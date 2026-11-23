Η σατιρική εκπομπή του Αντώνη Κανάκη παίρνει θέση μάχης στην prime time και αλλάζει τα δεδομένα του ανταγωνισμού. Στόχος είναι η πρεμιέρα να γίνει στις 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την Reallife.

«Βόμβα» στην prime time βάζει η έναρξη συνεργασίας του Mega με τον Αντώνη Κανάκη και την Tony Productions. Οι «Ράδιο αρβύλα» βάζουν… πόδι στο κανάλι της Συγγρού με ορίζοντα τριετίας έως το 2030, ενώ ετοιμάζονται να «χτυπήσουν» άμεσα.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές πραγματοποιήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα τις τελευταίες εβδομάδες και έφεραν το deal που αλλάζει τις ισορροπίες και τα δεδομένα του τηλεοπτικού ανταγωνισμού. Η συνεργασία του καναλιού της Συγγρού με τον Αντ. Κανάκη αφορά τις εκπομπές «Ράδιο αρβύλα», «Boomers» και «Βινύλιο», ενώ σηματοδοτεί και την πρώτη φορά στα τηλεοπτικά χρονικά που συνυπάρχουν στο ίδιο κανάλι δύο ισχυρά σατιρικά projects μαζί με το «Αλ τσαντίρι νιουζ» του Λάκη Λαζόπουλου.

Στόχος του Mega και του Αντ. Κανάκη είναι η πρεμιέρα να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι να γίνει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου χωρίς να έχει «κλειδώσει» ακόμα η ώρα μετάδοσης.

Το βέβαιο είναι ότι το Mega δεν θα αλλάξει ώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που παραμένει στις 19:45, καλύπτοντας το παραδοσιακό έως τώρα slot μετάδοσης της σατιρικής εκπομπής στις 20:00. Το «Ράδιο αρβύλα», εκτός από κανάλι, αλλάζει φέτος και ζώνη. Η σατιρική εκπομπή με τους Αντ. Κανάκη, Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση θα αξιοποιηθεί στην prime time του Mega, η οποία φέτος δεν έχει ξεκινήσει δυναμικά και χρειάζεται ενίσχυση. Εως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, συνεχίζονταν οι συσκέψεις του ιθυνόντων του Mega με τον Αντ. Κανάκη για να οριστικοποιηθεί η ώρα μετάδοσης.

Το ένα σενάριο θέλει το «Ράδιο αρβύλα» στις 21:00, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και απέναντι στις δυνατές κωμικές σειρές του Alpha, και το δεύτερο που εξετάζεται είναι στις 23:00, ζώνη που έχουν υπηρετήσει ξανά οι «Ράδιο αρβύλα» στο παρελθόν. Οι ημέρες μετάδοσης θα είναι η Δευτέρα και η Τρίτη στην prime time, ενώ η Τετάρτη παραμένει στον Λ. Λαζόπουλο εναλλάξ με τους αγώνες τους Τσάμπιονς Λιγκ. Προτεραιότητα είναι να βγει στον αέρα το «Ράδιο αρβύλα», ενώ οι «Boomers», που αντικαθιστούν κατά κανόνα τη σατιρική εκπομπή στην ίδια ζώνη, αλλά και το «Βινύλιο», που έχει μεγαλύτερη διάρκεια και σημαντικά διαφοροποιημένο περιεχόμενο, θα δρομολογηθούν σε δεύτερο χρόνο.