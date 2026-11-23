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Σε συναυλία των Κρις Μπράουν και Usher στη Νέα Ορλεάνη, στα πλαίσια της κοινής περιοδείας τους, ένας χορευτής-ζογκλέρ έπεσε από τη σκηνή τυλιγμένος στις φλόγες μπροστά στα μάτια των θεατών.

Το τρομακτικό συμβάν σημειώθηκε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της δεύτερης συναυλίας της περιοδείας τους «R&B Tour» στη Νέα Ορλεάνη, και καταγράφηκε σε βίντεο από θεατές.

Στο υλικό φαίνεται ο χορευτής να περιστρέφει φλεγόμενες ράβδους καθώς κινείται προς το πίσω μέρος της σκηνής, προτού σκοντάψει σε σκαλοπάτια και πέσει στο κενό.



Ο χορευτής-ζογκλέρ φάνηκε να είναι καλά στην υγεία του, καθώς ανέβηκε ξανά στη σκηνή σχεδόν αμέσως. Αργότερα στο ίδιο βίντεο, διακρίνεται ένα ακόμη άτομο ξαπλωμένο σε φορείο να δέχεται ιατρική φροντίδα, αν και παραμένει ασαφές αν πρόκειται για τον ίδιο χορευτή.

Η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά μετά το ατύχημα, ενώ ούτε ο 37χρονος Μπράουν ούτε ο 48χρονος Usher έχουν σχολιάσει το περιστατικό.

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Άγρια κόντρα στα παρασκήνια

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι δύο τραγουδιστές ακύρωσαν δύο σταθμούς της περιοδείας τους εν μέσω έντονης φημολογίας ότι βρίσκονται σε οξεία αντιπαράθεση.

Οι αιφνίδιες ακυρώσεις ήρθαν μετά τη συναυλία τους στις 5 Νοεμβρίου στο στάδιο Mercedes-Benz της Ατλάντα, η οποία ξεκίνησε με καθυστέρηση μεγαλύτερη των δύο ωρών.

Ρίχνοντας λάδι στη φωτιά των σεναρίων περί ρήξης, όταν ο Usher ανέβηκε τελικά στη σκηνή εκείνο το βράδυ, απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας: «Καλώς ήρθατε στη δική μου συναυλία».



Σύμφωνα με το περιοδικό People, οι δύο καλλιτέχνες είχαν έντονη φραστική αντιπαράθεση πριν από την έναρξη του σόου.

Ο Μπράουν ήθελε να μεταθέσει την ώρα έναρξης λόγω της αυξημένης κίνησης στους δρόμους γύρω από το στάδιο, ενώ ο Usher ήταν «εκνευρισμένος» από την καθυστέρηση και επέρριπτε ευθύνες στον Μπράουν για το γεγονός ότι η συναυλία ξεκίνησε εξαιρετικά αργά.

Πηγή ανέφερε στο ίδιο μέσο ότι οι δύο βραβευμένοι με Grammy καλλιτέχνες «δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον».

«Πραγματικά μισούν ο ένας τον άλλον αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Τα προηγούμενα ευτράπελα της περιοδείας

Το συμβάν του Σαββάτου δεν είναι το μοναδικό απρόσμενο περιστατικό που έχει προκύψει κατά τη διάρκεια της περιοδείας «R&B Tour».

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Usher αντέδρασε στις φήμες ότι είχε προσλάβει σωσία για να εμφανιστεί στη θέση του σε συναυλία στο στάδιο MetLife στο Νιου Τζέρσεϊ, όταν θαυμαστές υποστήριξαν ότι δεν έμοιαζε με τον εαυτό του.

«Πώς τα σκαρφίζεστε αυτά; Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τόσο προηγμένη», έγραψε τότε στο Instagram.

Usher responds to rumors he had a clone perform in his place at joint-Chris Brown concert at MetLife Stadium https://t.co/SzmFLlTCDZ — Follow @KollegeKidd (@_kollegekidd) August 9, 2026



Έναν μήνα νωρίτερα, ο Usher είχε γίνει viral, όταν έδιωξε από τη σκηνή μια γυναίκα θαυμάστρια επειδή φαινόταν επιδεικτικά αδιάφορη την ώρα που εκείνος της τραγουδούσε.

View this post on Instagram A post shared by Host & Media Personality (@malaysiarosee)



Αφού δέχθηκε έντονη κριτική στο διαδίκτυο, η ίδια παραδέχθηκε αργότερα ότι είχε πάει στη συναυλία για να δει τον Κρις Μπράουν και όχι τον Usher.