαβητικό ρόλο διεκδικεί η Άγκυρα

Η Τουρκία επιχειρεί παράλληλα να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο στις προσπάθειες επανένωσης της Λιβύης, διατηρώντας πλέον διαύλους επικοινωνίας τόσο με την κυβέρνηση της Τρίπολης όσο και με την ηγεσία της ανατολικής Λιβύης.

Σύμφωνα με το AFP, στα τέλη Οκτωβρίου η Άγκυρα φιλοξένησε συνομιλίες μεταξύ στρατιωτικών εκπροσώπων των δύο πλευρών, με αντικείμενο την ενοποίηση των στρατιωτικών δομών της χώρας, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί συμφωνία.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, είχε δηλώσει τότε ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την επανένωση της ανατολικής και της δυτικής Λιβύης.

Το Reuters δεν παρέχει, στο αρχικό του τηλεγράφημα, λεπτομέρειες σχετικά με την ατζέντα των επαφών του Χαλίφα Χαφτάρ στην τουρκική πρωτεύουσα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters