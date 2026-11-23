Το ματς ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Άρη, με το οποίο πέφτει η αυλαία στην 11η αγωνιστική της Super League, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΣ Πύργος – Μαρκό (Superbet League 2)
17:00 Novasports1 League | Αστέρας Aktor – Άρης (Stoiximan Super League)
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Διομήδης Άργους – Άρης Νίκαιας (Handball Premier)
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος – ΑΕ Ψυχικού (Elite League)
21:45 Magenta Sport 1 | Μόντσα – Φιορεντίνα (Serie A)
22:00 Novasports Prime | Μπρέντφορντ – Έβερτον (Premier League)
22:00 Magenta Sport 3 League | Λεβάντε – Έλτσε (LaLiga)