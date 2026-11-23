Η επιτροπή της Βουλής θα διερευνήσει και την περίοδο 2015 – 2019.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό βάζει η εξεταστική για τα «κόκκινα» δάνεια που εγκρίθηκε την περασμένη Τρίτη από τη Βουλή, μεταφέροντας τη σύγκρουση σε νέο πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, με πολλαπλές προεκλογικές προεκτάσεις. Η εξεταστική, που αποτελεί πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, θα διερευνήσει τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, τη λειτουργία των funds και των servicers, καθώς και τις κρατικές εγγυήσεις του προγράμματος «Ηρακλής».

Η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εγκρίθηκε με 137 θετικές ψήφους, προκαλεί ήδη ισχυρούς κραδασμούς στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η τρίμηνη έρευνα θα εξελιχθεί σε μια περίοδο κατά την οποία τα κόμματα προετοιμάζονται για τις εθνικές εκλογές του 2027. Παράλληλα, η απόφαση της Κουμουνδούρου να συμπεριλάβει στο αντικείμενο της έρευνας και την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και η πρόθεση να κληθούν ως μάρτυρες τόσο ο πρώην πρωθυπουργός όσο και οι τότε στενοί του συνεργάτες όπως ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην ΕΛ.Α.Σ, οδηγεί στα άκρα την αντιπαράθεση των δύο χώρων.

Η εξεταστική αναμένεται να συγκροτηθεί και να εκλέξει το προεδρείο της εντός του προσεχούς δεκαημέρου, ενώ οι εργασίες της προβλέπεται να διαρκέσουν τρεις μήνες. Πρόκειται για ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι καταθέσεις πολιτικών προσώπων, τραπεζικών στελεχών και εκπροσώπων των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων εκτιμάται ότι θα τροφοδοτήσουν την πολιτική αντιπαράθεση, μεταφέροντας στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης ένα ζήτημα που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες.

Κόντρα

Αναμφίβολα το μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η μετωπική σύγκρουση που διαμορφώνεται μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Αλ. Τσίπρα. Η απόφαση της Κουμουνδούρου να μην εξαιρέσει την περίοδο 2015-2019 από την έρευνα ερμηνεύεται ως σαφής πολιτική επιλογή αποστασιοποίησης από τον πρώην πρόεδρο του κόμματος αλλά και απόπειρα να του «χαλάσει» το rebranding. Το σχετικό μήνυμα εξέπεμψαν τόσο η επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένα Δούρου όσο και ο Νίκος Παππάς, ο οποίος υποστήριξε ότι θα ήταν πολιτικά ανήθικο να εξαιρεθεί η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι εκείνη την περίοδο έγιναν λάθη. Η αλήθεια είναι ότι η εμφάνιση της ΕΛ.Α.Σ είναι αυτή που οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστά κάτω του 3%, με αποτέλεσμα στην Κουμουνδούρου να βλέπουν τη δεδομένη χρονική στιγμή τον Αλ. Τσίπρα ως βασικό αντίπαλο.

Λάδι στη φωτιά ρίχνει η πρόθεση της Κουμουνδούρου να ζητήσει την κλήση του Αλ. Τσίπρα ως μάρτυρα στην εξεταστική επιτροπή. Μια τέτοια κίνηση θα αποκτήσει ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός θα κληθεί να τοποθετηθεί ενώπιον μιας επιτροπής που συστάθηκε με πρωτοβουλία του κόμματος του οποίου ηγήθηκε επί σειρά ετών. Η σχετική πρόθεση, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις, έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ενόχληση στο περιβάλλον του, το οποίο αντιμετωπίζει την επιλογή αυτή ως προσπάθεια πολιτικής στοχοποίησής του.

Το κλίμα αποτυπώθηκε ήδη στην αντίδραση της Ολγας Γεροβασίλη, η οποία, παρά το γεγονός ότι υπερψήφισε τη σύσταση της επιτροπής, κατηγόρησε την Κουμουνδούρου για απόπειρα συμψηφισμού της διακυβέρνησης Τσίπρα με εκείνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προειδοποίησε, μάλιστα, για τη δημιουργία ενός νέου αντι-Τσίπρα μετώπου, εκτιμώντας ότι από μια τέτοια εξέλιξη θα ωφεληθεί πολιτικά η Νέα Δημοκρατία.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η εξεταστική αποτελεί μια ευκαιρία να ανακτήσει την πολιτική πρωτοβουλία και να επανασυνδεθεί με ένα κοινωνικό ακροατήριο που δοκιμάζεται από το ιδιωτικό χρέος, τους πλειστηριασμούς και τις πρακτικές των servicers. Παράλληλα, η Κουμουνδούρου επιδιώκει να εμφανιστεί ως δύναμη θεσμικής συνέπειας, η οποία δεν διστάζει να διερευνήσει ακόμη και τις αποφάσεις της δικής της διακυβέρνησης. Στο εσωτερικό του προοδευτικού χώρου, πάντως, η συγκεκριμένη στρατηγική αποκτά και χαρακτηριστικά πολιτικής αντιπαράθεσης με τον Αλ. Τσίπρα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο πλευρές διεκδικούν επιρροή σε συγγενικά εκλογικά ακροατήρια.

Από την πλευρά της, η Νέα Δημοκρατία, η οποία επέλεξε το «παρών» στην ψηφοφορία, σκοπεύει να συμμετάσχει ενεργά στις εργασίες της επιτροπής, επιχειρώντας να μεταφέρει τη συζήτηση και στις ευθύνες προηγούμενων κυβερνήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ στη Ν.Δ. θεωρούσαν ότι δύσκολα θα έβρισκαν βουλευτές για μέλη σε μια εξεταστική εντός προεκλογικής περιόδου, η δημοσιότητα που θα προσφέρει στην επιτροπή η κόντρα ΣΥΡΙΖΑ – Τσίπρα έκανε πολλούς «γαλάζιους» βουλευτές σχεδόν να παρακαλούν για να συμπεριληφθούν στα μέλη της επιτροπής. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ότι η διερεύνηση των αποφάσεων της περιόδου 2015-2019 μπορεί να αναδείξει τις αντιφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και να φέρει σε δύσκολη θέση τον Αλ. Τσίπρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ., Νότης Μηταράκης, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως κίνηση με στοιχεία «πατροκτονίας». Ταυτόχρονα, η κυβερνητική πλειοψηφία θα επιχειρήσει να υπερασπιστεί το πρόγραμμα «Ηρακλής» και τη δική της πολιτική για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, επιδιώκει να αξιοποιήσει την εξεταστική προκειμένου να αναδείξει τις δικές του θέσεις για την προστασία των δανειοληπτών και τον περιορισμό της ασυδοσίας των funds. Η Χαριλάου Τρικούπη φιλοδοξεί να ασκήσει κριτική τόσο στη σημερινή κυβέρνηση όσο και στην περίοδο Τσίπρα, διεκδικώντας παράλληλα πολιτικό χώρο απέναντι στους ανταγωνιστές της. Αντίστοιχα, το ΚΚΕ επιδιώκει να καταδείξει τη συνέχεια των πολιτικών που εφαρμόστηκαν από διαδοχικές κυβερνήσεις, αποδίδοντας ευθύνες σε Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε γύρω από τα funds και τους πλειστηριασμούς.

Το βέβαιο είναι ότι η εξεταστική διαμορφώνει ένα νέο σκηνικό αντιπαράθεσης, στο οποίο η υπόθεση των «κόκκινων» δανείων συνδέεται πλέον άμεσα με τους προεκλογικούς σχεδιασμούς των κομμάτων.