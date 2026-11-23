Στη σημασία της επαναλειτουργίας του ανακαινισμένου Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τελετή εγκαινίων τη Δευτέρα (23/11). Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η απόφαση της κυβέρνησης ήταν να επαναφέρει το ιστορικό κτίριο στον ζωντανό ιστό του αρχαιολογικού χώρου και της Αθήνας, δίνοντάς του ξανά πολιτιστική και εκθεσιακή λειτουργία, αντί να παραμείνει ένας χώρος αποθήκευσης αρχαιοτήτων και γραφείων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις τέσσερις εκθέσεις που φιλοξενούνται στο ανακαινισμένο μουσείο, επισημαίνοντας ότι αναδεικνύουν τη διαχρονική σύνδεση της αρχαίας ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία, τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η επαναλειτουργία του Παλαιού Μουσείου σηματοδοτεί, όπως ανέδειξε μέσα από την ομιλία του, μια νέα προσπάθεια ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με το ιστορικό κτίριο να αποκτά εκ νέου ενεργό ρόλο στην πολιτιστική ζωή της πρωτεύουσας.

Κατά την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή του Παλαιού Μουσείου, το οποίο αποτέλεσε την πρώτη ειδικά σχεδιασμένη στέγη για τα αρχαιολογικά ευρήματα της Ακρόπολης, υπενθυμίζοντας τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονταν οι αρχαιολόγοι και οι συντηρητές τον 19ο αιώνα.

«Το λιτό αυτό κτίριο έγινε η πρώτη ειδικά σχεδιασμένη εστία των ευρημάτων της Ακρόπολης»

«Το λιτό αυτό κτίριο έγινε η πρώτη ειδικά σχεδιασμένη εστία των ευρημάτων της Ακρόπολης», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τους παρευρισκόμενους να αναλογιστούν τις συνθήκες εκείνης της εποχής, όταν οι άνθρωποι που εργάζονταν για τη διάσωση των αρχαιοτήτων διέθεταν λιγοστά μέσα, αλλά επέμεναν στην προστασία όσων είχαν απομείνει από αιώνες λεηλασιών.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι, μετά τη μεταφορά των εκθεμάτων στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, το ιστορικό κτίριο έκλεισε για σχεδόν είκοσι χρόνια, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το ενδιαφέρον των επισκεπτών του Ιερού Βράχου.

«Ο χώρος αυτός έμοιαζε να έχει ολοκληρώσει την αποστολή του», παρατήρησε, επισημαίνοντας ότι παρέμενε αναπάντητο το ερώτημα για τη μελλοντική αξιοποίησή του.

«Όσοι επενδύουν στη μίζερη και εύκολη κριτική δεν έχουν παρά να έρθουν εδώ»

«Όσοι επενδύουν στη μίζερη και εύκολη κριτική δεν έχουν παρά να έρθουν εδώ. Μόνο έτσι θα διαπιστώσουν τη διαφορά ανάμεσα στις εύκολες υποσχέσεις και τις χειροπιαστές πράξεις. Η δική μας πολιτική για τον πολιτισμό έχει στον επίκεντρο τον πολίτη».

Ο Πρωθυπουργός συνέχισε κάνοντας ειδική μνεία στις παρεμβάσεις που έγιναν στα θέματα της προσβασιμότητας. «Θυμάστε τι είχαμε ακούσει και για το ασανσέρ. Είχα την ευκαιρία να ανέβω με επισκέπτη από το εξωτερικό. Κάποιοι μας κατηγορούσαν ότι δήθεν τσιμεντώνουμε την Ακρόπολη, την καλύτερη απάντηση τη δίνουν οι επισκέπτες», επισήμανε.

«Η επιστροφή και η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει ο μεγάλος και αδιαπραγμάτευτος εθνικός στόχος μας»

«Η επιστροφή και η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει ο μεγάλος και αδιαπραγμάτευτος εθνικός στόχος μας. Δεν αναφέρομαι σε νομική διαφορά, ούτε σε μια μεμονωμένη διεκδίκηση εκθεμάτων. Μιλάμε για την πλήρη αποκατάσταση ενός ακρωτηριασμένου μνημείου. Ο ναός αυτός δεν χτίστηκε για να τεμαχιστεί με τα κομμάτια του να εκτίθενται σκορπισμένα σε διαφορετικές αίθουσες, διαφορετικές πόλεις, διαφορετικές χώρες. Δημιουργήθηκε ως ενιαίο σύνολο και έτσι πρέπει να παραμείνει στο διηνεκές. Να ακτινοβολεί στον τόπου του, ανήκοντας σε όλους. Θα το επαναλάβω, η θέση των ανεκτίμητων αυτών αριστουργημάτων είναι εδώ, κάτω από τα αττικό φως και σε άμεση επαφή με το ναό που ανήκουν. Η Ελλάδα εκπλήρωσε τις δικές της υποχρεώσεις, διαθέτοντας ένα από τα καλύτερα μουσεία του κόσμου. Αφού μια ιστορία 2500 ετών δεν παραγράφεται, καμία λύση, καμία συμφωνία δεν περνά με αναγνώριση ξένης ιδιοκτησίας. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια με ευθύνη, με σοβαρότητα, με αποφασιστικότητα, με τεκμηριωμένα επιχειρήματα, μακριά από άγονους λαϊκισμούς και στο τέλος θα τα καταφέρουμε», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Η εύκολη λύση θα ήταν να παραμείνει αποθήκη και γραφεία»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην απόφαση της κυβέρνησης για τη νέα χρήση του Παλαιού Μουσείου, ασκώντας παράλληλα κριτική στον σχεδιασμό που, όπως υποστήριξε, είχε προβλεφθεί το 2018 από την προηγούμενη κυβέρνηση.

«Η εύκολη λύση, όπως είπε και η κυρία υπουργός, θα ήταν να παραμείνει υποβαθμισμένο ως αποθήκη και γραφεία, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση το 2018», ανέφερε.

Αντίθετα, όπως τόνισε, η σημερινή κυβέρνηση επέλεξε μια πιο απαιτητική παρέμβαση, με στόχο το μουσείο να αποκτήσει και πάλι ενεργό ρόλο στην πολιτιστική ζωή της πρωτεύουσας.

«Η δύσκολη λύση ήταν αυτή που η δική μας κυβέρνηση επέλεξε, να το εντάξουμε ξανά στον ζωντανό ιστό του αρχαιολογικού χώρου αλλά και ολόκληρης της πόλης», υπογράμμισε.

«Εμείς επιλέξαμε για ακόμα μια φορά αυτόν τον πιο δύσβατο δρόμο», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια ολοκληρώνεται με την επιστροφή ενός ιστορικού τοπόσημου στη σύγχρονη καθημερινότητα.

Τέσσερις εκθέσεις που συνδέουν την αρχαιότητα με την τεχνητή νοημοσύνη

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις τέσσερις εκθέσεις που ανοίγουν στο κοινό με την επαναλειτουργία του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, αναδεικνύοντας τον συνδυασμό της ιστορικής μνήμης με τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για «διαδρομές που παντρεύουν τη μνήμη με τη σύγχρονη δημιουργία, την αρχαία κληρονομιά με την τεχνολογία αιχμής και ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέπεμψε επίσης στην παρουσίαση που είχε προηγηθεί από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σημειώνοντας ότι το ουσιαστικό στοιχείο της προσπάθειας είναι η νέα δυναμική που αποκτά το ιστορικό μουσείο.

«Αξίζει να μείνουμε στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας, που δεν είναι άλλος από τον νέο σφυγμό που αποκτά από εδώ και στο εξής αυτό το παλιό μουσείο», τόνισε.

Ένα ιστορικό κτίριο αποκτά νέα ζωή

Το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, που βρίσκεται στον Ιερό Βράχο, νοτιοανατολικά του Παρθενώνα, θεμελιώθηκε το 1865 και ολοκληρώθηκε το 1874, αποτελώντας το πρώτο κτίριο του νεοελληνικού κράτους που ανεγέρθηκε ειδικά για μουσειακή χρήση.

Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες κατά τις οποίες παρέμεινε κλειστό για το κοινό, το ανακαινισμένο μουσείο επαναλειτουργεί με αναβαθμισμένες υποδομές, νέες εκθεσιακές δραστηριότητες και σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές.

Η επαναλειτουργία του σηματοδοτεί τη νέα αξιοποίηση ενός κτιρίου με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική σημασία, το οποίο επιστρέφει στην πολιτιστική διαδρομή των επισκεπτών της Ακρόπολης.