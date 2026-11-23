Σε πλήρη εξέλιξη οι διεργασίες στα κομματικά επιτελεία.

Με τις συζητήσεις στα πολιτικά πηγαδάκια να εστιάζουν τις τελευταίες ώρες στον στόχο της αυτοδυναμίας, όπως τον έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκωσία (με αφορμή τη νίκη του μπασκετικού Ολυμπιακού επί της Μακάμπι, ο Πρωθυπουργός έσπευσε να επισημάνει πως κανένα ματς δεν τελειώνει πριν σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής), ο μηχανισμός της οδού Πειραιώς ανεβάζει στροφές, με τα μεγάλα στοιχήματα να έχουν ήδη φανεί στον ορίζοντα. Αυτά σχετίζονται τόσο με τη διαμόρφωση του προεκλογικού προγράμματος για την τετραετία 2027-2030, που θα παρουσιάζεται σταδιακά και ανά θεματολογία στον δρόμο προς την εθνική κάλπη, όσο και με τη σχηματοποίηση της λίστας των υποψηφιοτήτων.

Των Δ. ΓΚΑΤΣΙΟΥ, Μ. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Εκεί που, όπως σχολιάζει στη Realnews κομματικός παράγοντας, το κεντρικό «θέλω» σχετίζεται με τη διατήρηση της ιδανικής ισορροπίας ανάμεσα στην ανανέωση, την κοινοβουλευτική εμπειρία και την πολιτική διείσδυση στις τοπικές κοινωνίες. Παρά το γεγονός ότι η εκλογική αναμέτρηση οδεύει, με βάση τα σενάρια των τελευταίων εβδομάδων, είτε αργά μέσα στον ερχόμενο Μάιο είτε ακόμα και μέσα στις δύο πρώτες Κυριακές του Ιουνίου, η κινητικότητα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος είναι ήδη έντονη. Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προτεραιότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και της task force των Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Γιάννη Σμυρλή, Θανάση Νέζη και Στέλιου Κονταδάκη, οι οποίοι καταθέτουν και θα συνεχίσουν να καταθέτουν τις προτάσεις τους στον πρωθυπουργό, σκανάροντας βιογραφικά. Οι πρώτες ανακοινώσεις, πάντως, έχουν δώσει από νωρίς το στίγμα των «γαλάζιων» προθέσεων, αλλά και τις αλλαγές τις οποίες Μέγαρο Μαξίμου και οδός Πειραιώς προωθούν. Υπό αυτό το πρίσμα, η στρατηγική περιλαμβάνει την ένταξη νέων προσώπων από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους, με την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας να αποτελεί ακόμα ένα συστατικό στοιχείο των επιλογών.

Οπως εξηγούν, άλλωστε, κομματικοί παράγοντες στην «R», το ζητούμενο για τη Ν.Δ. δεν είναι απλώς να παρουσιάσει περισσότερα νέα πρόσωπα. Είναι να δημιουργήσει ψηφοδέλτια με πολιτική συνοχή, κοινωνική αντιπροσωπευτικότητα και ισχυρή παρουσία σε ολόκληρη την επικράτεια. Και αυτό γιατί οι εκλογές του 2027 μετατρέπονται από μόνες τους σε μια άκρως σημαντική δοκιμασία για την κυβερνητική παράταξη. Η οικονομία, η καθημερινότητα των πολιτών, η λειτουργία του κράτους, η ακρίβεια, η δημόσια υγεία και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το προεκλογικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η τελική αναμέτρηση και σε αυτό το σκηνικό τα ψηφοδέλτια και οι υποψηφιότητες αποκτούν τη δική τους βαρύτητα. «Δεν είναι απλά ένας κατάλογος ονομάτων. Είναι ένα σημαντικότατο κομμάτι της εικόνας που θα παρουσιάσουμε στους ψηφοφόρους για το πώς οραματιζόμαστε την επόμενη ημέρα της χώρας», είναι το μήνυμα που εκπέμπεται.

Τα «κλειδιά»

Το πλαίσιο της επιλογής των προσώπων που θα βρεθούν στις «γαλάζιες» λίστες ορίζεται από δύο λέξεις-κλειδιά: την ανανέωση και την εμπειρία. Η λογική της ανανέωσης, έτσι και αλλιώς, κυριαρχεί όταν η συζήτηση φτάνει στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Πρόκειται για μια στρατηγική που είχε υιοθετήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από το 2019. Το στοίχημα των ανοιγμάτων του κυβερνώντος κόμματος σε νέα ακροατήρια και σε νέες δεξαμενές ψηφοφόρων θα υποστηριχθεί και το 2027 από την εικόνα που θα έχουν οι «γαλάζιες» λίστες, με τις κινήσεις των τελευταίων εβδομάδων να μετατρέπονται σε μια… πρόγευση για τα επόμενα κύματα των ανακοινώσεων που θα έρχονται σταδιακά στην πρώτη γραμμή όσο ο χρόνος τείνει προς την τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας. Ανακοινώθηκαν στην Αργολίδα ο Ζώης Σταυρόπουλος, στην Αχαΐα ο Ανδρέας Τσώκος και η Ευσταθία Γιαννιά, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία ο Βασίλης Φεύγας και η Χριστίνα Φούντζουλα. Προστίθενται στην Α’ Αθήνας η Φαίδρα Τσαλαχούρη και στη Β’ Θεσσαλονίκης ο Απόστολος Ανθόπουλος και η Κατερίνα Ζιούτα, ενώ στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας ανακοινώθηκε ο Άγγελος Χωριανόπουλος. Στη Β’ Πειραιά θα είναι υποψήφια η Γιώτα Τριγώνη, ενώ στην Καβάλα ο Κωνσταντίνος Καλαντζής.

Ένα ακόμα στοιχείο που ξεχωρίζει από τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι η προσπάθεια ενίσχυσης της γυναικείας εκπροσώπησης στα ψηφοδέλτια. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από τις 19 Οκτωβρίου είχαν ανακοινωθεί έξι νέες υποψήφιες. Πρόκειται για τη Βίκυ Καβαλλάρη στην Α’ Ανατολικής Αττικής, την Έλενα Σώκου στον Έβρο, την Αργυρώ Τραγάκη στη Β’ Πειραιά, τη Μένια Καλού στην Α’ Θεσσαλονίκης, την Άννα Τζήκα στην Πιερία και την Έλενα Φλώρου στον Νότιο Τομέα της Αθήνας. Οι συγκεκριμένες υποψηφιότητες προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα, όπως η δικηγορία, η δημοσιογραφία, η δημόσια διοίκηση, η αυτοδιοίκηση και η τεχνική επιστήμη. Πρόκειται για μια επιλογή που, όπως αναφέρουν «γαλάζια» στελέχη στην «R», επιτρέπει στη Ν. Δ. να προβάλει ένα ευρύτερο κοινωνικό προφίλ.

Στο μικροσκόπιο

Η σταδιακή ανακοίνωση των ονομάτων που θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή της εκλογικής αναμέτρησης, διεκδικώντας τον σταυρό προτίμησης, αποτελεί κεντρική απόφαση της Ηρώδου Αττικού και της οδού Πειραιώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της κυβερνητικής παράταξης βρίσκονται ήδη τα επόμενα προς δημοσιοποίηση πρόσωπα. Ανάμεσα, λοιπόν, στους πιθανούς υποψηφίους βρίσκονται:

Η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου, πτυχιούχος της Νομικής του ΑΠΘ.

Ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, Δημήτρης Σαββόπουλος.

Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός, Βάσω Αννουλίδου, στην Κοζάνη.

Η πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ροδόπης, Βούλα Ελευθεριάδου.

Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ3, Χρήστος Τσαλικίδης, στο Κιλκίς.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος.

Η δικηγόρος και διδάκτωρ Νομικών Επιστημών, Συρμούλα Τζήμα, στην Ημαθία.

Ο δικηγόρος και νομικός σύμβουλος στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Απόστολος Σπανός, στην Εύβοια.

Ο νεότερος αντιδήμαρχος στην πρόσφατη ιστορία της Καλαμάτας, Αναστάσης Σκοπετέας, στη Μεσσηνία.

Ο υπεύθυνος Επιστημονικών Φορέων της ΟΝΝΕΔ, Δημήτρης Φώτης, στα Τρίκαλα.

Ο Δημήτρης Μαλούχος, πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ, στη Βοιωτία.

Η αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ στη Φλώρινα, Κατερίνα Μάρου.

Τα συγκεκριμένα ονόματα θα προστεθούν στη δεξαμενή των ήδη γνωστών υποψηφιοτήτων. Πρόκειται για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος κινείται ήδη στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, που θα διεκδικήσει σταυρό στον νομό Τρικάλων, την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, που θα κατέβει στον Δυτικό Τομέα της Αθήνας, τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, που θα είναι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική, τον υφυπουργό Παιδείας, Νίκο Παπαϊωάννου, που θα κατέβει στην Α’ Θεσσαλονίκης, τον διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκο Ρωμανό, στον Νότιο Τομέα της Αθήνας, την εκπρόσωπο Τύπου της Ν. Δ., Αλεξάνδρα Σδούκου, στην Α’ Αθήνας, τον τέως γενικό γραμματέα Ερευνας, Τάσο Γαϊτάνη, στον Νότιο Τομέα της Αθήνας, τον συντονιστή στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Παπαγεωργίου, στην Α’ Θεσσαλονίκης, τον τέως γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, Θανάση Τσιούρα, στην Α’ Θεσσαλονίκης, τον τέως γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνο Λογοθέτη, στη Σάμο, τον τέως γενικό γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Ασυλο, Δημήτρη Γλύμη, στη Φωκίδα, και τον φωτογράφο, Δημήτρη Σκουλό, στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά.

Ποια πρόσωπα έχουν «κλειδώσει» στο ΠΑΣΟΚ

Στην τελική ευθεία η συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Οι μεταγραφές, οι μετακινήσεις και οι εκπλήξεις που θα ανακοινωθούν το προσεχές χρονικό διάστημα

«Μεταγραφών» συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ, με τη διεύρυνση να μη σταματά και τους γνωρίζοντες να μιλούν ακόμα και για «εκπλήξεις» το επόμενο διάστημα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στη Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι σχεδόν έτοιμοι για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων. Αυτό επιβεβαιώνει και η αποστροφή του γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη ότι «πολύ σύντομα» θα ανακοινωθεί το μεγαλύτερο μέρος των «πράσινων» ψηφοδελτίων.

Πολύ λίγες μόνο θα είναι οι εκπλήξεις σε επίπεδο βουλευτών, αφού στην πραγματικότητα ο μόνος που μετακινείται με απόλυτη βεβαιότητα στο ψηφοδέλτιο Λέσβου είναι ο σημερινός βουλευτής Επικρατείας, Παναγιώτης Δουδωνής. Το επικρατέστερο έως αυτή τη στιγμή σενάριο θέλει και τον έτερο βουλευτή Επικρατείας, Δημήτρη Μάντζο, να μετακομίζει στον Βόρειο Τομέα Αθήνας, απόφαση πάντως που δεν είναι τελεσίδικη, αφού το Επικρατείας παραμένει επιλογή γι’ αυτόν. Αλλωστε, θεωρείται απαραίτητος στη Βουλή, για να ρισκάρει το ΠΑΣΟΚ την εκλογή του. Για το Επικρατείας, όμως, ακούγεται ακόμα σε εκλόγιμη θέση ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς, ενώ θα ακολουθήσουν πολλά ονόματα με υψηλό συμβολισμό, όπως για παράδειγμα ο ακαδημαϊκός Αντώνης Καραμπατζός.

Στην Α’ Αθήνας υποψήφιοι θα είναι ο σημερινός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Γερουλάνος, ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, ο Δημήτρης Οικονόμου, ο πρώην υπουργός Θόδωρος Παπαθεοδώρου, ο Γιώργος Αποστολόπουλος και η Κέλλυ Σταμούλη.

Στον Βόρειο Τομέα Αθήνας, πέραν της νυν βουλευτή Μιλένας Αποστολάκη και πιθανότατα του σημερινού κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Δ. Μάντζου, υποψήφιοι θα είναι ο Παναγιώτης Γκανιάτσος, η Ρένια Ζαρκαδούλα, ο Μίλτος Κροκίδης, η Αννα Βερούλη και ο Γιώργος Ντούρος.

Στον Νότιο Τομέα Αθήνας, δίπλα στον επίσης κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Παύλο Χρηστίδη, υποψήφιοι θα είναι η Αννα Διαμαντοπούλου, ο Χρήστος Κακλαμάνης, η Τόνια Αντωνίου και η Κατερίνα Βαλαβάνη.

Στον Δυτικό Τομέα Αθήνας, μαζί με τη σημερινή βουλευτή Νάντια Γιαννακοπούλου, υποψήφιοι θα είναι ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Θανάσης Κατερινόπουλος, ο Μπάμπης Καρπούζος, ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος, εγγονός του Ευάγγελου Γιαννόπουλου, ο Κωνσταντίνος Χουλιάρας, η Ελένη Παύλου, ο Θεόδωρος Λάππας και πιθανόν ο Μηνάς Αναστασάκης.

Στην Ανατολική Αττική, υποψήφιος θα είναι εκ νέου ο βουλευτής Μανώλης Χριστοδουλάκης και μαζί του θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η άρτι αφιχθείσα Μυρτώ Κοροβέση (λιγότερες πιθανότητες συγκεντρώνει η υποψηφιότητά της στη Μεσσηνία, αλλά δεν έχει απορριφθεί ως σκέψη), η Βάσια Αναστασίου και ο Γιάννης Ράπτης.

Στην Α’ Πειραιά, υποψήφιοι εκτός μεγάλου απροόπτου θα είναι ο ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης, η Μάρα Κουκουδάκη, η Γεωργία Γεννιά, ο Πάνος Αβραμόπουλος και η Στέλλα Βαρτελάτου.

Στη Β’ Πειραιά ξεχωρίζουν τα ονόματα του Δημήτρη Διαμαντίδη, της άρτι αφιχθείσας στο ΠΑΣΟΚ Νίνας Κασιμάτη, του γνωστού δημοσιογράφου-πανελίστα Στέφανου Κωνσταντινίδη και του Θεόδωρου Τερζή.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης, θα είναι υποψήφιοι οι τρεις σημερινοί βουλευτές Πέτρος Παππάς, Ράνια Θρασκιά και Μιχάλης Χουρδάκης, ενώ πλάι τους φέρονται να πολιτεύονται ο Χρήστος Παπαστεργίου, ο Αργύρης Αργυριάδης, ο Μιχάλης Πάππου και ο Πέτρος Λεκάκης. Την ίδια ώρα, πιέσεις ασκούνται και στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Στάθη Κουτσοχήνα. Στη Β’ Θεσσαλονίκης, υποψήφιος θα είναι εκ νέου ο Θανάσης Γλαβίνας, με άλλα πρόσωπα να είναι ακόμα σε επίπεδο συζητήσεων.

Στην Κορινθία, υποψήφιοι με το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο Νίκος Δήμας, η Κατερίνα Ταγαρά και ο Βαγγέλης Ανδριανάκος, στη Μεσσηνία ο Παναγιώτης Αδαμόπουλος και ο Μενέλαος Γερονικολός, στην Αργολίδα ο σημερινός βουλευτής Ανδρέας Πουλάς και ο Παναγιώτης Ψυχογιός, ενώ στη Λακωνία η νυν βουλευτής Νάγια Γρηγοράκου, η Μαρία Τσιρώνη και η Ελένη Κιούση.

Στην Αρκαδία, υποψήφιος θα είναι ο νυν βουλευτής Βαγγέλης Γιαννακούρας, ο Κώστας Παπαγεωργίου και ο Γιώργος Φαράντος, ενώ στην Αχαΐα, πέραν του Γιώργου Παπανδρέου, που εκλέγεται χωρίς σταυρό ως πρώην πρωθυπουργός, θα πολιτευτούν η Κατερίνα Σολωμού, ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος, ο Αρης Γκολφινόπουλος, η Παρασκευή Λουκοπούλου και η Ολυμπία Λόη.

Στην Ημαθία ακούγονται πολύ έντονα τα ονόματα του Βασίλη Παπαδόπουλου, του Αντώνη Μαρκούλη και του Αντώνη Τσιαμήτρου, στις Σέρρες του Λευτέρη Αβραμάκη, του Γιώργου Τρέντσιου, της Καλλιόπης Βαλταδόρου, του Παναγιώτη Καρίπογλου και του Γιώργου Στάμτση. Στην Καβάλα «κλειδωμένα» θεωρούνται για τα «πράσινα» ψηφοδέλτια τα ονόματα των Γρηγόρη Τιμοσίδη, Λεωνίδα Παππά, Στέλλας Αργυρίου και Ευστρατίας Χριστοδούλου, ενώ στη Δράμα, πέραν του σημερινού βουλευτή Τάσου Νικολαΐδη, υποψήφιοι φέρονται να τοποθετούνται ακόμα η Χαρά Κεφαλίδου και ο Γιώργος Ορφανίδης. Στην Πιερία θα συμπεριληφθεί ο Κωνσταντίνος Κουτρούπας.

Για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στη Βοιωτία, πλάι στον βουλευτή Γιώργο Μουλκιώτη ακούγεται ότι θα είναι η Γιώτα Πούλου, εφόσον ευοδωθεί η ένταξή της στο ΠΑΣΟΚ, καθώς και ο Πάρης Βυλλιώτης. Στη Φθιώτιδα υποψήφιοι θα είναι ο Βαγγέλης Τσόγκας και ο Νίκος Τσώνης, ενώ στην Εύβοια εκ νέου υποψήφια θα είναι η σημερινή βουλευτής Κατερίνα Καζάνη και μαζί της ο Τάσος Πηλιχός, ενώ ακούγεται και το όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου. Στην Ηλεία, δίπλα στον νυν βουλευτή Μιχάλη Κατρίνη, αναμένεται να δοκιμαστεί η Μαρινίκη Θεοδώρου, πιέσεις ασκούνται και στον Κώστα Τσεργιώνη, ενώ στα Τρίκαλα υποψήφιος θα είναι ο Γιώργος Οικονόμου.

Στην Αιτωλοακαρνανία, υποψήφιοι θα είναι κατά πληροφορίες, μαζί με τη βουλευτή Χριστίνα Σταρακά, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ο Χρήστος Κωστακόπουλος, η Κατερίνα Λάμπου και η Καλλιρόη Αυδή, ενώ ακούγεται και το όνομα του Χρίστου Βερελή. Στη Λάρισα, δίπλα στη βουλευτή Ευαγγελία Λιακούλη, αναμένεται να είναι ο Νίκος Τσιλιμίγκας και ο Θωμάς Παπαλιάγκας, ενώ για την Καρδίτσα ακούγονται τα ονόματα του Δημήτρη Τσιαντή και του Σωτήρη Παπαδημητρίου. Στην Ευρυτανία υποψήφιοι θα είναι ο Θανάσης Χαραλαμπόπουλος και η Ολγα Οικονόμου και στον Εβρο ο Λευτέρης Χαμαλίδης.

Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος φέρεται να είναι το δυνατό χαρτί του ΠΑΣΟΚ στην Πρέβεζα, δίπλα στον οποίον αναμένεται να πολιτευτούν ακόμα ο Γιώργος Δημητρίου και η Μαρία Χήτα. Στα Γιάννενα, δίπλα στον νυν βουλευτή Ιωάννη Τσίμαρη, υποψήφιοι θα είναι ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καραγιάννης και ο Βασίλης Γαρδίκος, καθώς και ο Νίκος Κάλτσονας. Πολλά ονόματα ακούγονται για την Αρτα, όπου μόνο δύο όμως άνδρες (λόγω ποσόστωσης) θα είναι τελικά υποψήφιοι μεταξύ των Χρήστου Μέγα, Χρήστου Γκόγκα, Σωτήρη Γεωργούλα και Μιχάλη Γιαννακού. Την ίδια ώρα, πλώρη για το «πράσινο» ψηφοδέλτιο στη Μαγνησία φέρεται να βάζουν ο Απόστολος Παπατόλιας και ο Αντώνης Πολίτης, ενώ στη Θεσπρωτία θα είναι υποψήφιος ο Θωμάς Κωνσταντίνου. Στα Γρεβενά, τα «πράσινα» ψηφοδέλτια θα στελεχώσουν ο Ιωάννης Στούπας και ο Βασίλης Γκαλογιάννης.

Στην Κέρκυρα υποψήφιοι με το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα είναι οι σημερινοί βουλευτές Δημήτρης Μπιάγκης και Αλέξανδρος Αυλωνίτης, γρίφος παραμένει η σύνθεση των «πράσινων» ψηφοδελτίων σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, ενώ ακούγεται το όνομα του Γιάννη Λιβιτσάνου για τη Λευκάδα. Στη Χίο, πλάι στον βουλευτή Σταύρο Μιχαηλίδη, ακούγεται το όνομα του Στέλιου Βούκουνα, μέλους του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Στα Δωδεκάνησα, μαζί με τον βουλευτή Γιώργο Νικητιάδη φαίνεται ότι τη βάσανο του σταυρού θα υποστεί και ο Παναγιώτης Κουνάκης, ενώ στις Κυκλάδες θα είναι υποψήφιοι ο Γιάννης Πολυχρονάκος, η Νάντια Σαλτερή, ο Γιάννης Βλασερός, ο Μιχάλης Χάλαρης και ο Γιάννης Λιγνός.

Στο Ηράκλειο, υποψήφιοι θα είναι εκ νέου οι βουλευτές Ελένη Βατσινά και Φραγκίσκος Παρασύρης, ενώ ακούγονται ακόμα τα ονόματα του Γιώργου Ξυλούρη και του Νίκου Σκουλά. Στα Χανιά, υποψήφιοι αναμένεται να είναι ο Μιχάλης Αεράκης, η Μαρία Δαφέρμου, ο Τάσος Κουρουπάκης, ενώ στο ψηφοδέλτιο η Χαριλάου Τρικούπη θέλει και τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή. Στο Λασίθι ξανά υποψήφια θα είναι η Κατερίνα Σπυριδάκη και στο Ρέθυμνο ο βουλευτής Μανώλης Χνάρης, ενώ ακούγεται και το όνομα του Απόστολου Θωμά.

Στη Φλώρινα, τα «πράσινα» ψηφοδέλτια δείχνουν ότι θα κοσμήσουν ο Λάζαρος Λαβασίδης, η Ελισάβετ Παναγιωτίδου και η Διαμάντω Κρητικού, ενώ στην Καστοριά υποψήφιοι θα είναι ο Κοσμάς Δαρσάνης και η Ολυμπία Τελιγιορίδου. Εκ νέου υποψήφιος στο Κιλκίς θα είναι ο βουλευτής Στέφανος Παραστατίδης και μαζί του ο Σταμάτης Παπουλίδης, ενώ στην Αλεξανδρούπολη υποψήφιοι θα είναι ο Σταύρος Βαβίας και ο Πασχάλης Συριτούδης. Στην Ξάνθη θα είναι υποψήφια η Μπερίν Ντελή Ιμπραήμ και ο Κώστας Τοροσίδης, αδελφός του γνωστού ποδοσφαιριστή, και στη Ροδόπη ο Ιλχάν Αχμέτ. Στην Κομοτηνή, υποψήφιοι θα είναι ο Γιάννης Αμαραντίδης και ο Θεόδωρος Σαββάκης.

Νέο ενδιαφέρον αποκτά ο νομός Χαλκιδικής μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση την Πέμπτη από το βουλευτικό αξίωμα του Απόστολου Πάνα, με την αντικαταστάτριά του πάντως στη Βουλή Αννα Κατσαρού να φαίνεται πως θα είναι εκ νέου υποψήφια, ενώ πάντα τα βλέμματα στρέφονται και στην Πέλλα, ειδικά από τη στιγμή που ακούγεται τόσο έντονα το ενδεχόμενο επιστροφής της Θεοδώρας Τζάκρη στα «πράσινα» ψηφοδέλτια έστω και ως συνεργαζόμενη, προκειμένου να ξεπεραστεί το ασυμβίβαστο με το καταστατικό του κόμματος που όρισε όριο θητείας τα 20 έτη στα κοινοβουλευτικά έδρανα για να είναι κάποιος υποψήφιος, με τη Θ. Τζάκρη να έχει ήδη συμπληρώσει 23 χρόνια ως βουλευτής.

Σε κάθε περίπτωση, τα «κλειδιά» των ψηφοδελτίων πέραν της αρμόδιας Επιτροπής κρατά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που χειρίζεται προσωπικά και τις μεταγραφές βουλευτών και στελεχών από άλλα κόμματα, οι οποίες, με βάση τις πληροφορίες, έχουν ακόμα μέλλον. Το ίδιο ισχύει και με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, που ναι μεν θα ανακοινωθεί τελευταίο, πλην όμως υπόσχεται και αυτό εκπλήξεις και… συμβολισμούς.