Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (23/11) – Πού θα δείτε τον αγώνα Αστέρας Τρίπολης – Άρης

Το ματς ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Άρη, με το οποίο πέφτει η αυλαία στην 11η αγωνιστική της Super League, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.