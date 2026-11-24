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Ένα ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο θανάτου, με φόντο διαφορές που σχετίζονται με το εμπόριο ναρκωτικών, εκτιμούν οι αστυνομικές Αρχές ότι βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία του 52χρονου, στις 11 Οκτωβρίου, στην περιοχή της Γλυφάδας.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί ένας 48χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στη δολοφονία, ενώ αναζητούνται δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι θεωρούνται οι φυσικοί αυτουργοί του εγκλήματος.

Ο ένας εκ των δύο, ηλικίας 48 ετών, έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ οι αστυνομικοί βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση και του δεύτερου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, οι δύο καταζητούμενοι ενδέχεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Οι διαφορές για τα ναρκωτικά και η προειδοποίηση

Ως επικρατέστερο κίνητρο της δολοφονίας εξετάζονται οι διαφορές γύρω από το εμπόριο ναρκωτικών, στο οποίο φέρεται να είχε δραστηριοποιηθεί τους τελευταίους μήνες ο 52χρονος, στην περιοχή των νοτίων προαστίων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δραστηριότητά του είχε προκαλέσει αντιδράσεις, με αποτέλεσμα ο ίδιος να έχει δεχθεί απειλές και προειδοποιήσεις πριν από τη δολοφονία του.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, μετά τη δολοφονία, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο γραμματοκιβώτιο της κατοικίας του ένα κουτί με σφαίρες, το οποίο εκτιμάται ότι αποτελούσε προειδοποιητικό μήνυμα προς το θύμα.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι συγκεκριμένες διαφορές να οδήγησαν στην ανάθεση συμβολαίου θανάτου σε βάρος του 52χρονου.

Ο ρόλος του 48χρονου που προφυλακίστηκε

Ο 48χρονος Έλληνας, ο οποίος συνελήφθη στο Αγρίνιο, φέρεται να συνέδραμε τους δύο καταζητούμενους μετά τη δολοφονία, διευκολύνοντας τη διαφυγή τους και την εξαφάνιση πειστηρίων που συνδέονται με την εγκληματική ενέργεια.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τμήματα της μοτοσικλέτας που συνδέεται με την υπόθεση, καθώς και ένα κράνος που φέρεται να ανήκει σε έναν από τους δύο φυσικούς αυτουργούς.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν η αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας και οι τηλεφωνικές επισυνδέσεις που πραγματοποίησαν τα στελέχη της Ασφάλειας.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν των εμπλεκομένων

Τόσο ο συλληφθείς όσο και ο 48χρονος καταζητούμενος είχαν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Ο προφυλακισμένος 48χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης και ναρκωτικών, ενώ ο συνομήλικός του, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, για υποθέσεις ληστειών στη Μεσσηνία, μεταξύ άλλων αδικημάτων.

Το θύμα εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας σε νυχτερινό κέντρο της παραλιακής.

Οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο καταζητούμενων, καθώς και για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της δολοφονίας.