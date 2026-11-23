Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη, για την τηλεθέαση.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- ΣΚΑΪ – Καλημέρα 16,9%
- MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 15,9%
- OPEN – Τώρα Μαζί 9,9%
- ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 9,1%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18,1%
- ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 9,9%
- MEGA – MEGA Non Stop 9,8%
- ANT1 – For You 7,1%
- OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 5,6%
- ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 3%
- ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε; 2,9%
Prime Time Ζώνη:
- ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 29,8%
- MEGA – Σύγκρουση 10,3%
- STAR – Τα Φαντάσματα 10,2%
- STAR – IQ 160 9,8%
- ALPHA – REX, Επιστροφή στη Βιέννη 8,2%
- OPEN – Grande League 3%
- OPEN – John και… Μέρη 2,1%
- ΕΡΤ1 – TV Land 1,5%
- ΕΡΤNEWS – Βράδυ Κυριακής 1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- ΣΚΑΪ – Καλημέρα 9,3%
- OPEN – Τώρα Μαζί 8,5%
- MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 7,6%
- ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 7%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 10%
- ANT1 – For You 9,3%
- MEGA – MEGA Non Stop 7,3%
- ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 6,7%
- OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 4,4%
- ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε; 3,1%
- ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 1,6%
Prime Time Ζώνη:
- ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 21,2%
- STAR – Τα Φαντάσματα 13,4%
- STAR – IQ 160 11,6%
- MEGA – Σύγκρουση 8,9%
- ALPHA – REX, Επιστροφή στη Βιέννη 6,9%
- OPEN – Grande League 3,2%
- OPEN – John και… Μέρη 1,7%
- ΕΡΤ1 – TV Land 1%
- ΕΡΤNEWS – Βράδυ Κυριακής 0,5%