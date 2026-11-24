Μια εφ’ όλης της ύλης πολιτική αντιπαράθεση, σε υψηλούς τόνους, είχαν στον αέρα του Real FM 97,8 και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Καιρίδης, και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Άννα Παπαδοπούλου. Οι δύο συνομιλητές διασταύρωσαν τα ξίφη τους για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας: από το ουκρανικό μέτωπο και τα ελληνοτουρκικά, μέχρι τα προεκλογικά διλήμματα, τις μετεκλογικές συνεργασίες, την ακρίβεια, τα «κόκκινα» δάνεια και την ενέργεια, καταλήγοντας σε μια σφοδρή μετωπική σύγκρουση με εκατέρωθεν βολές για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, στο παρελθόν.

Η ουκρανική επίθεση στη ρωσική κορβέτα κοντά στη Λιβύη

Αρχικά, ο κ. Καιρίδης ρωτήθηκε για την ουκρανική επίθεση στη ρωσική κορβέτα κοντά στη Λιβύη, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να σχολιάζει ότι καταρχάς δείχνει κάποιες επιχειρησιακές δυνατότητες που «δεν ξέραμε ότι έχουν οι Ουκρανοί, οι οποίοι δείχνουν πολύ αποφασισμένοι, την ώρα που πιέζονται από αυτές τις διαρκείς επιθέσεις των Ρώσων, να επεκτείνουν και να πλήξουν ρωσικά συμφέροντα όπου γης». «Εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως, πέρα από την περιοχή, και το ελεύθερο της ναυσιπλοΐας και ειδικά η ασφάλεια των Ελλήνων ναυτικών και ελληνικών πλοίων. Είχαμε κάποια ζητήματα στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία τα θέσαμε στους Ουκρανούς. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Υπάρχει και μια ελληνική πρωτοβουλία για την απελευθέρωση των σιτηρών που είναι εγκλωβισμένα τώρα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, να μπορέσουν να έρθουν προς Αίγυπτο, που έχει τεράστιο ζήτημα, με ελληνικά πλοία, με ασφάλεια, ασφαλείς διόδους δηλαδή. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, όσο παρατείνεται ο πόλεμος -και ιδίως τώρα που μπαίνει σε μια φαίνεται φάση έτσι έξαρσης- τόσο οι κίνδυνοι αυξάνουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι θα τον τερματίσει σε μία μέρα. Νομίζω ότι είναι κοινή πεποίθηση ότι όλη αυτή η στροφή των Αμερικανών μάλλον τον παρέτεινε τον πόλεμο παρά τον συντόμευσε» τόνισε ο κ. Καιρίδης.

Από την πλευρά της η Άννα Παπαδοπούλου έκανε λόγο για μία πολύ σοβαρή εξέλιξη και υπογράμμισε: «Να πω αρχικά ότι φυσικά και έχουμε καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και αναγνωρίζουμε απολύτως το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα και στην υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Αυτό που συνέβη ωστόσο δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα υπό την έννοια ότι φαίνεται να μεταφέρεται ο πόλεμος και στη δική μας γειτονιά. Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να καταργεί και την υποχρέωση σεβασμού και της κυριαρχίας των τρίτων κρατών και είδαμε ότι και ο ΟΗΕ ζήτησε διερεύνηση των περιστατικών και σεβασμό της λιβυκής κυριαρχίας. Πρέπει να διευκρινιστεί αν τα πλήγματα αυτά πραγματοποιήθηκαν εντός των χωρικών υδάτων της Λιβύης ή σε διεθνή ύδατα. Σε κάθε περίπτωση όμως το ζήτημα είναι εδώ να αναληφθούν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες που απαιτείται για τη λήξη του πολέμου και νομίζω ότι και σε αυτό και η Ευρώπη πρέπει να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο, ώστε να έχουμε και μια αποτροπή μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης».

Ερωτηθείσα για τη νέα οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία που αποφάσισε η «Συμμαχία των προθύμων» , ανέφερε: «Οπωσδήποτε η Ουκρανία πρέπει να στηριχθεί. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι είναι αδιαμφισβήτητο και εγώ νομίζω ότι απ’ την πρώτη στιγμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας ορθά τάχθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας.

Όμως το ζήτημα είναι να δούμε, πέρα από αυτή τη βοήθεια, πώς θα οδηγηθούμε και σε μία προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος. Δηλαδή, το ζήτημα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη γνώμη μου, είναι ποιες διπλωματικές ενέργειες πρέπει να αναληφθούν έτσι ώστε κάποια στιγμή να φτάσουμε όντως στο τέλος του πολέμου και όχι να διαιωνίζεται κάτι τόσο τραγικό και δραματικό στην καρδιά της Ευρώπης και της ηπείρου μας. Οπότε, οπωσδήποτε η βοήθεια είναι σημαντική, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να εξετάσουμε πώς θα οδηγηθούμε σε τερματισμό των εχθροπραξιών».

«Χαιρετίζω την τοποθέτηση της συνομιλήτριας ως προς το ουκρανικό. Νομίζω εντάσσεται μέσα σε αυτήν την κανονικοποίηση του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρχαν αντιφάσεις στο παρελθόν, κατά τη γνώμη μου πάντα, στο βαθμό που έχουμε να κάνουμε με μία παράταξη η οποία αρέσκεται να παιανίζει τη σημαία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανεξαρτησίας των λαών και της κυριαρχίας, αλλά είχε και μια έτσι ρωσοφιλία. Είναι θετικό να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο στα ζητήματα αυτά» σχολίασε ο κ. Καιρίδης.

Τα ελληνοτουρκικά

Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Μουσταφά Μπασκαρά που «γκριζάρει» 500 νησίδες στο Αιγαίο, την έκδοση NAVTEX από την Τουρκία για έρευνες από το ωκεανογραφικό Τσεσμέ νοτίως του Καστελόριζου. Ερωτηθείς εάν ανησυχεί με τις κινήσεις των τελευταίων ημερών από την πλευρά της Άγκυρας, είπε:

«Φρούτα υπάρχουν πολλά στην απέναντι πλευρά. Η αλήθεια είναι ότι κι εμείς έχουμε τα δικά μας. Θέλω να πω ότι λέγονται πολλά από διαφόρους, ιδίως στα κανάλια, και ιδίως στο εσωτερικό ακροατήριο, για να να χαϊδεύουμε τα εθνικιστικά αυτιά των συνομιλητών μας. Εγώ θα σταθώ στην τοποθέτηση του μόνιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας στον ΟΗΕ, όπου απαντώντας στον Έλληνα Πρωθυπουργό πριν από τρεις βδομάδες τοποθετήθηκε πολύ πιο μετριοπαθώς, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι η Τουρκία έχει αλλάξει, αλλά είναι σημαντικό και κρατάω την τοποθέτηση Ευάγγελου Βενιζέλου (σ.σ. στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο). Η NAVTEX εντάσσεται στην προσπάθεια της Τουρκίας να πει ότι είναι κι αυτή εδώ, να επαναλάβει τις γνωστές της θέσεις για την ελληνική υφαλοκρηπίδα μετά την αναδίπλωση που έκανε ο Ερντογάν στο ζήτημα του καλωδίου, το οποίο προχωράει ομαλά χωρίς εντάσεις και χωρίς εκπτώσεις».

«Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, νομίζω ότι αυτό που διαπιστώνουμε εμείς είναι ότι δεν έχει εγκαταλείψει ουδόλως τις αναθεωρητικές της διεκδικήσεις και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, με όσα συνέβησαν σε ό,τι αφορά και την πόντιση του καλωδίου, ο φόβος μας και ο κίνδυνος τον οποίο επισημάναμε, ήταν ακριβώς το να εκμεταλλευτεί ορισμένα γεγονότα για να διεκδικήσει έτσι περαιτέρω αυτές τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις» τόνισε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ.

«Εμείς αυτό που είχαμε επισημάνει εξαρχής, και σχετικά με τη ρηματική διακοίνωση, ήταν ότι όταν στην πραγματικότητα ζητάς ενημέρωση υπό απειλή επεισοδίου -και αυτό έχει επαναληφθεί αρκετές φορές σε σχέση και με τον Φιντάν- και όταν υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή στρατιωτικά πλοία, τα οποία είχαν εμποδίσει την έρευνα στην περιοχή, αυτό δεν μπορεί να είναι ενημέρωση, αλλά δυστυχώς είναι αίτημα χορήγησης άδειας. Και από εκεί και πέρα προκύπτουν πολλά ερωτηματικά σχετικά με τη ρηματική διακοίνωση, για το περιεχόμενο αυτής, για τους διπλωματικούς χειρισμούς της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, το οποίο απεστάλη από μια τρίτη χώρα, τη Γαλλία, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς σε τι αφορούσε, όταν στην πραγματικότητα συνδέεται άμεσα με την προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» πρόσθεσε.

Καιρίδης: «Μονόδρομος η αυτοδυναμία»

Η συζήτηση πέρασε στην πολιτική επικαιρότητα και το δίλημμα των εθνικών εκλογών. «Η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη. Χρειάζεται μία κυβέρνηση και σταθερή κυβέρνηση. Έχουμε κάποια δεδομένα. Έχουμε μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση, η οποία ως προς τα αριστερά ομνύει στο προοδευτικό μέτωπο, να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά αρνούνται να συνεργαστούν μεταξύ τους και στα στοιχειώδη. Είχαμε τα επεισόδια μεταξύ εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ και της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι δεν συγκατοικούν στα ίδια πάνελ τηλεοπτικά τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα έχουμε τις αντιπαραθέσεις μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια δυσκολία στοιχειώδους συνεργασίας» τόνισε ο κ. Καιρίδης, σημειώνοντας ότι καλό είναι η χώρα να μην ρισκάρει.

Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται περιθώριο μετεκλογικών συνεργασιών, επισήμανε ότι «γι’ αυτό, η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος και είναι η μόνη λύση, όχι απλώς η καλύτερη, με βάση όλα αυτά, διότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποκλείσει συνεργασίες, παρόλο που θα μπορούσε, διότι είναι μακράν πρώτη. Αλλά βλέπετε ότι τα προβλήματα τα έχουν οι άλλοι, οι οποίοι καίτοι μικρομέγαλοι συμπεριφέρονται σαν να είναι κόμματα του 30 και του 40%».

Παπαδοπούλου: «Αντίπαλός μας η ΝΔ»

«Νομίζω ότι έχουμε ξεκαθαρίσει επανειλημμένως ότι πολιτικά και στρατηγικά ο αντίπαλος της ΕΛ.ΑΣ. είναι αποκλειστικά και μόνο η Νέα Δημοκρατία» σχολίασε η κ. Παπαδοπούλου, κάνοντας ειδική αναφορά στη συζήτηση που προέκυψε για τη σημαία του Πολυτεχνείου και την εξεταστική για τα funds.

«Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξε εκ μέρους μας οποιαδήποτε επίθεση. Αυτό είναι σαφές ως προς τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης και για τα funds και για τη σημαία του Πολυτεχνείου, όπου η Νέα Γενιά απηύθυνε απλώς ένα ερώτημα: πού είναι η σημαία του Πολυτεχνείου. Για τη σημαία νομίζω ότι πολύ κακώς ανέβηκαν οι τόνοι και η τοξικότητα δυστυχώς προήλθε από το ΠΑΣΟΚ, όχι από τη Νέα Γενιά της ΕΛ.ΑΣ. που έθεσε ένα απλό ερώτημα. Η σφοδρότατη επίθεση προήλθε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά εμμένουμε στο ότι για εμάς ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Και γι’ αυτό ακριβώς, σε ό,τι αφορά τα funds για παράδειγμα, επισημαίνουμε ότι επί των ημερών διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας» συμπλήρωσε.

Κόντρα για τα κόκκινα δάνεια και τα funds

«Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα, διότι όλα είναι καταγεγραμμένα και νομοθετημένα, προκύπτουν ευθέως από τις νομοθετικές πράξεις. Εγώ θα υπενθυμίσω ότι ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, αυτός που έλεγε το 2020 ότι “παιδιά, μη χαλάσουμε τις καρδιές μας, να το ξέρετε, από τις 30 Απριλίου του 2020 δεν θα ‘χουμε προστασία της πρώτης κατοικίας”. Επίσημες δηλώσεις είναι αυτές. Και έλεγε μάλιστα, νομίζω, ως υφυπουργός Ανάπτυξης, ότι είναι επιζήμια για την οικονομία η απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτού του είδους η τακτική, η πολιτική που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να συγκρίνεται με μία περίοδο μνημονιακή, όπου προστατεύτηκε η πρώτη κατοικία, όπου υπήρχε έλεγχος και ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας των funds, και νομίζω ότι γνωρίζουμε και όλοι ότι απ’ το 2019 μέχρι και σήμερα έχουν εκτοξευτεί οι πλειστηριασμοί. Μόνο το 2025 είχαμε 67.000 πλειστηριασμούς, 131% πάνω από το 2019. Αυτά λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που καταδεικνύουν ποιος είναι ο Mr. Funds, γιατί το είδαμε και αυτό δυστυχώς στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ- και ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά λεηλάτησαν την προστασία της κατοικίας των ευάλωτων συμπολιτών μας. Βλέπουμε περιστατικά και φαινόμενα όπου άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, ανήμποροι, εκδιώχνονται αυτή τη στιγμή από τα σπίτια τους. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και δεν αμφισβητούντια. Εγώ επαναλαμβάνω ότι μεταξύ των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης θα υπάρχει υγιής ανταγωνισμός προγραμματικός, αλλά ο στόχος νομίζω ότι είναι ένας: είναι να ανατραπεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αυτή που βάλλει κυρίως τα μεσαία και τα λαϊκά στρώματα», συνέχισε η κ. Παπαδοπούλου.

«Το 2019 παραλάβαμε ένα τραπεζικό σύστημα με τεράστια προβλήματα, με τα κόκκινα δάνεια στο 60%. Είναι ωραία να μιλάς το 2026 για το τι καλά που τα ‘κανες, αλλά η αλήθεια είναι ότι παρέδωσαν ένα τραπεζικό σύστημα με κόκκινα δάνεια εκεί που τα παρέλαβαν και λίγο χειρότερα από το 2015. Δεν έγινε τίποτα εκείνη την τετραετία για την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, ούτε βέβαια η πρώτη κατοικία προστατεύτηκε, ούτε οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί καταργήθηκαν. Η δε Τράπεζα Πειραιώς, μία από τις τέσσερις συστημικές, ήταν ένα βήμα πριν από το κούρεμα καταθέσεων. Λοιπόν, είχαμε τεράστια προβλήματα και αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι μια πραγματική ανάταξη» απάντησε ο κ. Καιρίδης.

Στην επισήμανση των δημοσιογράφων ότι τότε υπήρχαν έκτακτες ανάγκες και τρόικα, υποστήριξε: «Ένας λόγος παραπάνω ότι έπρεπε να προχωρήσει η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος για να μπορέσει να δώσει νέα δάνεια, όπως σήμερα που έχουμε επέκταση της πιστωτικής πίστης. Να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό: ότι αν ο «Ηρακλής» έχει έλλειμμα, δεν θα το καλύψει ούτε ο Γερμανός, ούτε ο Γάλλος, ούτε κάποιος από μηχανής θεός, θα το καλύψει ο Έλληνας φορολογούμενος. Και ότι πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει τόση προστασία των δανειοληπτών -χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι αρκετή. Και να ένα χρυσό μετάλλιο: πουθενά αλλού στην Ευρώπη δεν προστατεύονται οι παλιοί δανειολήπτες με τον τρόπο που προστατεύονται στην Ελλάδα, με μια σειρά από ρυθμίσεις τις οποίες ενισχύσαμε μάλιστα πρόσφατα. Όλα αυτά θα τα πούμε στην εξεταστική».

Για το άρθρο 23, ο κ. Καιρίδης είπε ότι η ρύθμιση προέβλεπε τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών, δεν ήταν μονομερής η οποιαδήποτε ενέργεια. «Σε κάθε περίπτωση, για να μη δημιουργείται καμία παρεξήγηση, το πήρε πίσω η κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν ακυρώνει τα υπόλοιπα άρθρα, τα οποία όλα ήταν στην αυστηροποίηση της λειτουργίας των funds. Και προφανώς τα funds είναι μισητά και προφανώς οι τράπεζες, όχι μόνο στην Ελλάδα, και εκεί όπου λειτουργούν χωρίς την πίεση της μεγάλης κρίσης, είναι μισητές. Όποιος δανείζει μισιέται από αρχαιοτάτων χρόνων. Και εδώ πάνω χτίζεται ένα λαϊκίστικο αφήγημα, διότι εδώ δεν υπάρχουν καλοί και κακοί, υπάρχουν επιλογές που πρέπει να γίνουν: ή θα τα πληρώσει ο δανειολήπτης ή θα τα πληρώσει ο φορολογούμενος. Δεν υπάρχει τρίτος. Και όποιος λέει στον ελληνικό λαό έπειτα από 15 χρόνια κρίσης ότι υπάρχει τρίτος, λαϊκίζει και ψεύδεται», είπε.

Η ακρίβεια και η ηλεκτρική ενέργεια

Σχετικά με την οικονομία, ο κ. Καιρίδης ρωτήθηκε για την ακρίβεια στη χώρα μας, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να παραδέχεται ότι πράγματι η Ελλάδα έχει μία επιτάχυνση του πληθωρισμού, ωστόσο πρόσθεσε ότι « στα τρόφιμα ως επί το πλείστον έχουμε μια σταθερότητα στις τιμές και αρνητικό πληθωρισμό κάποιους μήνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα.

«Το φυσικό αέριο δεν το παράγουμε εμείς, το εισάγουμε. Και είναι η τιμή με την οποία το εισάγουμε. Λοιπόν, και έχει να κάνει με τη διεθνή αγορά, άρα όχι με τον Μητσοτάκη. Από κει και πέρα, αυτό όλο συμπαρασύρει πράγματι τα πετρελαιοειδή, τα οποία παίζουν στη χώρα μας αυξημένο ρόλο, είναι το 75% της ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι το 50-55%» είπε ακόμη ο κ. Καιρίδης, ενώ σημείωσε ότι «για πρώτη φορά η χώρα μας εξάγει ρεύμα από το 2024 και μετά, και μάλιστα εισέπραξε 1 δισεκατομμύριο το 2025 από εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος. Καθαρό πλεόνασμα».

«Προφανώς τώρα τα έργα αυτά επιταχύνονται, όπως έχουν επιταχυνθεί πάρα πολύ οι διασυνδέσεις των νησιών -είδατε ότι θα έχουμε μια μείωση 300 εκατομμύρια στον μέσο καταναλωτή μόνο και μόνο απ’ τη διασύνδεση της Κρήτης, που άργησε 40 χρόνια. Έπρεπε να είχε γίνει από τη δεκαετία του ’80. Και βέβαια οι αντλησιοταμιεύσεις, οι οποίες είναι η πραγματική αποθήκευση ενέργειας, με το τεράστιο έργο στην Αμφιλοχία. Λοιπόν, δεν μπορεί να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Αλέξης Τσίπρας για τα ενεργειακά. Παρέδωσε μια χρεοκοπημένη ΔΕΗ, πραγματικά φάντασμα του παλιού της εαυτού με τεράστια ελλείμματα κι ένα βήμα πριν από την χρεοκοπία, με την ακριβότερη τιμή ρεύματος στην Ευρώπη στην χονδρεμπορική, και με τη ΔΕΗ βορά των ανταγωνιστών της, με τις γνωστές τότε δημοπρασίες ρεύματος που την ανάγκασαν να πουλάει κάτω του κόστους στους ανταγωνιστές της. Τώρα, ο πληθωρισμός είναι ένα ζήτημα, η ακρίβεια είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα —είδατε τι έπαθε ο Τραμπ— είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, αλλά δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, ιδίως όταν έχουμε αυτές τις διεθνείς πιέσεις, είτε λέγεται Ουκρανία, είτε λέγεται Περσικός Κόλπος. Κι αν υπάρχει νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με το Ιράν, πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν γίνουν καλύτερα» υπογράμμισε οκ . Καιρίδης.

«Η αναδρομή στο παρελθόν πάντα είναι η εύκολη λύση για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια και σε αυτό το επίπεδο τα ψέματα και η παραπληροφόρηση δυστυχώς δεν περιττεύουν. Και γίνεται αυτή η αναδρομή ακριβώς γιατί το σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους πολίτες. Το 2019 το τραπεζικό σύστημα παραδόθηκε ανακεφαλαιοποιημένο, είχε απεξαρτηθεί από τον έκτακτο μηχανισμό της χρηματοδότησης, και είχε μειωθεί σημαντικά το απόθεμα των κόκκινων δανείων. Το σημαντικό είναι ότι από το Μάρτιο του 2019 οι ελληνικές τράπεζες είχαν μηδενίσει τη χρηματοδότησή τους μέσω ELA και ήδη απ’ τον Οκτώβριο του 2018 είχαν καταργηθεί οι περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών» αντέτεινε η κ. Παπαδοπούλου.

«Δεν έπρεπε ποτέ να μπουν στον ELA. Δεν έπρεπε ποτέ να κλείσουν. Δεν έπρεπε ποτέ να ανακεφαλαιοποιηθούν τρίτη φορά. Δεν έπρεπε ποτέ να παραδοθούν στους ξένους. Δεν έπρεπε ποτέ να ξεπουληθεί η χώρα στο ξένο κεφάλαιο» ανταπάντησε ο κ. Καιρίδης.

Οι τόνοι ανέβηκαν με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ να καλεί τον κ. Καιρίδη να ρωτήσει τον Γιάννη Στουρνάρα σχετικά με την εκροή των χρημάτων.

Ο έντονος διάλογος Καιρίδη – Παπαδοπούλου

Παπαδοπούλου: Ρωτήστε τον αγαπητό σας κύριο Στουρνάρα να σας απαντήσει σχετικά με την εκροή.

Καιρίδης: Γι’ αυτό κάνατε τόση προσπάθεια να τον διώξετε, να τον συλλάβετε. Δεν νομίζω ο κ.Στουρνάρας να σας υπερασπιστεί.

Παπαδοπούλου: Η παράταξή σας είναι αυτή που χρεοκόπησε τη χώρα, αν θέλετε να κάνουμε αναδρομή.

Καιρίδης: Τα είπατε αυτά στον Προκόπη Παυλόπουλο; Για να μην παίζουμε τις κουμπάρες.

Παπαδοπούλου: Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και προχώρησε σε ρύθμιση του χρέους. Αυτό που δεν καταφέρατε εσείς να κάνετε εσείς με τα δύο μνημόνια, όταν πετσοκόψατε τους μισθούς, όταν πετσοκόψατε τις συντάξεις, και έχετε και το θράσος να ομιλείτε.

Καιρίδης: Το τρίτο μνημόνιο πάντως δεν κατάργησε τα προηγούμενα δύο, τα ενσωμάτωσε και τα πήγε παραπέρα. Δεν ανατρέψατε τα προηγούμενα δύο, ήρθατε και χτίσατε πάνω στα δύο.

Παπαδοπούλου: Τα δύο πρώτα είχαν δημοσιονομική προσαρμογή 41 δισ. Εσείς πετσοκόψατε και φτάσατε τον λαό σε κατάσταση εξάντλησης. Εσείς το πετύχατε αυτό. Και το τρίτο μνημόνιο είχε προσαρμογή 7 δισ. Και παρ’ όλα αυτά συζητάμε για το 2015-2019, το οποίο είναι αστειότητα.

Καιρίδης: Τα 7 δισ. προστέθηκαν στα προηγούμενα, δεν αφαιρέθηκαν από τα προηγούμενα.

Παπαδοπούλου: Επειδή ειπώθηκαν πολλά και σε σχέση με τη ΔΕΗ και με το χρέος της. Το καθαρό χρέος της ΔΕΗ το 2014 ήταν 4,9 δισ. ευρώ, το 2026 το καθαρό χρέος της ΔΕΗ είναι 6,5 δισ.

Καιρίδης: Και πόση είναι η αξία της; Είναι 8 δισ. στο χρηματιστήριο, ενώ ήταν 400 εκατομμύρια. Πάρτε την καθαρή της αξία στο χρηματιστήριο, που την είχατε φτάσει…

Παπαδοπούλου: Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω, σας άφησα να κάνατε μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση, ξέρετε να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Είναι οι αλήθειες που προκαλούν δυστυχώς. Είναι οι αλήθειες και οι αριθμοί που δεν αρέσουν στη Νέα Δημοκρατία να ακούγονται, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ίδια η ΔΕΗ παρουσιάζει τις υψηλές τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια ως παράγοντα που στηρίζει τις μελλοντικές αποδόσεις της επιχείρησης. Δηλαδή τι λέμε; Πανηγυρίζει η κυβέρνηση για τη χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ και τις αποδόσεις των μετοχών της, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία οι πολίτες πληρώνουν 52,5% ακριβότερο ρεύμα. Στην πλάτη λοιπόν των πολιτών και της εξαντλήσεως του διαθέσιμου εισοδήματός τους, πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία γι’ αυτό που συντελείται αυτή τη στιγμή στη ΔΕΗ.