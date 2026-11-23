«Το ΠΑΣΟΚ προγραμματικά διαθέτει τη μόνη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στο αδιαφανές, αντιθεσμικό και αναποτελεσματικό σύστημα της Ν.Δ.»

Στη ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Tην ανάγκη ριζοσπαστικής στροφής στην πολιτική της Ευρώπης παρατηρεί ο Κώστας Σκανδαλίδης, στον απόηχο της τριμερούς συνάντησης Τραμπ-Πούτιν-Σι στην Κίνα, από την οποία απουσίαζε η Ε.Ε. Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και για την «ενίσχυση στην πράξη» των διπλωματικών όπλων της Αγκυρας, όπως περιγράφει τους ελληνικούς χειρισμούς στο θέμα της ρηματικής διακοίνωσης για την πόντιση του καλωδίου, ενώ για τους θεσμούς και την ηγεσία των ανεξαρτήτων Αρχών προειδοποιεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ανεχθεί να συνεχίζεται αυτό το «αλισβερίσι εν ου παικτοίς». Μιλώντας στη Realnews, αισιοδοξεί με επιχειρήματα για την ανατροπή των δημοσκοπήσεων στην κάλπη υπέρ του ΠΑΣΟΚ, τάσσεται υπέρ και της διεύρυνσης του κόμματος χωρίς face control και αφήνει στους ψηφοφόρους της Χαλκιδικής να κρίνουν τον άρτι παραιτηθέντα Απόστολο Πάνα…

Η τριμερής συνάντηση των ηγετών στην Κίνα από πολλούς χαρακτηρίζεται ως «νέα Γιάλτα». Σας φοβίζει μια νέα μοιρασιά στον πλανήτη;

Μπορεί να μην είναι ακριβώς μια νέα μοιρασιά με την έννοια ότι εκχωρούνται κράτη, είναι όμως ξεκάθαρο ότι επιχειρείται να οριοθετηθούν σφαίρες επιρροής. Δυστυχώς έχουν αφήσει την Ευρώπη στο περιθώριο της ιστορίας να πληρώνει τα σπασμένα της αδυναμίας της να συγκροτηθεί ως ομοσπονδιακή δύναμη με ενιαία εξωτερική πολιτική και άμυνα. Νομίζω ότι είναι η ώρα για μια ριζοσπαστική στροφή στην πολιτική της, την οποία δυστυχώς δεν τη βλέπω στον κοντινό ορίζοντα. Μέχρι τότε θα πληρώνει τα σπασμένα.

Η πόντιση του καλωδίου προχωρεί ομαλά και η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι οι φόβοι της αντιπολίτευσης έπεσαν στο κενό. Πώς είδατε την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τη ρηματική διακοίνωση και όσα μεσολάβησαν με την Τουρκία;

Από τον υπουργό Εξωτερικών ο Νίκος Ανδρουλάκης άκουσε μόνο όσα ήξερε, τίποτε περισσότερο. Γνώριζε ο Γιώργος Γεραπετρίτης τον τρόπο που υπεβλήθη η διακοίνωση και το περιεχόμενό της ή όχι; Αυτά είναι επικίνδυνα συμπτώματα που δεν προοιωνίζονται καλό για την πορεία των ήδη τεταμένων ελληνοτουρκικών σχέσεων. Οι διαρκείς υποχωρήσεις, από το καμία έγκριση στην απλή ανακοίνωση από τη γαλλική εταιρεία και από εκεί στη ρηματική διακοίνωση από το γαλλικό κράτος εν αγνοία μας ή με την έγκρισή μας, αφήνουν μόνο ένα αποτύπωμα. Ενισχύουν στην πράξη τα διπλωματικά όπλα της Άγκυρας. Θα το βρούμε στον δρόμο μας.

Στον απόηχο του Πολυτεχνείου συνεχίζονται οι αντεγκλήσεις. Αντιδράσατε έντονα και εσείς και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Χρόνια τώρα η ακροδεξιά επιχειρεί να αμαυρώσει το έπος του Πολυτεχνείου και να ξαναγράψει την ιστορία με την έμμεση επίνευση σημαντικού τμήματος της Ν.Δ. Πρόκειται για μια κατ’ έτος επαναλαμβανόμενη ιστορική ύβρη. Τα αφιερώματα στην επέτειο, η προβολή των ντοκουμέντων της εξέγερσης και η παλλαϊκή συμμετοχή στην πορεία αφαιρούν κάθε πρόσχημα και δυνατότητα πλαστογραφίας. Ας μείνουν οι πλαστογράφοι στην απομόνωσή τους.

Τι απαντάτε στη σφοδρή κριτική της κυβέρνησης ότι δεν στηρίζετε για τη θέση του επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τον κ. Δερβιτσιώτη, τον οποίο είχατε προτείνει παλαιότερα ως επικεφαλής άλλης Αρχής;

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να παίζει με τους θεσμούς και τη λειτουργία της Δημοκρατίας. Προτείναμε την κ. Συγγούνα, την πρόταση ψήφισε η Διάσκεψη των Προέδρων και την επόμενη στιγμή ανακάλεσε την εκλογή η κυβέρνηση στο αιώνιο αλισβερίσι της. Εμείς και την κ. Συγγούνα και τον κ. Δερβιτσιώτη αξιοκρατικά τους προτείναμε. Δεν μπορούμε, όμως, να ανεχτούμε να συνεχίζεται αυτό το αλισβερίσι «εν ου παικτοίς».

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους, την ψήφιση των μέτρων Θεσσαλονίκης από τη Βουλή και το νέο καλάθι τιμών με το «Γιορτές για όλους» απαντά στο θέμα της ακρίβειας δραστικά.

Τα νοικοκυριά συνήθισαν πια στην ιδέα της κοροϊδίας με την οποία τα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Με ασπιρίνες για βαριές ασθένειες που έχουν ονοματεπώνυμο. Εμμεσοι φόροι, ακρίβεια, ενέργεια, καύσιμα, νοίκι, κερδοσκοπία ασύστολη, καρτελοποίηση των αγορών και… υπερκέρδη μη ελεγχόμενα και φορολογούμενα υπέρ μιας μικρής ελίτ που πλουτίζει ασύστολα. Προβάλλουν συνέχεια τους αριθμούς για ρυθμούς ανάπτυξης, για έσοδα, για ανεργία και ξεχνούν ότι σε όλους ανεξαίρετα τους δείκτες ευημερίας η Ελλάδα πελαγοδρομεί στις τελευταίες θέσεις.

Εξακολουθείτε να θέτετε ως στόχο την πρωτιά στις εκλογές ενώ τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις δείχνουν να παγιώνονται; Είναι αναστρέψιμα στους λίγους μήνες που απομένουν μέχρι τις εκλογές;

Πρώτα απ’ όλα, όσο και αν επιμένουν οι δημοσκοπήσεις, η ψήφος του λαού είναι άδηλη και εν πολλοίς μη προβλέψιμη. Επειτα η πτώση της Ν.Δ. σε όλα τα θέματα που απασχολούν τον πολίτη είναι ελεύθερη, με αποτέλεσμα να μην προεξοφλείται το πόσο χαμηλά θα φτάσει. Τα 30άρια είναι στάχτη στα μάτια. Τα στοιχεία που κρίνουν τις εκλογές, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, τα στελέχη, την οργανωμένη βάση, τη μεγάλη ανανέωση για το ΠΑΣΟΚ, αποτελούν μέγιστο συγκριτικό πλεονέκτημα. Ποιος αποκλείει την ανατροπή;

Πολύς λόγος γίνεται για τη μετεκλογική κυβέρνηση, καθώς φαίνεται δύσκολη η όποια αυτοδυναμία. Αποκλείσατε κάθε συνεργασία με τη Ν.Δ. Δεν σας ενοχλεί η ακυβερνησία;

Η θέση μας είναι καθαρή. Η πρωτοβουλία είναι στο πρώτο κόμμα που με βάση τον εκλογικό νόμο έχει δυνατότητα. Αν είμαστε εμείς, θα συμφωνήσουμε με προοδευτικά κόμματα για μια κυβέρνηση Κεντροαριστεράς με βάση το πρόγραμμά μας. Αν είναι η Ν.Δ., ας τη ρωτήσετε. Απ’ ό,τι φαίνεται η δεξιά πολυκατοικία μπορεί να προσφέρει συνεργάσιμες δυνάμεις.

Τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ ισχυρίζονται στον δημόσιο λόγο τους ότι δρομολογείται κυβέρνηση της Ν.Δ. με το ΠΑΣΟΚ.

Δεν είναι έντιμο για κανέναν να διαστρεβλώνει τις θέσεις μας, ιδιαίτερα όταν τις έχει ψηφίσει ομόφωνα το Συνέδριό μας, ούτε να διακινεί ανύπαρκτα σενάρια. Το ΠΑΣΟΚ προγραμματικά διαθέτει τη μόνη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στο αδιαφανές, αντιθεσμικό και αναποτελεσματικό σύστημα της Ν.Δ. και του σημερινού πρωθυπουργού. Μόνο ένα θεσμικό, δημοκρατικά οργανωμένο και ανεξάρτητο από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα κόμμα μπορεί να το εγγυηθεί και όχι μονοπρόσωπα ή προσωποπαγή κόμματα. Ας κοιταχτούν στον καθρέφτη.

Πίσω στο ΠΑΣΟΚ η Νίνα Κασιμάτη και, καθώς φαίνεται, δεν είναι η τελευταία από προβεβλημένα στελέχη με τα οποία συνομιλείτε. Τι περιμένετε να κερδίσετε; Ακολουθούν και άλλες περιπτώσεις;

Δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Το ΠΑΣΟΚ, όπως συμβαίνει από τις απαρχές της διαδρομής του, ακολουθεί σταθερά πολιτική διεύρυνσης. Και τώρα το πράττει χωρίς face control μέσα σε κάποιο πλαίσιο. Ρεύμα συσπείρωσης όχι μόνο επωνύμων, αλλά ευρύτερα στελεχών από διάφορους χώρους σηματοδοτεί τη δυναμική που θα κορυφωθεί στην πορεία προς τις εκλογές.

Υποθέσεις όπως η παραίτηση του Απόστολου Πάνα και η αποχώρησή του δεν ευνοούν το ρεύμα συσπείρωσης…

Ομολογώ ότι αιφνιδιάστηκα από τη στάση του και κυρίως από την παραίτησή του από τη βουλευτική έδρα, που δείχνει σχεδιασμένη κίνηση, όπως φαίνεται από την προφανή αδυναμία του να την αιτιολογήσει. Αυτό το καταλαβαίνει και ο τελευταίος ψηφοφόρος στη Χαλκιδική, που είναι ο αρμόδιος να τον κρίνει. Και προφανώς δεν μπορεί να εμποδίσει τη δυναμική που αναπτύσσει το Κίνημά μας εδώ και πολύ καιρό. Προχωράμε μπροστά.