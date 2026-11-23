Με αφορμή την κοινή θεατρική του παρουσία με την Έλντα Πανοπούλου, ο Γιάννης Σαββιδάκης παραχώρησε συνέντευξη στον Ηλία Μαραβέγια για την εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο γνωστός τραγουδοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για την προσωπική του ζωή, αλλά και για τις απαιτήσεις που συνοδεύουν τον ρόλο του ως πατέρα.

«Κοίταξε να δεις, δεν είμαι επαγγελματίας πατέρας ούτε έχω σπουδάσει το αντικείμενο. Πολλοί κάνουν τους έξυπνους, λένε διάφορα, παριστάνουν τους δασκάλους, ακόμη και άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά έρχονται και σου λένε τι πρέπει να κάνεις. Έχει πολλή πλάκα αυτό. Έξω από τον χορό πολλά τραγούδια μπορείς να πεις. Το θέμα, όμως, είναι τι γίνεται στην πραγματική ζωή», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Σαββιδάκης μίλησε για όσα έχει διδαχθεί μέσα από την πατρότητα, τονίζοντας πως η απόκτηση ενός παιδιού συνοδεύεται από μεγάλη ευθύνη.

«Όλοι κάνουμε λάθη, όλοι κάνουμε και σωστά πράγματα. Έχουμε τις καλές και τις κακές μας στιγμές. Η πατρότητα με δίδαξε ότι, αφού με αξίωσε ο Θεός να αποκτήσω έναν απόγονο, οφείλω να είμαι σωστός απέναντι σε αυτή την ευθύνη. Κανένα παιδί δεν ανήκει σε κανέναν γονέα. Αυτό είναι λάθος να το πιστεύουμε. Εμείς απλώς έχουμε αναλάβει την ευθύνη της ανατροφής του, ώστε να το προετοιμάσουμε για την κοινωνία και να μπορεί να σταθεί σε αυτήν, κάνοντας τα δικά του βήματα», δήλωσε ο τραγουδοποιός και πρόσθεσε:

«Επίσης, έχω μάθει ότι δεν μπορείς να “παρκάρεις” τα παιδιά σε νταντάδες, οικιακές βοηθούς και γκουβερνάντες. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με τους γονείς τους, με τη μητέρα και τον πατέρα τους. Γι’ αυτό κι εγώ με τη γυναίκα μου, τη Μαρία, παίρναμε πάντα τα παιδιά μαζί μας. Κάναμε ταξίδια, πηγαίναμε από εδώ κι από εκεί και πλέον, που ο ένας είναι 18 και άλλος 15,5 ετών, έχουν πολλές αναμνήσεις από τη ζωή μας. Τώρα, τι να σου πω… Από ρόδο βγαίνει αγκάθι κι από αγκάθι βγαίνει ρόδο».

Κλείνοντας, ο Γιάννης Σαββιδάκης δήλωσε: «Δεν ξέρεις ποτέ πως θα εξελιχθεί ένα παιδί όταν ενηλικιωθεί. Πιστεύω, όμως, ότι όσο περισσότερα σωστά, ηθικά και τίμια εφόδια του έχεις δώσει τόσο περισσότερα σημεία αναφοράς θα έχει στη ζωή τους».