Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Τουρκίας, η οποία εξέδωσε NAVTEX για έρευνες του υδρογραφικού και ωκεανογραφικού σκάφους «TCG Cesme» νότια από το Καστελλόριζου.

Με τη NAVTEX 1169/26, οι τουρκικές Αρχές δεσμεύουν μία μεγάλη θαλάσσια έκταση από σήμερα, 23 Νοεμβρίου, έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2026, ζητώντας από τα παραπλέοντα πλοία να τηρούν ασφαλή απόσταση.

Σύμφωνα με τις συντεταγμένες της ναυτικής οδηγίας, το πολύγωνο των ερευνών ξεκινά στα δυτικά ακριβώς νότια της περιοχής Κας (Αντίφελλος) και σε μικρή απόσταση νότια από το σύμπλεγμα του Καστελλόριζου, σε θαλάσσιες ζώνες δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Η νέα NAVTEX από την Τουρκία

«TURNHOS N/W : 1169/26 MEDITERRANEAN SEA 1. HYDROGRAPHIC SURVEY, BY TCG ÇEŞME BETWEEN 23 NOV – 12 DEC 26 IN AREA BOUNDED BY; 35 49.84 N – 029 26.36 E 35 50.25 N – 030 17.01 E 36 00.37 N – 030 16.77 E 36 00.86 N – 030 33.85 E 36 00.69 N – 031 05.29 E 36 18.73 N – 031 05.16 E 36 19.72 N – 031 52.25 E 35 49.23 N – 031 54.29 E 35 48.70 N – 031 11.00 E 35 34.08 N – 030 16.91 E 35 33.90 N – 029 26.42 E 35 49.84 N – 029 26.36 E WIDE BERTH REQUESTED. 2. THIS MESSAGE WILL BE CANCELLED ON 12 DEC 26 AT 2059Z».