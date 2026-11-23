Τηλεθέαση (22/11): Αυτοί ήταν οι νικητές στην πρωινή και την prime time ζώνη της Κυριακής

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Κυριακή 22 Νοεμβρίου για την τηλεθέαση στην πρωινή και την prime time ζώνη. Στην κορυφή των μετρήσεων βρέθηκαν προγράμματα όπως το «The Voice of Greece», το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και το «Καλημέρα». Οι καταγραφές αποτυπώνουν αναλυτικά τις επιδόσεις των τηλεοπτικών προγραμμάτων τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό.