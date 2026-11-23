Έντονη ανησυχία προκαλούν στη Δύση οι πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία σχεδιάζει να εκτοξεύσει στο διάστημα έως το τέλος του έτους έναν δορυφόρο εξοπλισμένο με πυρηνική κεφαλή, την ώρα που η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ (DIA) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κλιμακούμενη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος και τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε μια πυρηνική έκρηξη σε τροχιά.

Οι πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ

Η Ρωσία προτίθεται έως το τέλος του έτους να εκτοξεύσει στο διάστημα δορυφόρο εξοπλισμένο με πυρηνική κεφαλή, μεταδίδουν τα γερμανικά δίκτυα WDR, NDR και η εφημερίδα «Süddeutsche Zeitung» (SZ), επικαλούμενα πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες δυτικών κρατών.

Σύμφωνα με τα εν λόγω ΜΜΕ, ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ ενημερώθηκαν πρόσφατα, ενώ οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη ενημερώσει τον υπουργό Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, καθώς και άλλα κυβερνητικά στελέχη.

Σε σχετικό ερώτημα, εκπρόσωπος του γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε μόνο ότι «παρακολουθούν συνεχώς και επιμελώς τις παγκόσμιες εξελίξεις στο διάστημα καθώς και τις δραστηριότητες άλλων κρατών».

Το υπουργείο επικαλέστηκε επιπλέον το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Από την πλευρά της, η ρωσική πρεσβεία ανέφερε ότι δεν διαθέτει καμία πληροφορία σχετικά με τα περιγραφόμενα γεγονότα.

Ο δορυφόρος, με την ονομασία «Sputnik-S», φέρεται να βρίσκεται αποθηκευμένος στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας εδώ και χρόνια.



Εάν η Μόσχα υλοποιήσει όντως τα πυρηνικά της σχέδια, θα παραβιάσει τη Συνθήκη του Εξωτερικού Διαστήματος του 1967, η οποία απαγορεύει «την τοποθέτηση σε τροχιά γύρω από τη Γη αντικειμένων που φέρουν πυρηνικά όπλα ή άλλου είδους όπλα μαζικής καταστροφής».

Τον Δεκέμβριο του 2024, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε για την ανανέωση της συνθήκης, με τη Ρωσία να καταψηφίζει.

Η έκθεση της αμερικανικής DIA

Τον περασμένο μήνα, η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ (DIA) έδωσε στη δημοσιότητα μια ανησυχητική και γεμάτη στοιχεία έκθεση, αξιολογώντας το εύρος και την έκταση των απειλών που θέτουν οι αντίπαλοι της χώρας στο διάστημα.

Η έκθεση -η έκδοση του 2026 με τίτλο «Προκλήσεις για την Ασφάλεια στο Διάστημα» (Challenges to Security in Space), η οποία βασίζεται σε στοιχεία έως τον Ιούλιο του 2026- αποτελεί την τρίτη μη διαβαθμισμένη αξιολόγηση πληροφοριών της DIA σχετικά με τις διαστημικές προκλήσεις και απειλές για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, καθώς και τον βαθμό στον οποίο το διάστημα αντιμετωπίζεται διεθνώς ως πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων.

Αποστολή της DIA είναι η παροχή πληροφοριών για ξένους στρατούς, ώστε να αποτρέπονται πόλεμοι και να κερδίζονται όσοι διεξάγονται.

Η νέα έκθεση εστιάζει στην Κίνα, τη Ρωσία και τις αναδυόμενες διαστημικές δυνάμεις του Ιράν και της Βόρειας Κορέας, εξετάζοντας όσα συμβαίνουν σε τροχιά γύρω από τη Γη και πέραν αυτής, συμπεριλαμβανομένου του σεληνιακού χώρου, δηλαδή της περιοχής μεταξύ του πλανήτη μας και της Σελήνης.

Το βασικό εύρημα της έκθεσης είναι ότι η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα αναπτύσσουν, δοκιμάζουν, αναπτύσσουν επιχειρησιακά και χρησιμοποιούν διαστημικές δυνατότητες «με τρόπο που απειλεί την ασφάλεια όλων των διαστημικών συστημάτων και των συναφών διαστημικών οφελών τους».

Μάλιστα, η Κίνα και η Ρωσία αναπτύσσουν «ένα τρομερό φάσμα» επιθετικών δυνατοτήτων για την υποβάθμιση ή την καταστροφή διαστημικών υπηρεσιών άλλων χωρών, από καταστροφή έως εξελιγμένες παρεμβολές (jamming) και κυβερνοεπιχειρήσεις.

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Η έκθεση της DIA σημειώνει επίσης ότι «η παραγωγή φθηνότερων, μικρότερων και απλούστερων δορυφόρων, οι οποίοι αναπτύσσονται και τίθενται σε τροχιά ταχύτερα, μαζί με την επέκταση των εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών εκτόξευσης, οδηγούν στην ταχεία ενσωμάτωση εμπορικών διαστημικών εναλλακτικών λύσεων για την υποστήριξη της εθνικής ασφάλειας».

Ενώ η εμπορευματοποίηση του διαστήματος καθιστά ευρέως διαθέσιμες διαστημικές υπηρεσίες που προηγουμένως ελέγχονταν από κυβερνήσεις, η DIA προσθέτει ότι η διαθεσιμότητα αυτή περιλαμβάνει και κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες με κακόβουλα συμφέροντα.

Ένα βασικό ζήτημα που εξετάζει η υπηρεσία είναι οι «αντιδιαστημικές» επιχειρήσεις (counterspace), οι οποίες μπορεί να είναι είτε επιθετικές είτε αμυντικές και να χρησιμοποιηθούν σκόπιμα για να εμποδίσουν, να διαταράξουν, να υποβαθμίσουν, να προκαλέσουν ζημιά ή να καταστρέψουν -αναστρέψιμα ή μη- ένα διαστημικό αντικείμενο ή τμήμα ενός διαστημικού συστήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η Ρωσία αναπτύσσει έναν δορυφόρο σχεδιασμένο να μεταφέρει πυρηνικό όπλο – κάτι για το οποίο η DIA είχε προειδοποιήσει και τον Οκτώβριο.

«Μια τέτοια διαστημική δυνατότητα θα μπορούσε να προκαλέσει ταχεία και αιφνίδια απώλεια ή υποβάθμιση χιλιάδων δορυφόρων που λειτουργούν από χώρες και εταιρείες σε όλο τον κόσμο», αναφέρει η έκθεση της DIA, «καθώς και των ζωτικής σημασίας υπηρεσιών επικοινωνιών, πλοήγησης, επιστημονικών, μετεωρολογικών, εμπορικών και εθνικής ασφάλειας που παρέχουν».

Μια πυρηνική έκρηξη στο διάστημα θα μπορούσε να προσαρμοστεί ώστε να πλήξει δορυφόρους στις περισσότερες τροχιές, προειδοποιεί η υπηρεσία: από τη χαμηλή περιγήινη τροχιά (για εμπορικούς και αναγνωριστικούς δορυφόρους), τη γεωσύγχρονη τροχιά (για κρίσιμες επικοινωνίες) και τη μέση περιγήινη τροχιά (για δορυφόρους πλοήγησης και χρονισμού).

Παράλληλα, η έκθεση παρατηρεί ότι η εξερεύνηση του χώρου μεταξύ Γης και Σελήνης παρουσιάζει αυξανόμενο ενδιαφέρον για πιθανές επιστημονικές και οικονομικές ευκαιρίες, ωστόσο χώρες όπως η Κίνα -η οποία έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη μιας τέτοιας διαστημικής οικονομίας έως το 2045- «ενδέχεται να διερευνούν στρατιωτικές εφαρμογές από τον σεληνιακό χώρο».

Η αξιολόγηση των ειδικών και ο δορυφόρος «Kosmos-2553»

Σχολιάζοντας την έκθεση της DIA, ο Πίτερ Γκάρετσον, ανώτερος ερευνητής αμυντικών μελετών στο Αμερικανικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και σύμβουλος στρατηγικής, ανέφερε ότι η σημαντικότερη θετική αλλαγή σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις είναι η ρητή αναφορά ότι η Ρωσία αναπτύσσει πυρηνικό δορυφόρο.

Όπως δήλωσε στο Space.com, η εκτενής ενασχόληση της DIA με την απειλή ενός πυρηνικού όπλου σε τροχιά αντανακλά τις ανησυχίες στο Κογκρέσο και στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ.

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Ωστόσο, ο Γκάρετσον επισήμανε και μια ουσιαστική παράλειψη σε σύγκριση με την έκθεση του 2022: την απουσία αναφοράς στον ερευνητικό ανταγωνισμό, την επιτήρηση πέρα από τη γεωσύγχρονη τροχιά και την πιθανή στρατιωτική χρήση του βαθέος διαστήματος για τη στάθμευση εφεδρικών δυνάμεων.

Ήδη από το 2022, οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει ότι η Μόσχα ενδέχεται να τοποθετήσει πυρηνικό όπλο στο διάστημα, εστιάζοντας αρχικά στον ρωσικό δορυφόρο «Kosmos-2553», που εκτοξεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, λίγο πριν από την εισβολή στην Ουκρανία.

Δυτικοί κύκλοι αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι ο «Kosmos-2553» διεξήγαγε έρευνες για την ακτινοβολία στο διάστημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο δορυφόρος λειτουργούσε ως «ομοίωμα» (dummy satellite) για να δοκιμαστούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας στους δορυφόρους και το σημείο στο οποίο υφίστανται σοβαρές ζημιές.

Κλιμάκωση των προκλήσεων

Το ρωσικό σχέδιο θα αποτελούσε το αποκορύφωμα μιας αυξανόμενης στρατιωτικοποίησης του διαστήματος, την οποία ερευνούν επί μήνες τα μέσα SZ, NDR και WDR.

Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, έχουν σημειωθεί επανειλημμένες προκλήσεις: ήδη από τον Νοέμβριο του 2021, η Ρωσία πραγματοποίησε στρατιωτική άσκηση καταρρίπτοντας έναν δικό της δορυφόρο με πύραυλο, με τα συντρίμμια να θέτουν σε κίνδυνο τους αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν ότι διαθέτουν όπλα σε τροχιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και επιθετικά.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ένας ρωσικός δορυφόρος προσέγγισε έναν δυτικό σε απόσταση περίπου 100 μέτρων και τον παρακολουθούσε, ενώ και κινεζικοί δορυφόροι εξετάζονται ως ύποπτοι κατασκοπείας.

Τις πληροφορίες αυτές επιβεβαίωσε η γαλλική εταιρεία αναλύσεων Aldoria, σύμφωνα με την οποία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έχουν καταγραφεί σχεδόν 30 περιστατικά στα οποία ευρωπαϊκοί δορυφόροι/σκάφη παρακολουθήθηκαν από ρωσικούς δορυφόρους.

Οι συνέπειες και η αμυντική ετοιμότητα της Γερμανίας

Σχεδόν όλες οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η Μόσχα βασίζεται πρωτίστως στην αποτροπή με έναν ενδεχόμενο πυρηνικό δορυφόρο. Εάν, ωστόσο, μια πυρηνική κεφαλή όπως αυτή του Sputnik-S εκραγεί όντως σε χαμηλή περιγήινη τροχιά, όλοι οι δορυφόροι εκεί θα τεθούν εκτός λειτουργίας μέσα σε λίγους μήνες.

Η πλοήγηση, οι τηλεπικοινωνίες και οι μετεωρολογικές προγνώσεις θα επηρεάζονταν καίρια και ελάχιστα πράγματα στη Γη θα λειτουργούσαν ομαλά.

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Η έρευνα των γερμανικών ΜΜΕ δείχνει ότι η Γερμανία είναι ανεπαρκώς προετοιμασμένη για μια τέτοια μαζική κατάρρευση των δορυφόρων.

Σε σχετικό ερώτημα, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών δεν μπόρεσε ακόμη να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο προστασίας για ένα τέτοιο σενάριο, αν και σχεδιάζονται αρχικά βήματα.

Από στρατιωτικής άποψης, μια εκτεταμένη δορυφορική βλάβη θα ήταν εξαιρετικά σοβαρή για τη Δύση, καθώς η συλλογή πληροφοριών (αναγνώριση στόχων), τα οπλικά συστήματα και ο συντονισμός των επιχειρήσεων.

Αντίθετα, η Ρωσία, για παράδειγμα, έχει χαρτογραφήσει τη Βαλτική Θάλασσα με ακρίβεια εκατοστού τα τελευταία χρόνια -χρησιμοποιώντας σκάφη μεταμφιεσμένα σε ερευνητικά- γεγονός που θα επέτρεπε στο ρωσικό ναυτικό να πλοηγείται υποβρυχίως εκεί ακόμη και χωρίς δορυφορική υποστήριξη.

Για τον λόγο αυτό, το γερμανικό υπουργείο Άμυνας σκοπεύει να επενδύσει 35 δισεκατομμύρια ευρώ στη δική του διαστημική ασφάλεια.

Ωστόσο, τα γρήγορα αποτελέσματα θεωρούνται απίθανα: σύμφωνα με πληροφορίες των SZ, NDR και WDR, 19 από τις 27 προγραμματισμένες νέες προμήθειες ή αναβαθμίσεις βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης έως το τέλος της δεκαετίας και δεν αναμένεται να τεθούν σε επιχειρησιακή λειτουργία πριν περάσουν άλλα δέκα χρόνια.