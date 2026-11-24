Για «εικόνα απόγνωσης στον πρωτογενή τομέα», μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους επαγγελματικών ενώσεων αγροτών και κτηνοτρόφων στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς.

«Τα προβλήματα έχουν πλέον λάβει τέτοιες διαστάσεις, ώστε τίθεται ακόμη και ζήτημα επιβίωσης των ανθρώπων της παραγωγής στην ύπαιθρο. Το κρίσιμο διακύβευμα είναι αν θα συνεχίσουν να μένουν στην ύπαιθρο, να καλλιεργούν τα χωράφια τους και να φροντίζουν τα ζώα τους. Ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής, ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας, δεν ήταν ποτέ σε αυτή τη δυσχερή θέση που είναι σήμερα. Και αυτό πρέπει όλους να μας προβληματίσει, γιατί είναι ζήτημα εθνικής σημασίας», είπε ο κ. Τσίπρας.

Έκανε ειδική αναφορά στο δημογραφικό κι επισήμανε: «Η συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής συνδέεται άμεσα με την εγκατάλειψη της υπαίθρου και την αδυναμία συγκράτησης των νέων ανθρώπων. Αν δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή, δεν υπάρχει ύπαιθρος. Η πόλη της Καστοριάς και τα χωριά του νομού ερημώνουν, καθώς δεν υπάρχουν νέα παιδιά, ούτε υπάρχουν δουλειές για να κρατήσουν τα νέα παιδιά στο τόπο τους».

Άσκησε κριτική στο μοντέλο διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων και πρότεινε «μια άλλη αντιμετώπιση του αγρότη και του κτηνοτρόφου πέρα από τη δημιουργία πελατειακών δικτύων, που λεηλατούν τις επιδοτήσεις».

Επανέφερε την πρόταση για τη «δημιουργία Αγροτικού και Γεωργικού Επιμελητηρίου, ώστε οι ίδιοι οι παραγωγοί μαζί με την πολιτεία να συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση της στρατηγικής για την κτηνοτροφία και τη γεωργία».

Παράλληλα, έθεσε ως βασική προτεραιότητα «τη μείωση του κόστους παραγωγής, μέσω της ανάπτυξης ενεργειακών κοινοτήτων, αλλά και δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για τη δημιουργία σύγχρονων αρδευτικών υποδομών».

Αναφέρθηκε, επίσης, στο φράγμα του Νεστορίου, του οποίου η κατασκευή παραμένει σε εκκρεμότητα 15 χρόνια.

Νωρίτερα ο κ. Τσίπρας επισκέφθηκε το τυροκομείο του Αγροτικού Συλλόγου Νεάπολης Κοζάνης όπου είχε εκτενή συνομιλία με κτηνοτρόφους και αγρότες της περιοχής. Στο περιθώριο της επίσκεψης μια ομάδα από μαθητές του Λυκείου συναντήθηκε μαζί του και του έθεσε το θέμα της αλλαγής του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων.