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Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις ρωσικές επιδρομές στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ουκρανικών αρχών.

Επτά από τα θύματα σκοτώθηκαν όταν πενταώροφη πολυκατοικία υπέστη σοβαρές ζημιές και κατέρρευσε εν μέρει, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στην ουκρανική πρωτεύουσα τους τελευταίους έξι μήνες, εντείνοντας την ανησυχία για τον επερχόμενο χειμώνα, ο οποίος εκτιμάται ότι ενδέχεται να είναι ο δυσκολότερος από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

Πολυκατοικία κατέρρευσε εν μέρει στη Ντάιμερ

Ιδιαίτερα βαρύς είναι ο απολογισμός στη Ντάιμερ, περίπου 45 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου, όπου ρωσική επιδρομή τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή έπληξε πενταώροφο κτίριο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων.

Στα συντρίμμια της πολυκατοικίας, τμήμα της οποίας κατέρρευσε, επιχείρησαν διασώστες της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ενώ από το κτίριο εξακολουθούσαν να αναδύονται καπνοί, σύμφωνα με εικόνες που κατέγραψαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).

Νεκροί και τραυματίες σε Βίσνεβε και Μπίλα Τσέρκβα

Θύματα καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας του Κιέβου. Συγκεκριμένα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν στη Βίσνεβε, όταν ρωσική επιδρομή έπληξε σούπερ μάρκετ.

Λίγο μετά τις 02:00, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι οι διασώστες είχαν ανασύρει ακόμη ένα θύμα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στη Ντάιμερ. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό πιθανών επιζώντων συνεχίζονταν.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται μία γυναίκα γεννημένη το 1978 και ένας έφηβος που γεννήθηκε το 2008, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Την ίδια ώρα, ένα μικρό παιδί ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια, όπως γνωστοποίησε ο Τκατσένκο.

Παράλληλα, ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Μπίλα Τσέρκβα, έπειτα από πλήγμα που προκάλεσε πυρκαγιά σε κατοικία.

Την ίδια στιγμή, ρωσική επίθεση έπληξε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ουκρανού πρωθυπουργού, Σερχίι Κορέτσκι.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ήχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ισχυρών εκρήξεων έγινε αισθητός και στο κέντρο του Κιέβου, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Οι απειλές Πούτιν για αντίποινα μετά το πλήγμα στη γέφυρα της Κριμαίας

Οι νέες ρωσικές επιδρομές σημειώθηκαν λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος την περασμένη Πέμπτη προανήγγειλε αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα κατά της γέφυρας της Κριμαίας. Ο Ρώσος πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι η απάντηση της Μόσχας θα ήταν «πιο οδυνηρή» από τα πλήγματα που, όπως υποστήριξε, είχε καταφέρει το Κίεβο στην υποδομή.

Την επόμενη ημέρα, ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με drones και πυραύλους κατά του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων επτά στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Από την πλευρά του, ο επίτροπος του ουκρανικού κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ντμίτρο Λούμπινετς, απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να μην παραμένει αμέτοχη, ζητώντας να υπάρξει λογοδοσία για τις επιθέσεις εναντίον αμάχων.