Σε νέο κρεσέντο τουρκικής προκλητικότητας προχώρησε ο επικεφαλής του τουρκικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (DEHUKAM) Πανεπιστημίου Άγκυρας Μουσταφά Μπασκαρά αμφισβητώντας ευθέως την ελληνική κυριαρχία σε 500 νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο. Να σημειωθεί ότι το DEHUKAM είναι το κέντρο Ερευνών της Τουρκίας που έχει ετοιμάσει τους χάρτες για την «γαλάζια πατρίδα».

Επαναφορά των τουρκικών απειλών περί αποστρατιωτικοποίησης

«O αποστρατιωτικοποιημένος χαρακτήρας των νησιών του Αιγαίου δεν αποτελεί νέο ζήτημα. Προέρχεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, καθώς και από τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947. Όλες οι συμφωνίες αυτές αποτελούν εγγυήσεις. Η κυριαρχία επί των νησιών αυτών έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα, υπό τον όρο του σεβασμού του αποστρατικοποιημένου χαρακτήρα τους», δήλωσε ο Μουσταφά Μπασκαρά. «Δυστυχώς, όμως, από τη δεκαετία του 1950, οι ελληνικές Αρχές άρχισαν να στρατιωτικοποιούν τα νησιά αυτά και σήμερα σχεδόν όλα έχουν στρατιωτικοποιηθεί από ελληνικά στρατεύματα ή ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Και, δυστυχώς, εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης εγκρίνουν αυτές τις δραστηριότητες στα ελληνικά νησιά», υπογράμμισε για να προσθέσει: «Πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να σέβονται τη διεθνή συμφωνία που υπογράφηκε πριν από σχεδόν 100 χρόνια. Πρέπει να διατηρήσουν τα νησιά αυτά σε κατάσταση αποστρατικοποίησης».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Μουσταφά Μπασκαρά εξήγησε: «Σε απάντηση σε αυτό, η Τουρκία, μέσω του μόνιμου αντιπροσώπου της στη Νέα Υόρκη, τον Σεπτέμβριο του 2021, απέστειλε μια διακοίνωση στην οποία αναφερόταν ότι, εάν η ελληνική πλευρά συνεχίσει τις στρατιωτικές της δραστηριότητες στα νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς, η Τουρκία ενδέχεται να ασκήσει κυριαρχία επί των νησιών αυτών, καθώς η ελληνική πλευρά δεν τηρεί τις διεθνείς νομικές συνθήκες που έχουν υπογραφεί σχετικά με τα νησιά αυτά».

Αμφισβήτηση των 12 ναυτικών μιλίων και «γκρίζες ζώνες» σε 500 νησιά

«Ωστόσο, εάν στο Αιγαίο ισχύουν χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων, ξαφνικά πάνω από το 70% του Αιγαίου είναι ελληνικά χωρικά ύδατα. Το μερίδιο της Τουρκίας αυξάνεται από 8% σε 13%, ενώ το υπόλοιπο θα αποτελεί την ανοικτή θάλασσα για τα σκάφη, τα οποία μόνο [σ.σ. ενν. ‘εκεί’] μπορούν να πλέουν ελεύθερα στο Αιγαίο. Αυτό δεν περιορίζει μόνο τα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο, αλλά επηρεάζει αρνητικά και τα δικαιώματα όλων των άλλων χωρών που χρησιμοποιούν το Αιγαίο για τα σκάφη τους και την πλοήγησή τους», ανέφερε ο Μουσταφά Μπασκαρά. «Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να μετατρέψει το Αιγαίο σε κάτι που μοιάζει με λίμνη της Ελλάδας. Επομένως, αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κατά καιρούς, όταν η ελληνική πλευρά διεκδικεί χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων», τόνισε ο Μουσταφά Μπασκαρά. «Επομένως, δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτό το ζήτημα από άλλα ζητήματα στο Αιγαίο. Ένα άλλο ζήτημα είναι η υφαλοκρηπίδα. Πρέπει να συμφωνήσουμε σχετικά με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας» δήλωσε ο Μπασκαρά.

Συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα, ο Μουσταφά Μπασκαρά ανέφερε: «Το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Αιγαίου είναι ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να γίνει σεβαστό. Εάν η παραβίαση συνεχιστεί, σύμφωνα με τη δήλωση της Τουρκίας προς τα Ηνωμένα Έθνη, η ελληνική πλευρά θα χάσει την κυριαρχία της επί των νησιών αυτών, σύμφωνα με τις συνθήκες που παραχώρησαν τα νησιά αυτά στην ελληνική πλευρά, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων θαλάσσιας οριοθέτησης. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι υπάρχουν ορισμένα νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος τα οποία δεν κατονομάζονται συγκεκριμένα στις διεθνείς συνθήκες». «Η κυριαρχία επί αυτών των νησιών, βράχων και νησίδων δεν παραχωρήθηκε άμεσα στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών. Επομένως, υπάρχει επίσης ένα άλλο ζήτημα σχετικά με την κυριαρχία επί αυτών των βράχων, νησιών και νησίδων», πρόσθεσε. «Πρέπει επίσης να συνεργαστούμε και να συζητήσουμε σχετικά με το νομικό καθεστώς αυτών των νησιών, βράχων και νησίδων. Και ο αριθμός αυτών των γεωγραφικών σχηματισμών δεν είναι μικρός. Σύμφωνα με άλλες πηγές, υπάρχουν περίπου 500» δήλωσε ο Τούρκος αξιωματούχος.

«Όπως εξήγησα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα στο Αιγαίο που πρέπει να συζητήσουμε, ενώ αναμένεται να προκύψουν και νέα. Πρέπει να συζητήσουμε με την Ελλάδα όλοι μαζί. Ωστόσο, από την ελληνική πλευρά υπάρχει σύγχυση σχετικά με το ζήτημα. Αναγνωρίζουν ως πρόβλημα μόνο το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας. Δεν συμφωνούν ούτε καν ως προς τον ορισμό των προβλημάτων», υποστήριξε ο Μουσταφά Μπασκαρά.

Ο τουρκικός Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και τα θαλάσσια πάρκα

Δίνοντας λεπτομέρειες για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που έχει σχεδιάσει για λογαριασμό της Τουρκίας, ο Μουσταφά Μπασκαρά ανέφερε: «Η Τουρκία έχει επίσης εκπονήσει τον δικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τον δημοσιοποίησε τον Απρίλιο του 2025, την ίδια ημέρα που η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε τον δικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό». «Αν εξετάσει κανείς αυτούς τους θαλάσσιους χωροταξικούς σχεδιασμούς, σύμφωνα με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Τουρκίας, θα διαπιστώσει ότι καλύπτονται όλες οι σχετικές τομεακές εγκαταστάσεις [sic, σ.σ. ‘facilities’] στις θαλάσσιες περιοχές, από την ενέργεια έως την αλιεία, από τις θαλάσσιες μεταφορές έως τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». «Όλα είναι σαφώς καθορισμένα. Οι δηλώσεις της Τουρκίας αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν ‘ζωντανό’ χάρτη, τον οποίο θα ανανεώνουμε», ανέφερε. «Τον Αύγουστο του περασμένου έτους προσθέσαμε δύο νέες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, ενώ πολύ πρόσφατα ο Τ/Πρόεδρος Erdoğan ανακοίνωσε τη δημιουργία δύο νέων θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, τα οποία είχαν ήδη συμπεριληφθεί στον χάρτη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της Τουρκίας», εξήγησε ο Μουσταφά Μπασκαρά.

Επίθεση στον ελληνικό χάρτη και αμφισβήτηση της επήρειας του Καστελλόριζου

Όσον αφορά την ελληνική πλευρά, συνέχισε ο Μουσταφά Μπασκαρά, «δυστυχώς δημοσίευσαν και αυτοί έναν υποτιθέμενο χάρτη για το Αιγαίο Πέλαγος. Κάλυψαν σχεδόν ολόκληρο το Αιγαίο και απέδωσαν παράνομη επήρεια στη Μεγίστη, για την οποία μόλις μιλήσαμε, ενώ επίσης ενέταξαν την Τουρκία στα χωρικά ύδατά της εντός του Αιγαίου και τοποθέτησαν την Τουρκία στον Κόλπο της Αττάλειας. Δεν σεβάστηκαν καν τα χωρικά ύδατα, την αποκλειστική οικονομική ζώνη και τα θαλάσσια δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο». «Ωστόσο, αν παρακολουθήσετε τις διεθνείς αντιδράσεις, η Ελλάδα δέχθηκε κριτική από διάφορες χώρες», ισχυρίστηκε. «Η Λιβύη εξέδωσε δύο διαφορετικές δηλώσεις απευθείας προς τα Ηνωμένα Έθνη, επικρίνοντας τον υποτιθέμενο χάρτη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της Ελλάδας, ενώ και η Αίγυπτος διαμαρτυρήθηκε μέσω των διπλωματικών της διαύλων, και υπάρχουν και άλλες χώρες που τον επικρίνουν επίσης», τόνισε. «Αν εξετάσει κανείς τον ελληνικό χάρτη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, δεν θα δει τομεακές εγκαταστάσεις στον χάρτη. Απλώς χώρισαν τις υποτιθέμενες θαλάσσιες περιοχές τους σε τέσσερα κύρια χρώματα και δήλωσαν ότι αυτός είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός για την Ελλάδα», σημείωσε ο Μουσταφά Μπασκαρά. «Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποδέχτηκε έναν τέτοιο χάρτη και δεν τον ανέβασαν καν στον ιστότοπό τους για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό για διάστημα επτά-οκτώ μηνών. Όσον αφορά όμως την Τουρκία, αμέσως μετά την ανακοίνωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, ενημερώθηκε άμεσα η UNESCO», τόνισε ο Μουσταφά Μπασκαρά. «Αν επισκεφθείτε τώρα τον ιστότοπο της UNESCO, θα βρείτε τον σχετικό σύνδεσμο για το σχέδιο θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της Τουρκίας. Και η Τουρκία προχωρά στις ενέργειές της σύμφωνα με τη στρατηγική του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Και όπως είπα, πρόσφατα ανακοινώσαμε δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Αυτά συμπεριλήφθηκαν επίσης στον χάρτη (τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό)», ανέφερε ο Μουσταφά Μπασκαρά.

«Αυτή είναι η στρατηγική της Τουρκίας. Από την πλευρά της Ελλάδας, ο ΘΧΣ χρησιμοποιείται κατά κάποιον τρόπο ως εργαλείο για τις μαξιμαλιστικές της προσεγγίσεις στο Αιγαίο. Και η Τουρκία δεν αποδέχεται μια τέτοια πρωτοβουλία από την ελληνική πλευρά. Γι’ αυτό και στην πραγματικότητα δεν είναι έγκυρη», κατέληξε ο Μουσταφά Μπασκαρά.