Κατηγορηματικός ως προς τις προϋποθέσεις συμπόρευσης με την ΕΛ.Α.Σ. εμφανίστηκε στον «Αθήνα 9,84» ο τομεάρχης Εργασίας του κόμματος, Διονύσης Τεμπονέρας, αποκλείοντας κάθε σενάριο ειδικών προνομίων ή προκαθορισμένων θέσεων στα ψηφοδέλτια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαμόρφωση των ψηφοδελτίων θα γίνει μέσα από συλλογικές κομματικές διαδικασίες, με την αρμόδια Επιτροπή Ψηφοδελτίων να σταθμίζει τη στρατηγική του κόμματος και τα κριτήρια που οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιοι ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών.

Επίσης, ο κ. Τεμπονέρας, υπερασπίστηκε την επιλογή της ΕΛΑΣ να μη διαθέτει κοινοβουλευτική ομάδα και βουλευτές στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή στο νέο πολιτικό εγχείρημα δεν συνεπάγεται ειδικά προνόμια ή εξασφαλισμένη θέση στα ψηφοδέλτια.

Όπως τόνισε, ούτε όσοι έχουν ήδη προχωρήσει σε παραίτηση από το βουλευτικό τους αξίωμα έχουν εξασφαλισμένη θέση στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ. «Ακόμη και πρόσωπα που παραιτήθηκαν από τη βουλευτική τους έδρα ενδέχεται να μη συμπεριληφθούν τελικά στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ. Έχουμε καταστήσει σαφές, σε όλους τους τόνους, ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία κάτω από το τραπέζι ούτε προβλέπεται κάποιο ειδικό προνόμιο για κανέναν», ανέφερε.

«Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι»

«Η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα με μόλις έξι μήνες ζωής. Και από την ίδρυσή μας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν πολιτικό χώρο μέσα στην κοινωνία και όχι μέσα στη Βουλή. Είπαμε, λοιπόν, ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο η ΕΛΑΣ δεν θα έχει βουλευτές. Είναι ένας όρος απαράβατος τον οποίο έχουμε τηρήσει στο ακέραιο, αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι βουλευτές έχουν δίκτυα επαφών, έχουν έναν κόσμο ο οποίος τους ακολουθεί παραδοσιακά. Αυτό το κόστος το αναλάβαμε προκειμένου να δείξουμε ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και βέβαια είπαμε ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Η ΕΛΑΣ αρχίζει τώρα και αποκτά σάρκα και οστά και προφανώς ένας κόσμος συστρατεύεται. Δεν υπάρχει κανένα ειδικό προνόμιο και καμία εγγύηση ότι θα συμμετάσχει κάποιος στα ψηφοδέλτιά μας και αυτό είναι μια τεράστια ποιοτική διαφορά και το πιστωνόμαστε και εμείς και ο Αλέξης Τσίπρας» είπε ο κ. Τεμπονέρας.

«Σήμα ανάκτησης της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος»

«Θέλαμε να εκπέμψουμε αυτό το σήμα ανάκτησης της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος που υπήρχε διαχρονικά , με τη ρευστοποίηση του πολιτικού συστήματος και τις μετακινήσεις και βουλευτών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς, με την έλευση της ΕΛΑΣ και την ανακατάταξη η οποία έγινε στο πολιτικό σκηνικό, έστω δημοσκοπικά, οι συσχετισμοί άλλαξαν. Αυτό δεν έχει απαραίτητα πάντα όρους ιδιοτέλειας. Μπορεί να υπάρχει. Όμως, είναι δουλειά του πολιτικού φορέα να αξιολογήσει αυτά τα πρόσωπα» τόνισε.

«Έχουμε αύξηση 131%» στη ρευστοποίηση πρώτης κατοικίας»

«Έχουμε μια αύξηση στη ρευστοποίηση πρώτης κατοικίας από το 2019 μέχρι σήμερα περίπου 131%. Είχαμε το 2025, 67.000 πλειστηριασμούς, δηλαδή, πέντε φορές παραπάνω πλειστηριασμούς από όσους έγιναν την περίοδο 2015-2019. Πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός ποιο ήταν το πλαίσιο από το 2003 και μετά, πως εξελίχθηκε, ποια ήταν η κυβέρνηση η οποία προστάτευσε την πρώτη κατοικία και ποια είναι η κυβέρνηση που έχει επικεφαλής τον αρχιερέα όχι μόνο της διαφθοράς αλλά και της λεηλασίας της ακίνητης περιουσίας των πολιτών» είπε το στέλεχος της ΕΛΑΣ.

«Ο τρόπος και ο χρόνος της πρότασης ρίχνει νερό στο μύλο του κ. Μητσοτάκη»

«Δημιουργεί έναν προβληματισμό το γεγονός ότι στο ίδιο κάδρο διερεύνησης μπαίνει μια κυβέρνηση η οποία κατά τεκμήριο και λόγω του νόμου Κατσέλη και λόγω του νόμου Σταθάκη – Φλαμπουράρη, προστάτευσε μέχρι και το 2019 την πρώτη κατοικία, στα πλαίσια ενός συμψηφισμού άδικου κατά την άποψή μου, με μια κυβέρνηση που μετά την τιτλοποίηση των δανείων και του σχεδίου ”Ηρακλής” από το τέταρτο τρίμηνο του 2019 , έχει λεηλατήσει τα σπίτια των πολιτών και έχει αυξήσει τους πλειστηριασμούς. Ο τρόπος και ο χρόνος που διατυπώνεται η πρόταση σχετικά με τα funds και τα «κόκκινα» δάνεια από τον ΣΥΡΙΖΑ, παραμονές των εκλογών, ρίχνει νερό στο μύλο του κ. Μητσοτάκη και ξεπλένει τις τεράστιες ευθύνες που έχει», σημείωσε επίσης ο κ. Τεμπονέρας

«Αν θέλαμε να είμαστε σοβαροί ως πολιτικό σύστημα αλλά και ως διαδικασία, αν ήθελε η κυβέρνηση να ρίξει φως στην υπόθεση αυτή ή οποιοσδήποτε άλλος, θα έπρεπε να ζητηθεί μία Επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα αποτελείται από οικονομολόγους και ανθρώπους οι οποίοι έχουν όλα τα δεδομένα, εκτός Βουλής, να συνταχθεί ένα πόρισμα που θα συζητηθεί στη Βουλή. Ξέρουμε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία, με τη μεθόδευση που έχει κάνει στο παρελθόν, θα προσπαθήσει να συμψηφίσει ή να συσκοτίσει την αλήθεια» πρόσθεσε.

«Το 2015 μπήκαν δικλείδες ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας»

«Το 2015, όταν ήρθε ο σχετικός νόμος- ο νόμος για τα funds προϋπάρχει ήδη από το 2003- μπήκαν δικλείδες ασφαλείας, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις απέναντι στα funds.Η τότε κυβέρνηση ουσιαστικά απαγόρευσε για τους ευάλωτους πολίτες τη ρευστοποίηση της πρώτης κατοικίας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, με ευθύνες του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, η χώρα χρεοκοπεί το 2009 και το 2010 λόγω των πολιτικών. Η χώρα χάνει το 25% του ΑΕΠ, μειώνονται οι μισθοί 25%-40% και οι συντάξεις και οι άνθρωποι αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, με αποτέλεσμα να κοκκινίζουν εκατοντάδες χιλιάδες δάνεια. Και έρχεται μια κυβέρνηση το 2015 η οποία φέρνει έναν νόμο που προστατεύει την πρώτη κατοικία των πολιτών, παρά τις δεσμεύσεις που είχαμε και από τους δανειστές προκειμένου να μπορέσουν να ανασάνουν οι τράπεζες, να ανακεφαλαιοποιηθούν αλλά και να μπορέσουν να εξυγιανθούν» ανέφερε ο κ. Τεμπονέρας.

«Δέχεται η κυβέρνηση να επαναθεμελιώσει την προστασία της πρώτης κατοικίας για τους πολίτες; Δέχεται να κάνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτες να αποπληρώσουν τα χρέη τους; Δέχεται ότι για κάθε μεταβίβαση δανείου από τράπεζα σε funds θα πρέπει να προηγείται έγγραφη πρόταση ρύθμισης προς τους πολίτες προκειμένου να πληρώνουν όχι το δάνειο στο 100% αλλά σε τιμή λίγο μεγαλύτερη από εκείνη την οποία αγόρασε το fund το συγκεκριμένο δάνειο; Δέχεται να θεσπίσει ένα δημόσιο φορέα όπως λέμε εμείς, ο οποίος θα αγοράσει τα δάνεια των ευάλωτων πολιτών και θα μπορεί, με ένα μικρό περιθώριο κέρδους για τα funds, να χορηγήσει ρυθμίσεις απέναντι στους δανειολήπτες; Θα κάνει κάτι η κυβέρνηση για να προστατεύσει την πρώτη κατοικία ή θα συνεχίσουμε να έχουμε ρεκόρ πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας;» πρόσθεσε.

«Να δοθούν στη δημοσιότητα τα business plans των funds και των servicers»

«Ας μας δώσουν τα funds και οι servicers τα business plans τα οποία έχουν καταθέσει. Έχει ζητηθεί στη Βουλή πολλές φορές και με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και μέχρι σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών αρνείται να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Δεν είναι μονάχα η διαδικασία η οποία τρέχει σε σχέση με τα funds. Εδώ φαίνεται υπάρχει αισχροκέρδεια, υπάρχει λεηλασία, υπάρχουν υπερκέρδη τα οποία αποκομίζουν εταιρείες που έχουν ένα γραφειάκι, μια τηλεφωνική γραμμή και τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως για τον ”Ηρακλή” πρέπει να σας πω, ας απολογηθεί η κυβέρνηση που τον έφερε» είπε ο κ. Τεμπονέρας.

«Το ιδιωτικό χρέος έχει αυξηθεί περίπου 7 δισ. ευρώ»

«Στον ΕΦΚΑ ή στην εφορία, η μεγάλη πλειοψηφία δεν έχει χρέη των 200.000-400.000 ευρώ, έχει χρέη από 20-30.000 ευρώ, μιλάμε για το 80%. Αν στους ανθρώπους αυτούς δώσει δυνατότητα με μια μακρά περίοδο αποπληρωμής, κουρεύοντας τέλη και προσαυξήσεις, κουρεύοντας τέλη καθυστέρησης, να μπορέσουν να πληρώσουν, θα ρυθμίσουν. Αυτή η διαδικασία της ρύθμισης, όπως έγινε το 2019 από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα , δεν είναι κάτι μη ρεαλιστικό και ανέφικτο» είπε ακόμη.

«Ο νόμος Κατσέλη δεν προστάτευε οριζόντια και δεν απαγόρευε κάθε πλειστηριασμό. Οι πλειστηριασμοί γινόντουσαν και θα συνεχίσουν να γίνονται. Η προστασία αφορούσε την πρώτη κατοικία για κυρίως τους πολίτες εκείνους οι οποίοι είχαν συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν. Και αυτό είναι μια κατάσταση, ειδικά σε συνθήκες στεγαστικής κρίσης όπως είμαστε σήμερα, η οποία είναι απαραίτητο να συνεχιστεί. Επομένως, μας κάνει εντύπωση γιατί η κυβέρνηση δεν παίρνει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή, παρά μόνο θυμήθηκε να κάνει ορισμένες παρεμβάσεις μόλις πριν από 10 μέρες ενώ κυβερνάει 8 χρόνια» συμπλήρωσε ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ.

«Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, σχετικά με το ενδεχόμενο κλήσης του Αλέξη Τσίπρα στην Εξεταστική Επιτροπή, προκειμένου να τοποθετηθεί για τους κυβερνητικούς χειρισμούς της περιόδου διακυβέρνησής του, διότι η ιστορία έχει γράψει και δεν ξεγράφει» είπε κλείνοντας ο κ. Τεμπονέρας.